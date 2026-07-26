7:0 va chempionlik: O‘zbekiston qizlari CAFAni zabt etdi
O‘zbekiston U-20 ayollar terma jamoasi Tojikistondagi CAFA chempionatini haqiqiy futbol bayrami bilan yakunladi. Viktoriya Sirota shogirdlari hal qiluvchi uchrashuvda mezbonlar darvozasiga javobsiz yettita gol urib, Markaziy Osiyoning eng kuchli jamoasiga aylandi.
Uch o‘yinda to‘plangan 7 ochko va so‘nggi turdagi yirik g‘alaba O‘zbekistonga CAFA U-20 Women's Championship 2026 bosh sovrinini olib keldi.
Chempionlik uchun faqat g‘alaba kerak edi
21–25 iyul kunlari Tojikistonning Hisor shahrida o‘tkazilgan musobaqada O‘zbekiston, Tojikiston, Eron va Qirg‘izistonning U-20 ayollar jamoalari ishtirok etdi. Turnir bir davrali tizimda tashkil qilinib, har bir terma jamoa uchtadan uchrashuv o‘tkazdi.
So‘nggi tur oldidan chempionlik taqdiri hal bo‘lmagan edi. Shu sabab Tojikistonga qarshi bahs oddiy uchrashuv emas, balki butun turnir taqdirini belgilaydigan finalga teng o‘yinga aylandi.
O‘zbekistonlik futbolchilar bosimga dosh beribgina qolmay, maydonda raqibga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmadi.
Yettita gol, quruq hisob va chempionlik — terma jamoa hal qiluvchi bahsda eng kuchli o‘yinini ko‘rsatdi.
Alixonova dubli ustunlikni mustahkamladi
Uchrashuvda hisob 21-daqiqada ochildi. Nargiza Mamataliyeva raqib darvozasini ishg‘ol qilib, O‘zbekistonni oldinga olib chiqdi.
Oradan ko‘p o‘tmay Shahzoda Alixonova sahnaga chiqdi. U 32 va 37-daqiqalarda ketma-ket ikkita gol urib, jamoaning ustunligini yanada oshirdi.
39-daqiqada sardor Shahnoza Dekanboyeva ham o‘z nomini tabloga yozdirdi. Shu tariqa O‘zbekiston birinchi bo‘limning o‘zidayoq 4:0 hisobida oldinga chiqib, chempionlik sari ulkan qadam tashladi.
Ikkinchi bo‘limda ham hujumlar to‘xtamadi
Katta ustunlikka qaramay, Viktoriya Sirota shogirdlari tanaffusdan keyin sur’atni pasaytirmadi.
42-daqiqada burchak to‘pidan keyin Sevinch G‘ulomova beshinchi golni urdi. 52-daqiqada Yodgora Yusupova penaltini aniq amalga oshirib, hisobni 6:0 ko‘rinishiga keltirdi.
Bahsdagi so‘nggi nuqtani esa 78-daqiqada Mariya Daxova qo‘ydi — 7:0.
Gollar:
Nargiza Mamataliyeva — 21-daqiqa;
Shahzoda Alixonova — 32 va 37-daqiqalar;
Shahnoza Dekanboyeva — 39-daqiqa;
Sevinch G‘ulomova — 42-daqiqa;
Yodgora Yusupova — 52-daqiqa, penaltidan;
Mariya Daxova — 78-daqiqa.
Uch o‘yinda 7 ochko va munosib chempionlik
O‘zbekiston U-20 ayollar jamoasi musobaqani mag‘lubiyatsiz yakunlab, uchta uchrashuvda 7 ochko jamg‘ardi. Bu natija jamoaga turnir jadvalida birinchi o‘rinni va CAFA chempionligini taqdim etdi.
Yirik g‘alabaning eng muhim jihati — gollarni yetti nafar futbolchi emas, olti nafar turli o‘yinchi urgani bo‘ldi. Bu jamoaning hujumda faqat bir yetakchiga bog‘lanib qolmagani va xavf turli nuqtalardan yaratilayotganini ko‘rsatdi.
Ayniqsa, hal qiluvchi bahsda:
sardor o‘z mas’uliyatini gol bilan namoyon qildi;
standart vaziyatlardan unumli foydalanildi;
penalti ishonchli amalga oshirildi;
himoya birorta ham gol o‘tkazmadi.
Bu g‘alaba faqat bitta kubok emas
CAFAdagi chempionlik yosh futbolchilar uchun xalqaro tajriba, bosim ostida o‘ynash va hal qiluvchi uchrashuvlarda mas’uliyatni his qilish imkonini berdi.
Endi asosiy vazifa ushbu natijani keyingi qit’a musobaqalarida ham davom ettirish bo‘ladi. Chunki yoshlar futbolida kubok muhim, ammo undan ham muhimi — milliy terma jamoa uchun yangi avlodni tayyorlash.
O‘zbekiston qizlari Tojikistonda faqat chempion bo‘lib qaytmadi. Ular raqib darvozasiga yettita gol urib, mintaqada kim kuchli ekanini juda aniq ko‘rsatib qo‘ydi.
…