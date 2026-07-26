Erling Xoland kelajakda Real Madrid safiga oʻtishi mumkin: Sobiq jamoadoshining bashorati

·59·Sport
Erling Xoland kelajakda Real Madrid safiga oʻtishi mumkin: Sobiq jamoadoshining bashorati

Manchester Siti jamoasining golmashinasi Erling Xoland kelajakda Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtishi va Real Madrid libosini kiyishi kutilmoqda. Bu haqda futbolchining Molde klubidagi sobiq jamoadoshi Magnus Volff Eikrem OAVga bergan intervyusida maʼlum qildi. Uning fikricha, norvegiyalik hujumchi uchun Madrid klubining jozibadorligi va nufuzi baribir asosiy omilga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Erling Xoland hozirda Angliya Premer-ligasida oʻzining eng yuqori sport formasida boʻlsa-da, uning nomi transfer oynasi ochilishi bilan doimiy ravishda "qirollik klubi" bilan bogʻlab kelinadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Eikrem hujumchining Madridga oʻtishiga nafaqat ishonadi, balki buni muqarrar voqeallik deb hisoblamoqda.

"Men bu transfer amalga oshishiga toʻliq ishonaman. Real Madrid dunyo miqyosida shunday qudratga egaki, unga rad javobini berish qiyin. Garchi u hozirda Manchester Siti kabi buyuk klubda toʻp surayotgan boʻlsa-da, Madridda u yanada yuqori choʻqqilarni zabt etishi mumkin", — deydi Eikrem Diario AS nashriga bergan intervyusida.

Yulduzli tarkibdagi raqobat va moslashuv

Hozirda Real Madrid tarkibi Kylian Mbappe, Vinicius Junior va Jud Bellingem kabi jahon darajasidagi hujumkor yulduzlar bilan toʻlib-toshgan. Koʻpchilik mutaxassislar bunday tarkibga yana bir superyulduzni qoʻshish jamoa ichidagi muvozanatni buzishi mumkinligidan xavotirda. Biroq Eikremning taʼkidlashicha, Erling Xolandning xarakteri har qanday yulduzli tarkibga moslashishga imkon beradi.

Sobiq jamoadoshining soʻzlariga koʻra, Erling Xoland maydonda va kiyinish xonasida hech qachon muammo tugʻdirmaydi. U kamtarin, mehnatkash va jamoaviy manfaatlarni shaxsiy ambitsiyalaridan ustun qoʻyadigan futbolchi sifatida taʼriflanadi. Bu esa uning Madridda ham tezda oʻz oʻrnini topishiga xizmat qiladi.

"U yerda dunyoning eng yaxshi futbolchilari oʻynaydi va Erling ham ulardan biri. U juda koʻp gollar urishiga, muxlislar mehrini qozonishiga va oʻzi kabi mahoratli yulduzlar qurshovida oʻynashdan zavq olishiga aminman. Uning tomonidan hech qanday 'ego' muammosi yuzaga kelmaydi", — deya qoʻshimcha qildi Magnus Volff Eikrem.

Erling Xolandning Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi va Angliyadagi muvaffaqiyatlari uni hozircha Etihad Stadiumda ushlab turgan boʻlsa-da, Madrid tomon tashlanadigan qadam vaqt masalasi boʻlib qolmoqda. Ispaniya grandi har doim eng kuchli futbolchilarni oʻz safiga jamlashni maqsad qilgan va Xoland bu loyihaning yakuniy boʻlagi boʻlishi mumkin.

Real MadridManchester SitiErling XolandTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi