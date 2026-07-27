Barselona darvozasidagi muammolarni hal qildi
Sport nashri maʼlumotiga koʻra, Barselona klubi sport direktori Deko jamoa tarkibini kelgusi mavsum uchun shakllantirish yoʻlida muhim qadamlarni tashladi va darvoza chizigʻidagi kadrlar taqchilligiga barham berdi. Oʻtgan yozda kelajak uchun strategik sarmoya sifatida Joan Garsiya tarkibga jalb etilgan boʻlsa, bu safar asosiy eʼtibor ijara asosida boshqa klublarda toʻp surib qaytgan futbolchilar taqdirini hal etishga qaratildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbariyati oldida turgan eng murakkab vazifalardan biri moliyaviy va jismoniy jihatdan qiyin boʻlgan Mark-Andre ter Stegen masalasi edi. Hansi Flik rejasidan joy olmagan germaniyalik darvozabon Girona jamoasida birga ishlagan murabbiy Mishel qoʻl ostida Amsterdamning Ayaks klubiga ijara asosida yoʻl olishi kutilmoqda.
Shartnomalar va moliyaviy tafsilotlar2028-yil yozigacha moʻljallangan shartnomaga ega boʻlgan tajribali darvozabonning transferini rasmiylashtirishda oxirgi paytgacha soliq masalalari hal etilishi talab etilayotgan edi. Ushbu byurokratik toʻsiqlar bartaraf etilib, futbolchining Niderlandiyaga tashrifi kelasi haftaning boshida eʼlon qilinishi kutilmoqda.
Ter Stegen Komo jamoasiga qarshi oʻyinda maydonga tushgan boʻlsa-da, Barselona tarkibida Angliyadagi oʻquv-mashgʻulot yigʻiniga borishi ehtimoli past baholanmoqda. Bu transfer kataloniyaliklar uchun yozgi mavsumdagi ilk muhim kelishuvlardan biri boʻldi.
Pena va boshqa oʻzgarishlarOʻtgan mavsumning birinchi yarmida Elche safida yaxshi oʻyin koʻrsatib, keyinchalik asosiy tarkibdagi oʻrnini Matias Dituroga boy bergan darvozabon ham rasman yangi manzilga yoʻl oldi. uning transferi ortidan Barselona taxminan 3 million yevro ishlab oldi.
Ushbu kelishuvlar orqali Deko yozgi transfer oynasidagi asosiy vazifalaridan birini muvaffaqiyatli yakunlab, jamoaning moliyaviy va kadrlar borasidagi muvozanatini tiklashga muvaffaq boʻldi.
…