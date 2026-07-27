Toyota Crown 2027 taqdim etildi: asosiy kamchilik bartaraf etildi

·138·Avto
Toyota Crown 2027 taqdim etildi: asosiy kamchilik bartaraf etildi

AQSh bozori uchun moʻljallangan yangi Toyota Crown 2027 model yili rasman namoyish etildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobil oʻzining texnik asoslarini saqlab qolgan boʻlsa-da, dizayndagi muhim oʻzgarishlar va yangilangan narx siyosati bilan ajralib turadi. Yapon brendi ushbu modeldagi eng asosiy estetik eʼtirozlardan birini bartaraf etishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy oʻzgarishlar tashqi koʻrinishga daxldor boʻlib, xaridorlar va mutaxassislar tomonidan koʻp tanqid qilingan jihat yoʻq qilindi. Xususan, endilikda ikki rangli kuzovga ega versiyalarda yukxonaning qopqogʻi qora rangda qoldirilmay, toʻgʻridan-toʻgʻri asosiy kuzov rangiga boʻyaladigan boʻldi. Aynan shu element avvalgi avlod egalari tomonidan eng koʻp eʼtirozlarga sabab boʻlgan edi.

Texnik imkoniyatlar va toʻplamlar

Texnik jihatdan avtomobil avvalgi sxemani saqlab qolgan. XLE, Limited va Nightshade baza versiyalari beshinchi avlod gibrid tizimi bilan jihozlanadi. U 2,5 litrli benzinli dvigatel hamda ikkita elektromotordan iborat. Toyota hozircha yangilanishdan keyin tizimning umumiy quvvati oʻzgargan yoki oʻzgarmagani haqida maʼlumot bermadi.

Eng yuqori Platinum komplektatsiyasi esa 2,4 litrli tururbinlangan motorga ega Hybrid MAX tizimini saqlab qoldi. Uning koʻrsatkichlari avvalgidek qolmoqda — 340 ot kuchi va 542 N·m aylanish momenti. Toʻla uzatma tizimi barcha versiyalarda standart tarzda taqdim etiladi, biroq uning ishlash mexanizmi modifikatsiyaga qarab farqlanadi.

Salon va qoʻshimcha qulayliklar

Platinum komplektatsiyasida tortish kuchini oʻqlar orasida faol taqsimlovchi doimiy toʻla uzatma qoʻllanilsa, qolgan versiyalarda orqa elektromotori faqat zarurat tugʻilgandagina ulanadi. Shuningdek, XLE, Limited va Nightshade modifikatsiyalari ilk bor rul chambaridan qoʻllarni uzmagan holda uzatmalarni almashtirish imkonini beruvchi подрулевые лепестки (rulosti lepestoklari) bilan taʼminlandi.

Avtomobil salonida sezilarli oʻzgarishlar yuz bermagan. Barcha komplektatsiyalar 12,3 dyuymli ikkita ekran bilan jihozlanadi. Platinum versiyasi esa qoʻshimcha ravishda 10 dyuymli proyeksion displey, rul ustunining elektr sozlamasi, orqa gʻayrioddiy burilish tizimi va kontaktsiz ochilish funksiyasiga ega yukxona eshigi yuritmasi bilan maqtana oladi.

Narxlar va yangi qiyofa

Tashqi bezaklardagi boshqa oʻzgarishlar sirasiga orqa qismdagi bamperning biroz qayta ishlangani, Platinum versiyasi uchun qizil rangli tormoz suportlari hamda qora rangli deraza hoshiyalarini kiritish mumkin. Bu oʻzgarishlar sedan qiyofasini yanada jozibali va sportvab koʻrsatishga xizmat qiladi.

Yangilanish barobarida Toyota ushbu mashinalar narxini ham qayta koʻrib chiqdi. Xuddi shunday, baza hisoblangan Crown XLE narxi 200 dollarga qimmatlashib, 41 640 dollarni tashkil etdi. Nightshade va Platinum versiyalari ham shuncha miqdorga oshib, mos ravishda 48 965 va 55 190 dollarga baholanmoqda. Limited komplektatsiyasi esa boshqalarga qaraganda koʻproq — darhol 3770 dollarga qimmatlashib, 49 720 dollarga yetdi.

Toyota CrownAvtomobillarYangi mashinalarGibridAvto yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyada ishlab chiqarilgan oʻninchi avlod Honda Civic 5 ming funt sterlingga baholanmoqdaBritaniyada ishlab chiqarilgan oʻninchi avlod Honda Civic 5 ming funt sterlingga baholanmoqdaBugun, 11:23Land Rover Discovery Sport krossoveri ishlab chiqarishi yakunlanadiLand Rover Discovery Sport krossoveri ishlab chiqarishi yakunlanadiBugun, 10:29Mitsubishi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini ilk bor namoyish etdiMitsubishi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini ilk bor namoyish etdiKecha, 22:52Honda yangi avlod Ridgeline pikapini namoyish etdi: Dizayn tubdan oʻzgaradiHonda yangi avlod Ridgeline pikapini namoyish etdi: Dizayn tubdan oʻzgaradiKecha, 22:26Buyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildiBuyuk Britaniyaning yangi hukumati elektromobillar uchun kutilmagan imtiyoz eʼlon qildiKecha, 10:27Renault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiRenault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiKecha, 10:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan