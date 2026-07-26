Joze Mourinyo bilan ishlash qanday? Borja Mayoral murabbiyning kutilmagan jihatlarini ochdi
Futbol olamida “Maxsus” (The Special One) laqabi bilan tanilgan Joze Mourinyo hamisha o‘zining murakkab xarakteri va g‘alaba uchun har qanday narsaga tayyorligi bilan ajralib turgan. Madridning Real Madrid klubi tarbiyalanuvchisi va hozirda Xetafe hujumchisi Borja Mayoral MARCA nashriga bergan intervyusida portugaliyalik mutaxassis qo‘l ostida o‘tkazgan davrlari haqida so‘zlab berdi. Roma safida Mourinyo bilan birga ishlagan hujumchi murabbiyning nafaqat ijobiy, balki kiyinish xonasidagi og‒ir fe‘l-atvori haqida ham to‘xtaldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mayoralning so‘zlariga ko‘ra, Mourinyoning mashg‘ulot jarayonlari o‘ziga xosligi bilan boshqa murabbiylardan ajralib turadi. Garchi hujumchi Roma safida doimiy ravishda asosiy tarkibda maydonga tushmagan bo‘lsa-da, u kundalik ish jarayonidan katta zavq olganini ta‘kidladi. Mashg‘ulotlar odatda qisqa — 45 daqiqadan bir soatgacha davom etgan, biroq nihoyatda yuqori temp va doimiy ravishda to‒p bilan ishlashga asoslangan edi.
Mag‘lubiyatni tan olmaslik va kiyinish xonasidagi keskinlikMourinyoning muvaffaqiyatlari ortida uning mag‘lubiyatga bo‘lgan murosasiz munosabati yotadi. Goal.com nashri xabariga ko‘ra, aynan shu jihat jamoa ichidagi muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Mayoral murabbiyning mag‘lubiyatdan keyin o‘zini tutishi haqida gapirar ekan, uning kiyinish xonasidagi ba‘zi gaplari futbolchilarga og‒ir botganini yashirmadi.
“Menga yoqmagan jihat — uning mag‘lubiyatni qabul qila olmasligi edi. O‘yin boy berilgach, u kiyinish xonasida kamsituvchi gaplarni aytardi. Bu nafaqat menga, balki boshqa jamoadoshlarimga ham tegishli edi. Uning o‘ta raqobatbardosh inson ekanligini tushunaman, his-tuyg‘ular ostida har narsa deyish mumkin, lekin insonga bo‘lgan hurmat har doim hamma narsadan ustun turishi kerak”, deydi ispaniyalik hujumchi.
Shunga qaramay, Mourinyo o‘z shogirdlari bilan yaqin munosabat o‘rnatishni ham biladi. Mayoralning aytishicha, “Maxsus” Real Madrid o‘tmishiga ega bo‘lgan futbolchilar bilan tez-tez muloqot qilib, ularning faoliyatini qadrlashini bildirgan. Hujumchi murabbiyning matbuot anjumanlarida u haqida iliq fikrlar bildirgani va mehnatini e‘tirof etganini minnatdorchilik bilan eslaydi.
Mourinyoning merosi va bugungi holatiJoze Mourinyo faoliyati davomida ikki bor Chempionlar ligasi g‘olibi bo‘lgan, Ispaniya, Angliya, Italiya va Portugaliya chempionatlarida zafar quchgan. Uning Roma bilan Yevropa konferensiyalar ligasidagi g‘alabasi klub tarixidagi muhim sahifalardan biri bo‘lib qoldi. Hozirda Turkiyaning Fenerbahche klubini boshqarayotgan mutaxassis hamon o‘zining keskin bayonotlari va g‘alabaga bo‘lgan cheksiz tashnaligi bilan diqqat markazida bo‘lib kelmoqda.
O‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Mourinyoning uslubi yaxshi tanish. U boshqargan jamoalar, xususan Real Madrid va Chelsi kabi klublar mamlakatimizda katta muxlislar armiyasiga ega. Mayoralning ushbu e‘tiroflari zamonaviy futbolning eng buyuk murabbiylaridan biri qanday qilib jamoani boshqarishi va uning xarakteridagi ziddiyatli tomonlarni yana bir bor ochib berdi.
…