Joze Mourinyo bilan ishlash qanday? Borja Mayoral murabbiyning kutilmagan jihatlarini ochdi

·41·Sport
Joze Mourinyo bilan ishlash qanday? Borja Mayoral murabbiyning kutilmagan jihatlarini ochdi

Futbol olamida “Maxsus” (The Special One) laqabi bilan tanilgan Joze Mourinyo hamisha o‘zining murakkab xarakteri va g‘alaba uchun har qanday narsaga tayyorligi bilan ajralib turgan. Madridning Real Madrid klubi tarbiyalanuvchisi va hozirda Xetafe hujumchisi Borja Mayoral MARCA nashriga bergan intervyusida portugaliyalik mutaxassis qo‘l ostida o‘tkazgan davrlari haqida so‘zlab berdi. Roma safida Mourinyo bilan birga ishlagan hujumchi murabbiyning nafaqat ijobiy, balki kiyinish xonasidagi og‒ir fe‘l-atvori haqida ham to‘xtaldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mayoralning so‘zlariga ko‘ra, Mourinyoning mashg‘ulot jarayonlari o‘ziga xosligi bilan boshqa murabbiylardan ajralib turadi. Garchi hujumchi Roma safida doimiy ravishda asosiy tarkibda maydonga tushmagan bo‘lsa-da, u kundalik ish jarayonidan katta zavq olganini ta‘kidladi. Mashg‘ulotlar odatda qisqa — 45 daqiqadan bir soatgacha davom etgan, biroq nihoyatda yuqori temp va doimiy ravishda to‒p bilan ishlashga asoslangan edi.

Mag‘lubiyatni tan olmaslik va kiyinish xonasidagi keskinlik

Mourinyoning muvaffaqiyatlari ortida uning mag‘lubiyatga bo‘lgan murosasiz munosabati yotadi. Goal.com nashri xabariga ko‘ra, aynan shu jihat jamoa ichidagi muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Mayoral murabbiyning mag‘lubiyatdan keyin o‘zini tutishi haqida gapirar ekan, uning kiyinish xonasidagi ba‘zi gaplari futbolchilarga og‒ir botganini yashirmadi.

“Menga yoqmagan jihat — uning mag‘lubiyatni qabul qila olmasligi edi. O‘yin boy berilgach, u kiyinish xonasida kamsituvchi gaplarni aytardi. Bu nafaqat menga, balki boshqa jamoadoshlarimga ham tegishli edi. Uning o‘ta raqobatbardosh inson ekanligini tushunaman, his-tuyg‘ular ostida har narsa deyish mumkin, lekin insonga bo‘lgan hurmat har doim hamma narsadan ustun turishi kerak”, deydi ispaniyalik hujumchi.

Shunga qaramay, Mourinyo o‘z shogirdlari bilan yaqin munosabat o‘rnatishni ham biladi. Mayoralning aytishicha, “Maxsus” Real Madrid o‘tmishiga ega bo‘lgan futbolchilar bilan tez-tez muloqot qilib, ularning faoliyatini qadrlashini bildirgan. Hujumchi murabbiyning matbuot anjumanlarida u haqida iliq fikrlar bildirgani va mehnatini e‘tirof etganini minnatdorchilik bilan eslaydi.

Mourinyoning merosi va bugungi holati

Joze Mourinyo faoliyati davomida ikki bor Chempionlar ligasi g‘olibi bo‘lgan, Ispaniya, Angliya, Italiya va Portugaliya chempionatlarida zafar quchgan. Uning Roma bilan Yevropa konferensiyalar ligasidagi g‘alabasi klub tarixidagi muhim sahifalardan biri bo‘lib qoldi. Hozirda Turkiyaning Fenerbahche klubini boshqarayotgan mutaxassis hamon o‘zining keskin bayonotlari va g‘alabaga bo‘lgan cheksiz tashnaligi bilan diqqat markazida bo‘lib kelmoqda.

O‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Mourinyoning uslubi yaxshi tanish. U boshqargan jamoalar, xususan Real Madrid va Chelsi kabi klublar mamlakatimizda katta muxlislar armiyasiga ega. Mayoralning ushbu e‘tiroflari zamonaviy futbolning eng buyuk murabbiylaridan biri qanday qilib jamoani boshqarishi va uning xarakteridagi ziddiyatli tomonlarni yana bir bor ochib berdi.

Jose MourinhoBorja MayoralRomaReal MadridFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi