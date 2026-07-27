Emiliano Martinez transferi: Luchiano Spalletti shov-shuvli bayonot berdi
Aston Villa klubi va Argentina terma jamoasi darvozaboni Emiliano Martinezning kelajagi yana transfer mish-mishlari markazida qoldi. Turinning Yuventus klubi bosh murabbiyi Luchiano Spallettining matbuot anjumanida aytgan soʻzlari futbol olamida katta qiziqish uygʻotdi. Ingliz klubi oʻz posbonini yozgi transfer oynasida sotmasligini qatʼiy taʼkidlaganiga qaramay, Italiya grandi bu boradagi qiziqishini ochiqchasiga namoyish etishda davom etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Gazzetta dello Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yakshanba kungi oʻrtoqlik oʻyinidagi gʻalabadan soʻng Luchiano Spalletti jurnalistlar savollariga javob berar ekan, argentinalik posbon oʻz jamoasini oʻzgartirishni xohlayotganiga ishora qildi. Mutaxassis oʻz fikrini ochiq bayon etib, Yuventus raqobatbardoshlikni kuchaytirish maqsadida yangi darvozabon qidirayotganini, biroq hozircha klub ixtiyorida ikki nafar futbolchi borligini eslatib oʻtdi.
Yuventus rahbariyatining pozitsiyasiYuventus bosh ijrochi direktori Jovanni Karvali ham vaziyat diqqat bilan kuzatib borilayotganini tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, Emiliano Martinez turinliklar eʼtiboridagi darvozabon hisoblanadi. Shunga qaramay, klub transfer bozoridagi imkoniyatlarni oʻta ehtiyotkorlik bilan baholashi lozim, chunki ayrim futbolchilar uchun soʻralayotgan narxlar oʻta yuqori va reallikdan yiroqdir.
Eslatib oʻtamiz, Emiliano Martinez 2020-yilda Arsenal safidan Aston Villa tarkibiga kelib qoʻshilgan edi. Shu vaqt mobaynida u ingliz klubi safida 256 ta uchrashuvda maydonga tushib, 80 ta oʻyinda oʻz darvozasini dahlsiz saqlab qolgan. Shuningdek, u 25-26-yilgi mavsumda Yevropa ligasida zafar quchdi va 2024-yilda Aston Villa'ning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
Aston Villa klubining qatʼiy javobiItaliyadan kelayotgan xabarlarga qaramay, Aston Villa oʻz yetakchisini qoʻyib yubormaslik borasida qatʼiy qarorga kelgan. Klubning futbol operatsiyalari direktori Damian Vidagany avvalroq darvozabonning yaqin vaqt ichida jamoani tark etishi mumkinligi haqidagi barcha taxminlarni keskin rad etgan edi.
Argentinalik posbon oʻz milliy terma jamoasi safida 67 ta oʻyin oʻtkazgan. Uning qoʻlga kiritgan sovrinlari salmoqli boʻlib, ularning orasida 2022-yilgi Jahon chempionati hamda ikkita Amerika kubogi gʻolibligi bor. Futbolchining shartnomasi 2029-yilgacha moʻljallangan boʻlib, uning transfer narxi yuqori baholanishiga asosiy sabab ham aynan uning xalqaro maydondagi ulkan yutuqlaridir.
…