Toyota Crown 2027 taqdim etildi: asosiy kamchilik bartaraf etildi
AQSh bozori uchun moʻljallangan yangi Toyota Crown 2027 model yili rasman namoyish etildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobil oʻzining texnik asoslarini saqlab qolgan boʻlsa-da, dizayndagi muhim oʻzgarishlar va yangilangan narx siyosati bilan ajralib turadi. Yapon brendi ushbu modeldagi eng asosiy estetik eʼtirozlardan birini bartaraf etishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy oʻzgarishlar tashqi koʻrinishga daxldor boʻlib, xaridorlar va mutaxassislar tomonidan koʻp tanqid qilingan jihat yoʻq qilindi. Xususan, endilikda ikki rangli kuzovga ega versiyalarda yukxonaning qopqogʻi qora rangda qoldirilmay, toʻgʻridan-toʻgʻri asosiy kuzov rangiga boʻyaladigan boʻldi. Aynan shu element avvalgi avlod egalari tomonidan eng koʻp eʼtirozlarga sabab boʻlgan edi.
Texnik imkoniyatlar va toʻplamlarTexnik jihatdan avtomobil avvalgi sxemani saqlab qolgan. XLE, Limited va Nightshade baza versiyalari beshinchi avlod gibrid tizimi bilan jihozlanadi. U 2,5 litrli benzinli dvigatel hamda ikkita elektromotordan iborat. Toyota hozircha yangilanishdan keyin tizimning umumiy quvvati oʻzgargan yoki oʻzgarmagani haqida maʼlumot bermadi.
Eng yuqori Platinum komplektatsiyasi esa 2,4 litrli tururbinlangan motorga ega Hybrid MAX tizimini saqlab qoldi. Uning koʻrsatkichlari avvalgidek qolmoqda — 340 ot kuchi va 542 N·m aylanish momenti. Toʻla uzatma tizimi barcha versiyalarda standart tarzda taqdim etiladi, biroq uning ishlash mexanizmi modifikatsiyaga qarab farqlanadi.
Salon va qoʻshimcha qulayliklarPlatinum komplektatsiyasida tortish kuchini oʻqlar orasida faol taqsimlovchi doimiy toʻla uzatma qoʻllanilsa, qolgan versiyalarda orqa elektromotori faqat zarurat tugʻilgandagina ulanadi. Shuningdek, XLE, Limited va Nightshade modifikatsiyalari ilk bor rul chambaridan qoʻllarni uzmagan holda uzatmalarni almashtirish imkonini beruvchi подрулевые лепестки (rulosti lepestoklari) bilan taʼminlandi.
Avtomobil salonida sezilarli oʻzgarishlar yuz bermagan. Barcha komplektatsiyalar 12,3 dyuymli ikkita ekran bilan jihozlanadi. Platinum versiyasi esa qoʻshimcha ravishda 10 dyuymli proyeksion displey, rul ustunining elektr sozlamasi, orqa gʻayrioddiy burilish tizimi va kontaktsiz ochilish funksiyasiga ega yukxona eshigi yuritmasi bilan maqtana oladi.
Narxlar va yangi qiyofaTashqi bezaklardagi boshqa oʻzgarishlar sirasiga orqa qismdagi bamperning biroz qayta ishlangani, Platinum versiyasi uchun qizil rangli tormoz suportlari hamda qora rangli deraza hoshiyalarini kiritish mumkin. Bu oʻzgarishlar sedan qiyofasini yanada jozibali va sportvab koʻrsatishga xizmat qiladi.
Yangilanish barobarida Toyota ushbu mashinalar narxini ham qayta koʻrib chiqdi. Xuddi shunday, baza hisoblangan Crown XLE narxi 200 dollarga qimmatlashib, 41 640 dollarni tashkil etdi. Nightshade va Platinum versiyalari ham shuncha miqdorga oshib, mos ravishda 48 965 va 55 190 dollarga baholanmoqda. Limited komplektatsiyasi esa boshqalarga qaraganda koʻproq — darhol 3770 dollarga qimmatlashib, 49 720 dollarga yetdi.
…