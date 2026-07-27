Yozgi transferlar bozori: Real Madrid, Yuventus va boshqa klublar rejalari
2026-yilning 26-iyul sanasida futbol olamidagi eng soʻnggi va muhim transfer xabarlari qizgʻin tus olmoqda. Yevropaning yetakchi jamoalari va grand klublari kelgusi mavsum uchun oʻz tarkiblarini kuchaytirish maqsadida faol muzokaralar olib bormoqda. Xususan, Real Madrid, Yuventus, Liverpul hamda boshqa jamoalar atrofidagi soʻnggi yangiliklar futbol muxlislarining diqqat markazida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fabrizio Romano maʼlumotiga koʻra, Fransiya terma jamoasi va Bavariya qanot hujumchisi Maykl Olise faoliyatini Real Madrid safida davom ettirish istagida. Ispaniya qirollik klubi ham fransuz futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olishga tayyorligini nemis tomoniga maʼlum qildi. Biroq bu transfer joriy yozgi transfer oynasida amalga oshmasligi aniq boʻlib ulgurdi.
Bavariya va Real Madrid pozitsiyasiBavariya rahbariyati oʻz yetakchisini qoʻyib yuborish niyatida emas. Myunxen klubi sport direktori Kristof Freund jurnalist Maksimilian Kochga bergan intervyusida bu borada oʻz fikrini qatʼiy bildirdi: «Olisening Real Madridga oʻtishi biz uchun umuman muhokama qilinmaydigan mavzu. Biz uning taʼtildan qaytishini kutmoqdamiz va u oʻtgan mavsumdagi kabi kelgusi mavsumda ham jamoada muhim rol oʻynaydi». Shu bois Madrid klubi futbolchini Bavariya uni sotishga qaror qilgan ilk daqiqadayoq sotib olishga tayyor ekanini bildirib, vaziyatni kuzatishda davom etmoqda.
Italiya A seriyasida ham tarkibni kuchaytirish yoʻlidagi qadamlar tashlanmoqda. Yuventus bosh murabbiy Luchiano Spalletti Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinesni oʻz safiga qoʻshib olishni xohlayotganini tasdiqladi. Argentinalik darvozabon ham yozda oʻz klubini oʻzgartirish istagini bildirgan edi.
Darvozabonlar taqdiri va Jahon chempionati qahramoniLuchiano Spalletti «La Gazzetta dello Sport» nashriga bergan intervyusida shunday dedi: «U ketishni xohlaydi va biz sovrinlar uchun kurashishni maqsad qilganmiz, shuning uchun hatto safimizda boshqa ikki darvozabon boʻlsa ham, uni oʻzimizda koʻrishni istaymiz». Emiliano Martinesning Aston Villadan ketish ehtimoli yuqori baholanmoqda.
Shuningdek, 2026-yilgi Jahon chempionatida ajoyib oʻyin namoyish etgan Kabo-Verde terma jamoasi darvozaboni Vozinya oʻz faoliyatida yangi sahifa ochdi. Portugaliyaning Chaves klubidan erkin agent sifatida ketgan posbon Chili jamoasi boʻlgan Kolo-Kolo bilan shartnoma imzoladi. Fabrizio Romano xabar qilishicha, darvozabon kelasi juma kuni Chiligacha yetib borib, tibbiy koʻrikdan oʻtadi va rasmiy shartnomaga imzo chekadi.
…