Yozgi transferlar bozori: Real Madrid, Yuventus va boshqa klublar rejalari

·62·Sport
Yozgi transferlar bozori: Real Madrid, Yuventus va boshqa klublar rejalari

2026-yilning 26-iyul sanasida futbol olamidagi eng soʻnggi va muhim transfer xabarlari qizgʻin tus olmoqda. Yevropaning yetakchi jamoalari va grand klublari kelgusi mavsum uchun oʻz tarkiblarini kuchaytirish maqsadida faol muzokaralar olib bormoqda. Xususan, Real Madrid, Yuventus, Liverpul hamda boshqa jamoalar atrofidagi soʻnggi yangiliklar futbol muxlislarining diqqat markazida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fabrizio Romano maʼlumotiga koʻra, Fransiya terma jamoasi va Bavariya qanot hujumchisi Maykl Olise faoliyatini Real Madrid safida davom ettirish istagida. Ispaniya qirollik klubi ham fransuz futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olishga tayyorligini nemis tomoniga maʼlum qildi. Biroq bu transfer joriy yozgi transfer oynasida amalga oshmasligi aniq boʻlib ulgurdi.

Bavariya va Real Madrid pozitsiyasi

Bavariya rahbariyati oʻz yetakchisini qoʻyib yuborish niyatida emas. Myunxen klubi sport direktori Kristof Freund jurnalist Maksimilian Kochga bergan intervyusida bu borada oʻz fikrini qatʼiy bildirdi: «Olisening Real Madridga oʻtishi biz uchun umuman muhokama qilinmaydigan mavzu. Biz uning taʼtildan qaytishini kutmoqdamiz va u oʻtgan mavsumdagi kabi kelgusi mavsumda ham jamoada muhim rol oʻynaydi». Shu bois Madrid klubi futbolchini Bavariya uni sotishga qaror qilgan ilk daqiqadayoq sotib olishga tayyor ekanini bildirib, vaziyatni kuzatishda davom etmoqda.

Italiya A seriyasida ham tarkibni kuchaytirish yoʻlidagi qadamlar tashlanmoqda. Yuventus bosh murabbiy Luchiano Spalletti Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinesni oʻz safiga qoʻshib olishni xohlayotganini tasdiqladi. Argentinalik darvozabon ham yozda oʻz klubini oʻzgartirish istagini bildirgan edi.

Darvozabonlar taqdiri va Jahon chempionati qahramoni

Luchiano Spalletti «La Gazzetta dello Sport» nashriga bergan intervyusida shunday dedi: «U ketishni xohlaydi va biz sovrinlar uchun kurashishni maqsad qilganmiz, shuning uchun hatto safimizda boshqa ikki darvozabon boʻlsa ham, uni oʻzimizda koʻrishni istaymiz». Emiliano Martinesning Aston Villadan ketish ehtimoli yuqori baholanmoqda.

Shuningdek, 2026-yilgi Jahon chempionatida ajoyib oʻyin namoyish etgan Kabo-Verde terma jamoasi darvozaboni Vozinya oʻz faoliyatida yangi sahifa ochdi. Portugaliyaning Chaves klubidan erkin agent sifatida ketgan posbon Chili jamoasi boʻlgan Kolo-Kolo bilan shartnoma imzoladi. Fabrizio Romano xabar qilishicha, darvozabon kelasi juma kuni Chiligacha yetib borib, tibbiy koʻrikdan oʻtadi va rasmiy shartnomaga imzo chekadi.

TransferlarReal MadridBavariyaYuventusFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorArsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorBugun, 12:35Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi