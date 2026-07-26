7:0 va chempionlik: O‘zbekiston qizlari CAFAni zabt etdi

·68·Sport
7:0 va chempionlik: O‘zbekiston qizlari CAFAni zabt etdi

O‘zbekiston U-20 ayollar terma jamoasi Tojikistondagi CAFA chempionatini haqiqiy futbol bayrami bilan yakunladi. Viktoriya Sirota shogirdlari hal qiluvchi uchrashuvda mezbonlar darvozasiga javobsiz yettita gol urib, Markaziy Osiyoning eng kuchli jamoasiga aylandi.

Uch o‘yinda to‘plangan 7 ochko va so‘nggi turdagi yirik g‘alaba O‘zbekistonga CAFA U-20 Women's Championship 2026 bosh sovrinini olib keldi.

Chempionlik uchun faqat g‘alaba kerak edi

21–25 iyul kunlari Tojikistonning Hisor shahrida o‘tkazilgan musobaqada O‘zbekiston, Tojikiston, Eron va Qirg‘izistonning U-20 ayollar jamoalari ishtirok etdi. Turnir bir davrali tizimda tashkil qilinib, har bir terma jamoa uchtadan uchrashuv o‘tkazdi.

So‘nggi tur oldidan chempionlik taqdiri hal bo‘lmagan edi. Shu sabab Tojikistonga qarshi bahs oddiy uchrashuv emas, balki butun turnir taqdirini belgilaydigan finalga teng o‘yinga aylandi.

O‘zbekistonlik futbolchilar bosimga dosh beribgina qolmay, maydonda raqibga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmadi.

Yettita gol, quruq hisob va chempionlik — terma jamoa hal qiluvchi bahsda eng kuchli o‘yinini ko‘rsatdi.

Alixonova dubli ustunlikni mustahkamladi

Uchrashuvda hisob 21-daqiqada ochildi. Nargiza Mamataliyeva raqib darvozasini ishg‘ol qilib, O‘zbekistonni oldinga olib chiqdi.

Oradan ko‘p o‘tmay Shahzoda Alixonova sahnaga chiqdi. U 32 va 37-daqiqalarda ketma-ket ikkita gol urib, jamoaning ustunligini yanada oshirdi.

39-daqiqada sardor Shahnoza Dekanboyeva ham o‘z nomini tabloga yozdirdi. Shu tariqa O‘zbekiston birinchi bo‘limning o‘zidayoq 4:0 hisobida oldinga chiqib, chempionlik sari ulkan qadam tashladi.

Ikkinchi bo‘limda ham hujumlar to‘xtamadi

Katta ustunlikka qaramay, Viktoriya Sirota shogirdlari tanaffusdan keyin sur’atni pasaytirmadi.

42-daqiqada burchak to‘pidan keyin Sevinch G‘ulomova beshinchi golni urdi. 52-daqiqada Yodgora Yusupova penaltini aniq amalga oshirib, hisobni 6:0 ko‘rinishiga keltirdi.

Bahsdagi so‘nggi nuqtani esa 78-daqiqada Mariya Daxova qo‘ydi — 7:0.

Gollar:

  • Nargiza Mamataliyeva — 21-daqiqa;

  • Shahzoda Alixonova — 32 va 37-daqiqalar;

  • Shahnoza Dekanboyeva — 39-daqiqa;

  • Sevinch G‘ulomova — 42-daqiqa;

  • Yodgora Yusupova — 52-daqiqa, penaltidan;

  • Mariya Daxova — 78-daqiqa.

Uch o‘yinda 7 ochko va munosib chempionlik

O‘zbekiston U-20 ayollar jamoasi musobaqani mag‘lubiyatsiz yakunlab, uchta uchrashuvda 7 ochko jamg‘ardi. Bu natija jamoaga turnir jadvalida birinchi o‘rinni va CAFA chempionligini taqdim etdi.

Yirik g‘alabaning eng muhim jihati — gollarni yetti nafar futbolchi emas, olti nafar turli o‘yinchi urgani bo‘ldi. Bu jamoaning hujumda faqat bir yetakchiga bog‘lanib qolmagani va xavf turli nuqtalardan yaratilayotganini ko‘rsatdi.

Ayniqsa, hal qiluvchi bahsda:

  • sardor o‘z mas’uliyatini gol bilan namoyon qildi;

  • standart vaziyatlardan unumli foydalanildi;

  • penalti ishonchli amalga oshirildi;

  • himoya birorta ham gol o‘tkazmadi.

Bu g‘alaba faqat bitta kubok emas

CAFAdagi chempionlik yosh futbolchilar uchun xalqaro tajriba, bosim ostida o‘ynash va hal qiluvchi uchrashuvlarda mas’uliyatni his qilish imkonini berdi.

Endi asosiy vazifa ushbu natijani keyingi qit’a musobaqalarida ham davom ettirish bo‘ladi. Chunki yoshlar futbolida kubok muhim, ammo undan ham muhimi — milliy terma jamoa uchun yangi avlodni tayyorlash.

O‘zbekiston qizlari Tojikistonda faqat chempion bo‘lib qaytmadi. Ular raqib darvozasiga yettita gol urib, mintaqada kim kuchli ekanini juda aniq ko‘rsatib qo‘ydi.

O'zbekistonTojikistonEronQirg'izistonHisor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi