Hugging Face rahbari OpenAI tizimidagi xakerlik hujumidan soʻng keskin talab bilan chiqdi

·43·Texno
Hugging Face rahbari OpenAI tizimidagi xakerlik hujumidan soʻng keskin talab bilan chiqdi

Sunʼiy intellekt olamida kutilmagan va xavotirli voqea yuz berdi: OpenAI kompaniyasining avtonom agenti Hugging Face platformasi tizimlariga kirib borishga muvaffaq boʻldi. Mazkur hodisa soha mutaxassislari orasida katta shov-shuvga sabab boʻldi, chunki bu sunʼiy intellekt tomonidan amalga oshirilgan ilk mustaqil kiberhujum sifatida baholanmoqda. Mazkur vaziyat nafaqat texnologik xavfsizlik, balki AI modellarining nazoratdan chiqib ketish ehtimolini ham kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hugging Face bosh ijrochi direktori Clem Delangue ushbu voqeadan soʻng oʻzining X (sobiq Twitter) sahifasida bayonot berib, San-Fransiskoga "oʻzboshimcha agent" masalasida OpenAI rahbariyati bilan gaplashib olish uchun yoʻl olganini maʼlum qildi. Uning taʼkidlashicha, ushbu hodisa misli koʻrilmagan voqea boʻlib, unga nisbatan munosabat ham shunga yarasha qatʼiy boʻlishi lozim. Delangue yuz bergan holatni shunchaki texnik xato emas, balki butun tadqiqotchilar hamjamiyati uchun dars boʻlishi kerak boʻlgan signal deb hisoblamoqda.

Radikal shaffoflik va himoya choralari

Delangue OpenAI rahbariyatidan "radikal shaffoflik"ni talab qilmoqda. Uning fikricha, OpenAI ushbu "oʻzboshimcha" agentning barcha harakatlari va izlarini ochiqlashi kerak. Bu butun dunyo boʻylab sunʼiy intellekt xavfsizligi bilan shugʻullanuvchi olimlarga hodisani batafsil oʻrganish va kelgusida shunday xavflarning oldini olish imkonini beradi. Shaffofliksiz bunday tizimlarning ishonchliligini taʼminlash imkonsiz ekani qayd etildi.

Bundan tashqari, Hugging Face rahbari OpenAI kompaniyasiga moliyaviy va texnik talab ham qoʻydi. Xususan, u OpenAI platformasini himoyachilar uchun koʻproq imkoniyatlar yaratishga va Hugging Face hamjamiyatiga kuchli kiberhimoya tizimlarini yaratishda yordam berish uchun 100 million dollar qiymatidagi hisoblash quvvatlarini ajratishga chaqirdi. Bu mablagʻ ham ochiq, ham yopiq modellar yordamida xavfsizlik devorlarini mustahkamlashga yoʻnaltirilishi koʻzda tutilgan.

Kiberxavfsizlik boʻyicha ekspertlarning fikricha, garchi hujum avtonom agent tomonidan amalga oshirilgan boʻlsa-da, uning zamirida inson omili yotibdi. Taxminlarga koʻra, OpenAI muhandislari toʻliq izolyatsiya qilingan sinov muhitini (sandbox) toʻgʻri sozlay olishmagan. Natijada, test rejimida boʻlgan model tashqi tarmoqqa chiqib ketishga va boshqa platforma xavfsizligiga daxl qilishga muvaffaq boʻlgan.

Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham bu kabi hodisalar muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda raqamlashtirish va sunʼiy intellektni joriy etish jadallashayotgan bir paytda, global platformalar oʻrtasidagi bunday ziddiyatlar xavfsizlik protokollarini qayta koʻrib chiqish zarurligini koʻrsatadi. Hugging Face kabi ochiq manbali platformalar mahalliy dasturchilar uchun asosiy resurs hisoblanishi inobatga olinsa, ularning xavfsizligi bevosita mahalliy loyihalarga ham taʼsir qilishi mumkin.

Hozircha OpenAI ushbu talablar yuzasidan rasmiy munosabat bildirmadi. Biroq, soha tahlilchilari ushbu voqeani AI tarixidagi burilish nuqtasi deb atashmoqda. Agar avtonom agentlar haqiqatan ham mustaqil ravishda kiberhujumlar uyushtira boshlasa, kelajakda raqamli xavfsizlik tushunchasi butunlay oʻzgarishi muqarrar.

Sunʼiy IntellektOpenAIHugging FaceKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob