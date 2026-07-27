Barselona tarkibni tozalashda: Deku beshta muhim bitimni yakunladi

·98·Sport
Barselona tarkibni tozalashda: Deku beshta muhim bitimni yakunladi

Sport.es nashri maʼlumotiga koʻra, Barselona klubi sport direktori Deku kelasi mavsum oldidan darvozabonlar chizigʻidagi kadrlar ortiqchaligini bartaraf etish yoʻlida muhim qadamlar tashladi. Oʻtgan yozda kelajak uchun amalga oshirilgan strategik investitsiyalardan soʻng, joriy transfer oynasida ijaradan qaytgan futbolchilar hisobiga yuzaga kelgan tiqilinch muammosini hal qilish bosh vazifaga aylangandi. Klub rahbariyati qisqa fursatda beshta asosiy bitimni muvaffaqiyatli yakunlab, tarkibni maqbullashtirishga erishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur jarayondagi eng murakkab masala tajribali darvozabon Mark-Andre ter Stegen taqdiri bilan bogʻliq edi. Nemis posbonining shartnomasi 2028-yil yozigacha amal qilishi hamda uning moliyaviy va tibbiy holati muzokaralarni qiyinlashtirgan. Bosh murabbiy Hansi Flick rejalaridan joy olmagan futbolchi yakunda Niderlandiyaning Ayaks jamoasiga ijara asosida oʻtishga rozilik bildirdi.

Darvozabonlar taqdiri va yangi manzillar

Ter Stegen Amsteloveandagi faoliyati davomida oʻtgan mavsum Girona safida birga ishlagan murabbiy Mishel qoʻl ostida toʻp suradi. Soʻnggi soatlarda ushbu transferning amalga oshishiga toʻsqinlik qilgan soliq masalalari ham toʻliq hal etildi. Shartnoma rasman kelasi hafta boshida eʼlon qilinishi kutilmoqda. Darvozabon Yevropa jamoasiga qarshi bahsda atigi 45 daqiqa harakat qilgan boʻlsa-da, Barselona bilan Angliyadagi yigʻinga yoʻl olmasligi mumkin.

Klub amalga oshirgan ishlarning yana bir muhim qismi Iñaki Peña taqdiriga daxldor. Futbolchi mavsumning birinchi yarmida Elche safida ijarada oʻynab, oʻzining ijobiy tomonlarini koʻrsatgan va keyinchalik asosiy tarkibdagi oʻrnini Matias Dituroga boy bergandi. Endilikda Gretsiyaning Panathinaikos klubi ispaniyalik posbonni oʻz safiga qoʻshib oldi va bu transfer uchun kataloniyaliklar taxminan 3 million yevro ishlab oldilar.

BarselonaDekuMark-Andre ter StegenIñaki PeñaLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...Bugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi