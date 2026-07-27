Liverpul Bredli Barkolani transfer qilish ustida ishlamoqda
Angliyaning Liverpul klubi Parij Sen-Jermen jamoasi qanot hujumchisi Bredli Barkolani oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha faol muzokaralarni boshladi. Daily Mail nashri xabar qilishicha, Fransiya terma jamoasi aʼzosi Mersisayd klubiga oʻtishga tayyor ekanini bildirgan va Parij klubi bilan amaldagi shartnomasini uzaytirish niyatida emas. Hozirda tomonlar oʻrtasida transfer narxi boʻyicha dastlabki kelishmovchiliklar saqlanib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
23 yoshli futbolchining PSJ bilan amaldagi bitimining yakunlanishiga yana ikki yil qolgan boʻlsa-da, Parij klubi uni sotish variantini koʻrib chiqishga tayyor. Luis Enrike boshqaruvidagi jamoada doimiy asosiy tarkibdan joy olmagani futbolchining yangi chaqiruvlarni izlashiga sabab boʻlmoqda. Liverpul rahbariyati esa uni jamoaning kelgusi rejalari uchun ideal nomzod sifatida baholamoqda.
Transfer qiymati va raqobatBiroq Parij Sen-Jermen rahbariyati yosh isteʼdod egasi uchun juda yuqori — 140 million funt sterling miqdorida tovon puli talab qilmoqda. Fransuz klubi bu narx futbolchining yoshi, salohiyati va zamonaviy transfer bozoridagi narxlarga mos kelishiga ishonmoqda. Oʻtgan yili yozda futbolchining qiymati 75 million funt atrofida baholangan boʻlsa-da, uning narxi keskin oshib ketdi. Liverpul bu ulkan summani pasaytirish uchun muzokaralarni davom ettirmoqda.
Ushbu transfer poygasida Liverpul yagona daʼvogar emas. Arsenal va Bavariya klublari ham futbolchiga qiziqish bildirmoqda, shuningdek, Chelsi yoz boshida bu borada surishtiruvlar oʻtkazgan edi. Shunga qaramay, Bredli Barkola agar klublar kelishuvga erishsa, aynan Liverpul bilan muzokara oʻtkazishni istamoqda.
…