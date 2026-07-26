Erling Xoland kelajakda Real Madrid safiga oʻtishi mumkin: Sobiq jamoadoshining bashorati
Manchester Siti jamoasining golmashinasi Erling Xoland kelajakda Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtishi va Real Madrid libosini kiyishi kutilmoqda. Bu haqda futbolchining Molde klubidagi sobiq jamoadoshi Magnus Volff Eikrem OAVga bergan intervyusida maʼlum qildi. Uning fikricha, norvegiyalik hujumchi uchun Madrid klubining jozibadorligi va nufuzi baribir asosiy omilga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Erling Xoland hozirda Angliya Premer-ligasida oʻzining eng yuqori sport formasida boʻlsa-da, uning nomi transfer oynasi ochilishi bilan doimiy ravishda "qirollik klubi" bilan bogʻlab kelinadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Eikrem hujumchining Madridga oʻtishiga nafaqat ishonadi, balki buni muqarrar voqeallik deb hisoblamoqda.
"Men bu transfer amalga oshishiga toʻliq ishonaman. Real Madrid dunyo miqyosida shunday qudratga egaki, unga rad javobini berish qiyin. Garchi u hozirda Manchester Siti kabi buyuk klubda toʻp surayotgan boʻlsa-da, Madridda u yanada yuqori choʻqqilarni zabt etishi mumkin", — deydi Eikrem Diario AS nashriga bergan intervyusida.
Yulduzli tarkibdagi raqobat va moslashuvHozirda Real Madrid tarkibi Kylian Mbappe, Vinicius Junior va Jud Bellingem kabi jahon darajasidagi hujumkor yulduzlar bilan toʻlib-toshgan. Koʻpchilik mutaxassislar bunday tarkibga yana bir superyulduzni qoʻshish jamoa ichidagi muvozanatni buzishi mumkinligidan xavotirda. Biroq Eikremning taʼkidlashicha, Erling Xolandning xarakteri har qanday yulduzli tarkibga moslashishga imkon beradi.
Sobiq jamoadoshining soʻzlariga koʻra, Erling Xoland maydonda va kiyinish xonasida hech qachon muammo tugʻdirmaydi. U kamtarin, mehnatkash va jamoaviy manfaatlarni shaxsiy ambitsiyalaridan ustun qoʻyadigan futbolchi sifatida taʼriflanadi. Bu esa uning Madridda ham tezda oʻz oʻrnini topishiga xizmat qiladi.
"U yerda dunyoning eng yaxshi futbolchilari oʻynaydi va Erling ham ulardan biri. U juda koʻp gollar urishiga, muxlislar mehrini qozonishiga va oʻzi kabi mahoratli yulduzlar qurshovida oʻynashdan zavq olishiga aminman. Uning tomonidan hech qanday 'ego' muammosi yuzaga kelmaydi", — deya qoʻshimcha qildi Magnus Volff Eikrem.
Erling Xolandning Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi va Angliyadagi muvaffaqiyatlari uni hozircha Etihad Stadiumda ushlab turgan boʻlsa-da, Madrid tomon tashlanadigan qadam vaqt masalasi boʻlib qolmoqda. Ispaniya grandi har doim eng kuchli futbolchilarni oʻz safiga jamlashni maqsad qilgan va Xoland bu loyihaning yakuniy boʻlagi boʻlishi mumkin.
…