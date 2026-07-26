Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo jamoani tark etadimi?
Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi oʻzining zamonaviy tarixidagi eng ogʻir inqirozlardan birini boshdan kechirmoqda. Moliyaviy muammolar girdobida qolgan jamoaning kelajagi va butun sport loyihasi xavf ostida qolishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalmoqda. Katta miqdordagi qarzlar va yangi transferlarni amalga oshirishdagi qiyinchiliklar fonida jamoa yetakchisi Cristiano Ronaldo nomi yana diqqat markaziga chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bu safar gap portugaliyalik yulduzning gollari yoki rekordlari haqida emas, balki ancha jiddiyroq masala — uning klubdagi kelajagi haqida bormoqda. Goal.com nashri va boshqa xalqaro manbalarning maʼlumotlariga koʻra, Al-Nassr rahbariyati oldida eng qiyin tanlov turibdi: afsonaviy hujumchi bilan xayrlashish vaqti kelmadimi?
Moliyaviy halokat va 800 million rial qarzCristiano Ronaldo shubhasiz Saudiya Pro-ligasining nufuzini butun dunyo miqyosida koʻtardi va Al-Nassr brendining marketing qiymatini misli koʻrilmagan darajaga olib chiqdi. Biroq, uning jamoada boʻlishi klub tarixidagi eng qimmat loyiha bilan parallel ravishda kechmoqda. Hozirgi kunda klubning qarzlari 800 million rialga (taxminan 213 million dollar) yetgani aytilmoqda, bu esa vaziyatni tom maʼnoda halokatli darajaga keltirib qoʻygan.
Portugaliyalik yulduzning ulkan maoshi va shartnomasida koʻrsatilgan qoʻshimcha imtiyozlar klub byudjeti uchun juda ogʻir yuk boʻlib tushmoqda. Aynan shu moliyaviy bosim tufayli Al-Nassr nafaqat yangi futbolchilarni sotib olishda, balki tarkibdagi mavjud oʻyinchilar bilan shartnomalarni uzaytirishda ham katta toʻsiqlarga duch kelmoqda.
Yulduzli loyihaning kelajagi soʻroq ostidaFutbol olamidagi tajribalar shuni koʻrsatadiki, uzoq muddatli muvaffaqiyat faqat birgina yulduzga emas, balki oʻzaro bogʻlangan tizim — futbolchilar, murabbiy va barqaror maʼmuriyatga bogʻliq. Al-Nassr esa hozirda ushbu muvozanatni yoʻqotib qoʻygan koʻrinadi. Klub rahbariyati bunday ulkan xarajatlar bilan loyihani qancha vaqt davom ettira olishi hozircha nomaʼlum.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham bu mavzu qiziqarli, chunki Saudiya chempionati mintaqamizda eng koʻp kuzatiladigan ligalardan biriga aylangan. Agar Al-Nassr oʻzining moliyaviy siyosatini qayta koʻrib chiqmasa, nafaqat Cristiano Ronaldo, balki boshqa legionerlarning ham jamoani tark etishi ehtimoli yuqori.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Cristiano Ronaldo Al-Nassr uchun shunchaki futbolchi emas, balki global brend timsolidir. Biroq, klubning moliyaviy omon qolishi masalasi koʻndalang boʻlib turganda, hatto shunday buyuk yulduz bilan xayrlashish ham mantiqiy qadam boʻlib koʻrinishi mumkin. Yaqin oylar klubning kelajakdagi strategiyasi qanday boʻlishini koʻrsatib beradi.
…