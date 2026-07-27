Apple oʻzining birinchi aqlli koʻzoynaklari taqdimotini kechiktirdi

·79·Texno
Apple oʻzining birinchi aqlli koʻzoynaklari taqdimotini kechiktirdi

Apple kompaniyasi oʻzining ilk aqlli koʻzoynaklarini bozorga chiqarishga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, foydalanuvchilarning shaxsiy hayot daxlsizligi bilan bogʻliq xavotirlarini bartaraf etish ustida jiddiy ish olib bormoqda. Bloomberg nashri sharhlovchisi Mark Gurmanning xabar berishicha, ushbu gadjetni taqdim etish muddati dastlabki rejalashtirilgan 2027-yil boshidan oʻsha yilning iyun oyiga koʻchirilgan. Mazkur qurilmaning savdosi esa 2027-yil yakuniga qadar boshlanishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur muddatning choʻzilishi Apple mutaxassislariga mahsulotning texnik imkoniyatlarini yanada takomillashtirish bilan bir qatorda, maxfiylik masalalariga oid tushuntirish va marketing strategiyasini puxta ishlab chiqish uchun qoʻshimcha vaqt beradi. Kompaniya rahbarlari Meta kompaniyasining aqlli koʻzoynaklari atrofidagi noroziliklardan tegishli xulosalar chiqargani taxmin qilinmoqda. Sababi, Meta mahsulotlari foydalanuvchilarning roziligisiz yashirin video yozib olish holatlari sababli jamiyatda keskin tanqidlarga uchrab, hatto «pervert glasses» degan salbiy nom chiqargan edi.

Maxfiylik va xavfsizlik ustuvor vazifa

Axborot texnologiyalari olamida oʻzini shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligining faol himoyachisi sifatida koʻrsatib kelayotgan Apple uchun bunday reputatsion xavflar yanada jiddiy ahamiyatga ega. Shu boisdan ham kompaniya oʻz aqlli koʻzoynaklarida foydalanuvchilarning maxfiyligini kafolatlovchi qator funksiyalarga alohida eʼtibor qaratishni rejalashtirmoqda. Jumladan, barcha asosiy maʼlumotlarni tashqi serverlarga yubormasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri qurilmaning oʻzida qayta ishlash texnologiyasidan foydalanish koʻzda tutilgan.

Shuningdek, yangi gadjetda yuzni tanish (facial recognition) funksiyasi umuman boʻlmasligi kutilmoqda. Bu esa qurilma egasi yoki atrofidagilarning shaxsiy hayotiga aralashish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Mutaxassislarning fikricha, bunday yondashuv zamonaviy aqlli texnologiyalar bozorida raqobatbardoshlikni taʼminlashda hal qiluvchi omil boʻlib xizmat qiladi.

Sunʼiy intellekt va maʼlumotlar xavfsizligi

Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Apple mijozlarning shaxsiy yozuvlari va videolaridan sunʼiy intellekt modellarini oʻqitishda foydalanmaslikka qaror qilgan. Bu qadam kompaniyaning oʻz mijozlari maʼlumotlari maxfiyligiga sodiqligini yana bir bor tasdiqlaydi. Taʼkidlash joizki, Meta kompaniyasi oʻz foydalanuvchilarining videokadrlarini tahlil qilish va tekshirish uchun uchinchi tomon pudratchilarini yollagani jamoatchilikda keng muhokamalarga sabab boʻlgan edi.

Apple esa bu kabi amaliyotlardan qochishni va foydalanuvchi maʼlumotlarining uchinchi shaxslar qoʻliga tushib qolishining oldini olishni oʻz oldiga asosiy maqsad qilib qoʻygan. 2027-yilning iyun oyida boʻlib oʻtadigan Butunjahon dasturchilar konferensiyasida (WWDC) ushbu masalalarga oydinlik kiritilishi va aqlli koʻzoynaklar ilk bor omma eʼtiboriga havola etilishi kutilmoqda.

AppleAqlli koʻzoynakTexnologiyaMaxfiylikYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyorVostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyorBugun, 12:21Huawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqdaHuawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqdaBugun, 11:52AOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdiAOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdiBugun, 11:25Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5Bugun, 09:57Sunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaSunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaBugun, 08:56Xitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdiXitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdiBugun, 05:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob