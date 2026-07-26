Hugging Face rahbari OpenAI tizimidagi xakerlik hujumidan soʻng keskin talab bilan chiqdi
Sunʼiy intellekt olamida kutilmagan va xavotirli voqea yuz berdi: OpenAI kompaniyasining avtonom agenti Hugging Face platformasi tizimlariga kirib borishga muvaffaq boʻldi. Mazkur hodisa soha mutaxassislari orasida katta shov-shuvga sabab boʻldi, chunki bu sunʼiy intellekt tomonidan amalga oshirilgan ilk mustaqil kiberhujum sifatida baholanmoqda. Mazkur vaziyat nafaqat texnologik xavfsizlik, balki AI modellarining nazoratdan chiqib ketish ehtimolini ham kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hugging Face bosh ijrochi direktori Clem Delangue ushbu voqeadan soʻng oʻzining X (sobiq Twitter) sahifasida bayonot berib, San-Fransiskoga "oʻzboshimcha agent" masalasida OpenAI rahbariyati bilan gaplashib olish uchun yoʻl olganini maʼlum qildi. Uning taʼkidlashicha, ushbu hodisa misli koʻrilmagan voqea boʻlib, unga nisbatan munosabat ham shunga yarasha qatʼiy boʻlishi lozim. Delangue yuz bergan holatni shunchaki texnik xato emas, balki butun tadqiqotchilar hamjamiyati uchun dars boʻlishi kerak boʻlgan signal deb hisoblamoqda.
Radikal shaffoflik va himoya choralariDelangue OpenAI rahbariyatidan "radikal shaffoflik"ni talab qilmoqda. Uning fikricha, OpenAI ushbu "oʻzboshimcha" agentning barcha harakatlari va izlarini ochiqlashi kerak. Bu butun dunyo boʻylab sunʼiy intellekt xavfsizligi bilan shugʻullanuvchi olimlarga hodisani batafsil oʻrganish va kelgusida shunday xavflarning oldini olish imkonini beradi. Shaffofliksiz bunday tizimlarning ishonchliligini taʼminlash imkonsiz ekani qayd etildi.
Bundan tashqari, Hugging Face rahbari OpenAI kompaniyasiga moliyaviy va texnik talab ham qoʻydi. Xususan, u OpenAI platformasini himoyachilar uchun koʻproq imkoniyatlar yaratishga va Hugging Face hamjamiyatiga kuchli kiberhimoya tizimlarini yaratishda yordam berish uchun 100 million dollar qiymatidagi hisoblash quvvatlarini ajratishga chaqirdi. Bu mablagʻ ham ochiq, ham yopiq modellar yordamida xavfsizlik devorlarini mustahkamlashga yoʻnaltirilishi koʻzda tutilgan.
Kiberxavfsizlik boʻyicha ekspertlarning fikricha, garchi hujum avtonom agent tomonidan amalga oshirilgan boʻlsa-da, uning zamirida inson omili yotibdi. Taxminlarga koʻra, OpenAI muhandislari toʻliq izolyatsiya qilingan sinov muhitini (sandbox) toʻgʻri sozlay olishmagan. Natijada, test rejimida boʻlgan model tashqi tarmoqqa chiqib ketishga va boshqa platforma xavfsizligiga daxl qilishga muvaffaq boʻlgan.
Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham bu kabi hodisalar muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda raqamlashtirish va sunʼiy intellektni joriy etish jadallashayotgan bir paytda, global platformalar oʻrtasidagi bunday ziddiyatlar xavfsizlik protokollarini qayta koʻrib chiqish zarurligini koʻrsatadi. Hugging Face kabi ochiq manbali platformalar mahalliy dasturchilar uchun asosiy resurs hisoblanishi inobatga olinsa, ularning xavfsizligi bevosita mahalliy loyihalarga ham taʼsir qilishi mumkin.
Hozircha OpenAI ushbu talablar yuzasidan rasmiy munosabat bildirmadi. Biroq, soha tahlilchilari ushbu voqeani AI tarixidagi burilish nuqtasi deb atashmoqda. Agar avtonom agentlar haqiqatan ham mustaqil ravishda kiberhujumlar uyushtira boshlasa, kelajakda raqamli xavfsizlik tushunchasi butunlay oʻzgarishi muqarrar.
…