Arda Gyuler Joze Mourino haqida ochildi: «Bu — katta imkoniyat»
«Real»da Joze Mourino boshchiligida yangi davr boshlangan bir paytda Arda Gyuler dastlabki taassurotlarini ochiqladi. Turkiyalik yarim himoyachi portugaliyalik mutaxassisni «afsona» deb atadi, ammo uning gaplarida hayratdan tashqari muhim signal ham bor: yangi mavsumda tarkibdan joy olish uchun har bir talabni tez o‘zlashtirish kerak.
«Mourino bilan ishlash — ajoyib imkoniyat»
Arda Gyuler mavsumoldi yig‘indagi dastlabki mashg‘ulotlaridan so‘ng RM Play'ga intervyu berdi. U yangi bosh murabbiy va uning shtabi bilan ishlashdan mamnun ekanini bildirdi.
«Mourino kabi afsona bilan ishlash men uchun katta imkoniyat. U va uning shtabi hamma narsani juda aniq tushuntiradi. Maydon tashqarisida ham ular juda samimiy insonlar».
Gyulerning ta’kidlashicha, murabbiylar shtabi futbolchilardan nimani kutayotganini tushunarli tarzda yetkazmoqda. Bu esa yangi taktik tizimga tezroq moslashishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Hozirgi asosiy vazifa nimadan iborat?
Turkiyalik futbolchi mavsumoldi tayyorgarlikning birinchi navbatda jismoniy holatni tiklashga qaratilganini aytdi. Biroq u faqat yuklamalarni bajarishning o‘zi yetarli emasligini ham ta’kidladi.
«Bu davrda eng muhimi — jismoniy holat ustida ishlash. Shu bilan birga Mourino bizdan nimani talab qilayotganini tinglash va o‘rganish kerak».
Bu so‘zlar «Real»dagi raqobat endi faqat texnik mahorat bilan hal bo‘lmasligini ko‘rsatadi. Futbolchilar yangi murabbiyning taktik ko‘rsatmalari, intizom talablari va o‘yin sur’atiga ham tez moslashishi lozim.
Gyuler yig‘inni boshqalardan kechroq boshladi
«Real»ning mavsumoldi tayyorgarligi 13 iyulda boshlangan. Biroq JCH-2026da ishtirok etgan Gyuler dam olishdan so‘ng 20 iyul kuni jamoa ixtiyoriga qaytdi.
U tibbiy ko‘rikdan o‘tib, o‘sha kuniyoq Mourino boshchiligidagi dastlabki mashg‘ulotlarda qatnashdi. Shu sabab futbolchi uchun hozirgi eng muhim vazifalardan biri qolgan jamoadoshlarining jismoniy tayyorgarlik darajasiga yetib olishdir.
Mourino Gyulerdan nimani kutishi mumkin?
Arda Gyuler to‘p bilan muomala qilish, oxirgi uzatmani bajarish va jarima maydoni tashqarisidan zarba berish qobiliyati bilan ajralib turadi. Ammo Mourino tizimida iste’dodning o‘zi kafolatlangan asosiy tarkib degani emas.
Turkiyalik yarim himoyachi yangi mavsumda:
himoyaga qaytishda faol bo‘lishi;
to‘p yo‘qotilganidan keyingi bosimda qatnashishi;
taktik intizomni saqlashi;
bir nechta hujumkor pozitsiyada o‘ynay olishi kerak bo‘ladi.
Mavsumoldi dastlabki yopiq uchrashuvlarda Mourino 4-2-3-1 tizimini sinab ko‘rgani xabar qilindi. Bunday sxemada Gyuler markaziy hujumkor yarim himoyachi yoki o‘ng qanotda harakat qilishi mumkin. Ammo bu hali rasmiy va o‘zgarmas taktik qaror emas.
«Hamma narsani yutishni xohlayman»
Gyuler uchun bu «Real»dagi to‘rtinchi mavsum bo‘ladi. Futbolchi Madridda o‘tkazgan davrida ko‘p narsani o‘rganganini, ammo ilk kungi ishtiyoqi o‘zgarmaganini ta’kidladi.
«Men ko‘p narsani o‘rgandim va rivojlandim, lekin ishtiyoqim hech qachon o‘zgarmadi. Birinchi kundanoq bo‘lgani kabi hamma narsani yutishni va madridlik muxlislarni xursand qilishni istayman».
Ushbu bayonot Gyuler yangi murabbiy davrini o‘z mavqeini yanada mustahkamlash uchun imkoniyat sifatida ko‘rayotganini anglatadi.
Mourinoning Madridga ikkinchi qaytishi
«Real» 11 iyun kuni Joze Mourinoni bosh murabbiy etib tayinlaganini rasman e’lon qildi. Portugaliyalik mutaxassis bilan 2029 yil 30 iyunigacha shartnoma imzolandi va u 13 iyuldan ish boshladi.
Mourino avval ham 2010–2013 yillarda madridliklarni boshqargan. O‘sha davrda jamoa Ispaniya chempionati, mamlakat kubogi va Superkubokni qo‘lga kiritgan edi.
Gyuler uchun hal qiluvchi mavsum yaqinlashmoqda
Arda Gyulerning iqtidoriga shubha yo‘q, ammo «Real»da har bir mavsum yangi imtihon hisoblanadi. Endi u nafaqat o‘z mahoratini ko‘rsatishi, balki Mourinoning qattiq talablari va taktik tizimiga moslasha olishini ham isbotlashi kerak.
Dastlabki taassurot ijobiy: futbolchi murabbiyni tinglashga, o‘rganishga va jismonan kuchayishga tayyor. Lekin haqiqiy javob mavsum boshlangach ma’lum bo‘ladi — Gyuler Mourino jamoasining asosiy figurasiga aylanadimi yoki tarkibdagi qattiq raqobat uni yana kutishga majbur qiladimi?
…