Arda Gyuler Joze Mourino haqida ochildi: «Bu — katta imkoniyat»

·66·Sport
Arda Gyuler Joze Mourino haqida ochildi: «Bu — katta imkoniyat»

«Real»da Joze Mourino boshchiligida yangi davr boshlangan bir paytda Arda Gyuler dastlabki taassurotlarini ochiqladi. Turkiyalik yarim himoyachi portugaliyalik mutaxassisni «afsona» deb atadi, ammo uning gaplarida hayratdan tashqari muhim signal ham bor: yangi mavsumda tarkibdan joy olish uchun har bir talabni tez o‘zlashtirish kerak.

«Mourino bilan ishlash — ajoyib imkoniyat»

Arda Gyuler mavsumoldi yig‘indagi dastlabki mashg‘ulotlaridan so‘ng RM Play'ga intervyu berdi. U yangi bosh murabbiy va uning shtabi bilan ishlashdan mamnun ekanini bildirdi.

«Mourino kabi afsona bilan ishlash men uchun katta imkoniyat. U va uning shtabi hamma narsani juda aniq tushuntiradi. Maydon tashqarisida ham ular juda samimiy insonlar».

Gyulerning ta’kidlashicha, murabbiylar shtabi futbolchilardan nimani kutayotganini tushunarli tarzda yetkazmoqda. Bu esa yangi taktik tizimga tezroq moslashishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi asosiy vazifa nimadan iborat?

Turkiyalik futbolchi mavsumoldi tayyorgarlikning birinchi navbatda jismoniy holatni tiklashga qaratilganini aytdi. Biroq u faqat yuklamalarni bajarishning o‘zi yetarli emasligini ham ta’kidladi.

«Bu davrda eng muhimi — jismoniy holat ustida ishlash. Shu bilan birga Mourino bizdan nimani talab qilayotganini tinglash va o‘rganish kerak».

Bu so‘zlar «Real»dagi raqobat endi faqat texnik mahorat bilan hal bo‘lmasligini ko‘rsatadi. Futbolchilar yangi murabbiyning taktik ko‘rsatmalari, intizom talablari va o‘yin sur’atiga ham tez moslashishi lozim.

Gyuler yig‘inni boshqalardan kechroq boshladi

«Real»ning mavsumoldi tayyorgarligi 13 iyulda boshlangan. Biroq JCH-2026da ishtirok etgan Gyuler dam olishdan so‘ng 20 iyul kuni jamoa ixtiyoriga qaytdi.

U tibbiy ko‘rikdan o‘tib, o‘sha kuniyoq Mourino boshchiligidagi dastlabki mashg‘ulotlarda qatnashdi. Shu sabab futbolchi uchun hozirgi eng muhim vazifalardan biri qolgan jamoadoshlarining jismoniy tayyorgarlik darajasiga yetib olishdir.

Mourino Gyulerdan nimani kutishi mumkin?

Arda Gyuler to‘p bilan muomala qilish, oxirgi uzatmani bajarish va jarima maydoni tashqarisidan zarba berish qobiliyati bilan ajralib turadi. Ammo Mourino tizimida iste’dodning o‘zi kafolatlangan asosiy tarkib degani emas.

Turkiyalik yarim himoyachi yangi mavsumda:

  • himoyaga qaytishda faol bo‘lishi;

  • to‘p yo‘qotilganidan keyingi bosimda qatnashishi;

  • taktik intizomni saqlashi;

  • bir nechta hujumkor pozitsiyada o‘ynay olishi kerak bo‘ladi.

Mavsumoldi dastlabki yopiq uchrashuvlarda Mourino 4-2-3-1 tizimini sinab ko‘rgani xabar qilindi. Bunday sxemada Gyuler markaziy hujumkor yarim himoyachi yoki o‘ng qanotda harakat qilishi mumkin. Ammo bu hali rasmiy va o‘zgarmas taktik qaror emas.

«Hamma narsani yutishni xohlayman»

Gyuler uchun bu «Real»dagi to‘rtinchi mavsum bo‘ladi. Futbolchi Madridda o‘tkazgan davrida ko‘p narsani o‘rganganini, ammo ilk kungi ishtiyoqi o‘zgarmaganini ta’kidladi.

«Men ko‘p narsani o‘rgandim va rivojlandim, lekin ishtiyoqim hech qachon o‘zgarmadi. Birinchi kundanoq bo‘lgani kabi hamma narsani yutishni va madridlik muxlislarni xursand qilishni istayman».

Ushbu bayonot Gyuler yangi murabbiy davrini o‘z mavqeini yanada mustahkamlash uchun imkoniyat sifatida ko‘rayotganini anglatadi.

Mourinoning Madridga ikkinchi qaytishi

«Real» 11 iyun kuni Joze Mourinoni bosh murabbiy etib tayinlaganini rasman e’lon qildi. Portugaliyalik mutaxassis bilan 2029 yil 30 iyunigacha shartnoma imzolandi va u 13 iyuldan ish boshladi.

Mourino avval ham 2010–2013 yillarda madridliklarni boshqargan. O‘sha davrda jamoa Ispaniya chempionati, mamlakat kubogi va Superkubokni qo‘lga kiritgan edi.

Gyuler uchun hal qiluvchi mavsum yaqinlashmoqda

Arda Gyulerning iqtidoriga shubha yo‘q, ammo «Real»da har bir mavsum yangi imtihon hisoblanadi. Endi u nafaqat o‘z mahoratini ko‘rsatishi, balki Mourinoning qattiq talablari va taktik tizimiga moslasha olishini ham isbotlashi kerak.

Dastlabki taassurot ijobiy: futbolchi murabbiyni tinglashga, o‘rganishga va jismonan kuchayishga tayyor. Lekin haqiqiy javob mavsum boshlangach ma’lum bo‘ladi — Gyuler Mourino jamoasining asosiy figurasiga aylanadimi yoki tarkibdagi qattiq raqobat uni yana kutishga majbur qiladimi?

Arda GülerJosé MourinhoReal MadridRM Play
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi