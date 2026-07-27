Barselona tarkibni tozalashda: Deku beshta muhim bitimni yakunladi
Sport.es nashri maʼlumotiga koʻra, Barselona klubi sport direktori Deku kelasi mavsum oldidan darvozabonlar chizigʻidagi kadrlar ortiqchaligini bartaraf etish yoʻlida muhim qadamlar tashladi. Oʻtgan yozda kelajak uchun amalga oshirilgan strategik investitsiyalardan soʻng, joriy transfer oynasida ijaradan qaytgan futbolchilar hisobiga yuzaga kelgan tiqilinch muammosini hal qilish bosh vazifaga aylangandi. Klub rahbariyati qisqa fursatda beshta asosiy bitimni muvaffaqiyatli yakunlab, tarkibni maqbullashtirishga erishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur jarayondagi eng murakkab masala tajribali darvozabon Mark-Andre ter Stegen taqdiri bilan bogʻliq edi. Nemis posbonining shartnomasi 2028-yil yozigacha amal qilishi hamda uning moliyaviy va tibbiy holati muzokaralarni qiyinlashtirgan. Bosh murabbiy Hansi Flick rejalaridan joy olmagan futbolchi yakunda Niderlandiyaning Ayaks jamoasiga ijara asosida oʻtishga rozilik bildirdi.
Darvozabonlar taqdiri va yangi manzillarTer Stegen Amsteloveandagi faoliyati davomida oʻtgan mavsum Girona safida birga ishlagan murabbiy Mishel qoʻl ostida toʻp suradi. Soʻnggi soatlarda ushbu transferning amalga oshishiga toʻsqinlik qilgan soliq masalalari ham toʻliq hal etildi. Shartnoma rasman kelasi hafta boshida eʼlon qilinishi kutilmoqda. Darvozabon Yevropa jamoasiga qarshi bahsda atigi 45 daqiqa harakat qilgan boʻlsa-da, Barselona bilan Angliyadagi yigʻinga yoʻl olmasligi mumkin.
Klub amalga oshirgan ishlarning yana bir muhim qismi Iñaki Peña taqdiriga daxldor. Futbolchi mavsumning birinchi yarmida Elche safida ijarada oʻynab, oʻzining ijobiy tomonlarini koʻrsatgan va keyinchalik asosiy tarkibdagi oʻrnini Matias Dituroga boy bergandi. Endilikda Gretsiyaning Panathinaikos klubi ispaniyalik posbonni oʻz safiga qoʻshib oldi va bu transfer uchun kataloniyaliklar taxminan 3 million yevro ishlab oldilar.
…