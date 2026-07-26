Grafen oʻrnini bosuvchi yangi material: Olimlar MXene sinfida inqilobiy kashfiyot qildi

·35·Texno
Grafen oʻrnini bosuvchi yangi material: Olimlar MXene sinfida inqilobiy kashfiyot qildi

Materialshunoslik sohasida uzoq kutilgan texnologik burilish yuz berdi. Xitoy Fanlar akademiyasining Ningbo materialshunoslik va muhandislik instituti hamda Chjejiang universiteti tadqiqotchilari dunyoda ilk bor lantanoidli ikki oʻlchovli MXene (maksin) materialini yaratishga muvaffaq boʻlishdi. Nature jurnalida eʼlon qilingan ushbu kashfiyot zamonaviy elektronika va hisoblash texnologiyalari kelajagini butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Agar grafen bir atom qalinligidagi uglerod qatlamidan iborat boʻlsa, MXene ham xuddi shunday oʻta yupqa, ammo tarkibida oʻtish metallari (titan, vanadiy, niobiy va boshqalar) hamda uglerod yoki azot boʻlgan qatlamlardir. Olimlarning asosiy yutugʻi shundaki, ular ilk bor bitta materialda ilgari MXene sinfida birga uchramaydigan ikki xususiyatni — yarimoʻtkazgichlik va ferromagnetizmni birlashtirishga erishdilar.

Shu vaqtga qadar maʼlum boʻlgan MXene materiallarining aksariyati yuqori elektr oʻtkazuvchanligiga ega boʻlsa-da, ular ham elektr, ham magnit xususiyatlarini bir vaqtda boshqarish talab etiladigan qurilmalar uchun yaroqsiz edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi kashfiyot aynan shu cheklovni bartaraf etib, elektronlar oqimi va ularning magnit holatini birdek nazorat qilish imkonini beradi.

“Kimyoviy qaychi” texnologiyasi va sintez jarayoni

Ushbu natijaga erishish uchun tadqiqotchilar “kimyoviy qaychi” deb nomlangan yangi sintez usulini ishlab chiqdilar. Bu yondashuv kristal strukturasini atom darajasida “qirqish”, yaʼni alohida atom qatlamlarini tanlab olib tashlash, almashtirish yoki qayta joylashtirish imkonini beradi. Natijada olimlar materialni xuddi konstruktor kabi yigʻib, unga oldindan belgilangan xususiyatlarni berishlari mumkin.

Jarayon ikki bosqichdan iborat boʻlib, dastlab lantanoidlar guruhidagi metall mis galogenidi bilan reaksiyaga kirishadi. Soʻngra yuqori haroratda ushbu birikma grafit bilan oʻzaro taʼsir qilib, metall, uglerod va galogen atomlari navbatma-navbat joylashgan yangi qatlamli strukturani hosil qiladi. Sinovlar materialning barqaror ferromagnit xususiyatlarini toʻliq tasdiqladi.

Spintronika va kelajak qurilmalari

Yangi materialning yaratilishi, ayniqsa, spintronika yoʻnalishi uchun juda muhimdir. Anʼanaviy mikroelektronikadan farqli oʻlaroq, spintronika elektronning nafaqat zaryadidan, balki uning spinidan (magnit momenti) ham foydalanadi. Bu esa qurilmalarni yanada tezroq, ixchamroq va energiya tejamkor qilishga xizmat qiladi.

Olimlarning fikricha, ushbu yangi MXene materiali quyidagi sohalarda qoʻllanilishi mumkin:

  • Yuqori samaradorlikka ega mantiqiy protsessorlar;
  • Yuqori chastotali aloqa tizimlari va 6G texnologiyalari;
  • Yangi avlod xotira elementlari va magnit datchiklar;
  • Kvant kompyuterlari uchun butlovchi qismlar.

Tadqiqot mualliflari “kimyoviy qaychi” uslubi universal ekanini va kelajakda bu orqali optik, magnit va elektr xususiyatlari oldindan dasturlashtirilgan butun boshli yangi materiallar oilasini yaratish mumkinligini taʼkidlamoqda. Oʻzbekiston kabi texnologik modernizatsiyaga intilayotgan mamlakatlar uchun bunday fundamental kashfiyotlar kelajakda yarimoʻtkazgichlar sanoatida yangi standartlarni belgilab berishi bilan ahamiyatlidir.

TexnologiyaMXeneYarimoʻtkazgichSpintronikaIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob