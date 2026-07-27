Apple oʻzining birinchi aqlli koʻzoynaklari taqdimotini kechiktirdi
Apple kompaniyasi oʻzining ilk aqlli koʻzoynaklarini bozorga chiqarishga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, foydalanuvchilarning shaxsiy hayot daxlsizligi bilan bogʻliq xavotirlarini bartaraf etish ustida jiddiy ish olib bormoqda. Bloomberg nashri sharhlovchisi Mark Gurmanning xabar berishicha, ushbu gadjetni taqdim etish muddati dastlabki rejalashtirilgan 2027-yil boshidan oʻsha yilning iyun oyiga koʻchirilgan. Mazkur qurilmaning savdosi esa 2027-yil yakuniga qadar boshlanishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur muddatning choʻzilishi Apple mutaxassislariga mahsulotning texnik imkoniyatlarini yanada takomillashtirish bilan bir qatorda, maxfiylik masalalariga oid tushuntirish va marketing strategiyasini puxta ishlab chiqish uchun qoʻshimcha vaqt beradi. Kompaniya rahbarlari Meta kompaniyasining aqlli koʻzoynaklari atrofidagi noroziliklardan tegishli xulosalar chiqargani taxmin qilinmoqda. Sababi, Meta mahsulotlari foydalanuvchilarning roziligisiz yashirin video yozib olish holatlari sababli jamiyatda keskin tanqidlarga uchrab, hatto «pervert glasses» degan salbiy nom chiqargan edi.
Maxfiylik va xavfsizlik ustuvor vazifaAxborot texnologiyalari olamida oʻzini shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligining faol himoyachisi sifatida koʻrsatib kelayotgan Apple uchun bunday reputatsion xavflar yanada jiddiy ahamiyatga ega. Shu boisdan ham kompaniya oʻz aqlli koʻzoynaklarida foydalanuvchilarning maxfiyligini kafolatlovchi qator funksiyalarga alohida eʼtibor qaratishni rejalashtirmoqda. Jumladan, barcha asosiy maʼlumotlarni tashqi serverlarga yubormasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri qurilmaning oʻzida qayta ishlash texnologiyasidan foydalanish koʻzda tutilgan.
Shuningdek, yangi gadjetda yuzni tanish (facial recognition) funksiyasi umuman boʻlmasligi kutilmoqda. Bu esa qurilma egasi yoki atrofidagilarning shaxsiy hayotiga aralashish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Mutaxassislarning fikricha, bunday yondashuv zamonaviy aqlli texnologiyalar bozorida raqobatbardoshlikni taʼminlashda hal qiluvchi omil boʻlib xizmat qiladi.
Sunʼiy intellekt va maʼlumotlar xavfsizligiIxbt.com maʼlumotlariga koʻra, Apple mijozlarning shaxsiy yozuvlari va videolaridan sunʼiy intellekt modellarini oʻqitishda foydalanmaslikka qaror qilgan. Bu qadam kompaniyaning oʻz mijozlari maʼlumotlari maxfiyligiga sodiqligini yana bir bor tasdiqlaydi. Taʼkidlash joizki, Meta kompaniyasi oʻz foydalanuvchilarining videokadrlarini tahlil qilish va tekshirish uchun uchinchi tomon pudratchilarini yollagani jamoatchilikda keng muhokamalarga sabab boʻlgan edi.
Apple esa bu kabi amaliyotlardan qochishni va foydalanuvchi maʼlumotlarining uchinchi shaxslar qoʻliga tushib qolishining oldini olishni oʻz oldiga asosiy maqsad qilib qoʻygan. 2027-yilning iyun oyida boʻlib oʻtadigan Butunjahon dasturchilar konferensiyasida (WWDC) ushbu masalalarga oydinlik kiritilishi va aqlli koʻzoynaklar ilk bor omma eʼtiboriga havola etilishi kutilmoqda.
…