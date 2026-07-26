Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo jamoani tark etadimi?

·144·Sport
Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo jamoani tark etadimi?

Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi oʻzining zamonaviy tarixidagi eng ogʻir inqirozlardan birini boshdan kechirmoqda. Moliyaviy muammolar girdobida qolgan jamoaning kelajagi va butun sport loyihasi xavf ostida qolishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalmoqda. Katta miqdordagi qarzlar va yangi transferlarni amalga oshirishdagi qiyinchiliklar fonida jamoa yetakchisi Cristiano Ronaldo nomi yana diqqat markaziga chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bu safar gap portugaliyalik yulduzning gollari yoki rekordlari haqida emas, balki ancha jiddiyroq masala — uning klubdagi kelajagi haqida bormoqda. Goal.com nashri va boshqa xalqaro manbalarning maʼlumotlariga koʻra, Al-Nassr rahbariyati oldida eng qiyin tanlov turibdi: afsonaviy hujumchi bilan xayrlashish vaqti kelmadimi?

Moliyaviy halokat va 800 million rial qarz

Cristiano Ronaldo shubhasiz Saudiya Pro-ligasining nufuzini butun dunyo miqyosida koʻtardi va Al-Nassr brendining marketing qiymatini misli koʻrilmagan darajaga olib chiqdi. Biroq, uning jamoada boʻlishi klub tarixidagi eng qimmat loyiha bilan parallel ravishda kechmoqda. Hozirgi kunda klubning qarzlari 800 million rialga (taxminan 213 million dollar) yetgani aytilmoqda, bu esa vaziyatni tom maʼnoda halokatli darajaga keltirib qoʻygan.

Portugaliyalik yulduzning ulkan maoshi va shartnomasida koʻrsatilgan qoʻshimcha imtiyozlar klub byudjeti uchun juda ogʻir yuk boʻlib tushmoqda. Aynan shu moliyaviy bosim tufayli Al-Nassr nafaqat yangi futbolchilarni sotib olishda, balki tarkibdagi mavjud oʻyinchilar bilan shartnomalarni uzaytirishda ham katta toʻsiqlarga duch kelmoqda.

Yulduzli loyihaning kelajagi soʻroq ostida

Futbol olamidagi tajribalar shuni koʻrsatadiki, uzoq muddatli muvaffaqiyat faqat birgina yulduzga emas, balki oʻzaro bogʻlangan tizim — futbolchilar, murabbiy va barqaror maʼmuriyatga bogʻliq. Al-Nassr esa hozirda ushbu muvozanatni yoʻqotib qoʻygan koʻrinadi. Klub rahbariyati bunday ulkan xarajatlar bilan loyihani qancha vaqt davom ettira olishi hozircha nomaʼlum.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham bu mavzu qiziqarli, chunki Saudiya chempionati mintaqamizda eng koʻp kuzatiladigan ligalardan biriga aylangan. Agar Al-Nassr oʻzining moliyaviy siyosatini qayta koʻrib chiqmasa, nafaqat Cristiano Ronaldo, balki boshqa legionerlarning ham jamoani tark etishi ehtimoli yuqori.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Cristiano Ronaldo Al-Nassr uchun shunchaki futbolchi emas, balki global brend timsolidir. Biroq, klubning moliyaviy omon qolishi masalasi koʻndalang boʻlib turganda, hatto shunday buyuk yulduz bilan xayrlashish ham mantiqiy qadam boʻlib koʻrinishi mumkin. Yaqin oylar klubning kelajakdagi strategiyasi qanday boʻlishini koʻrsatib beradi.

Al-NassrCristiano RonaldoSaudiya ArabistoniFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi