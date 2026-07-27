Barselona darvozasidagi muammolarni hal qildi

·79·Sport
Barselona darvozasidagi muammolarni hal qildi

Sport nashri maʼlumotiga koʻra, Barselona klubi sport direktori Deko jamoa tarkibini kelgusi mavsum uchun shakllantirish yoʻlida muhim qadamlarni tashladi va darvoza chizigʻidagi kadrlar taqchilligiga barham berdi. Oʻtgan yozda kelajak uchun strategik sarmoya sifatida Joan Garsiya tarkibga jalb etilgan boʻlsa, bu safar asosiy eʼtibor ijara asosida boshqa klublarda toʻp surib qaytgan futbolchilar taqdirini hal etishga qaratildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbariyati oldida turgan eng murakkab vazifalardan biri moliyaviy va jismoniy jihatdan qiyin boʻlgan Mark-Andre ter Stegen masalasi edi. Hansi Flik rejasidan joy olmagan germaniyalik darvozabon Girona jamoasida birga ishlagan murabbiy Mishel qoʻl ostida Amsterdamning Ayaks klubiga ijara asosida yoʻl olishi kutilmoqda.

Shartnomalar va moliyaviy tafsilotlar

2028-yil yozigacha moʻljallangan shartnomaga ega boʻlgan tajribali darvozabonning transferini rasmiylashtirishda oxirgi paytgacha soliq masalalari hal etilishi talab etilayotgan edi. Ushbu byurokratik toʻsiqlar bartaraf etilib, futbolchining Niderlandiyaga tashrifi kelasi haftaning boshida eʼlon qilinishi kutilmoqda.

Ter Stegen Komo jamoasiga qarshi oʻyinda maydonga tushgan boʻlsa-da, Barselona tarkibida Angliyadagi oʻquv-mashgʻulot yigʻiniga borishi ehtimoli past baholanmoqda. Bu transfer kataloniyaliklar uchun yozgi mavsumdagi ilk muhim kelishuvlardan biri boʻldi.

Pena va boshqa oʻzgarishlar

Oʻtgan mavsumning birinchi yarmida Elche safida yaxshi oʻyin koʻrsatib, keyinchalik asosiy tarkibdagi oʻrnini Matias Dituroga boy bergan darvozabon ham rasman yangi manzilga yoʻl oldi. uning transferi ortidan Barselona taxminan 3 million yevro ishlab oldi.

Ushbu kelishuvlar orqali Deko yozgi transfer oynasidagi asosiy vazifalaridan birini muvaffaqiyatli yakunlab, jamoaning moliyaviy va kadrlar borasidagi muvozanatini tiklashga muvaffaq boʻldi.

BarselonaDekoTer StegenLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorArsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorBugun, 12:35Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi