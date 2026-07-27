Emiliano Martinez transferi: Luchiano Spalletti shov-shuvli bayonot berdi

·99·Sport
Emiliano Martinez transferi: Luchiano Spalletti shov-shuvli bayonot berdi

Aston Villa klubi va Argentina terma jamoasi darvozaboni Emiliano Martinezning kelajagi yana transfer mish-mishlari markazida qoldi. Turinning Yuventus klubi bosh murabbiyi Luchiano Spallettining matbuot anjumanida aytgan soʻzlari futbol olamida katta qiziqish uygʻotdi. Ingliz klubi oʻz posbonini yozgi transfer oynasida sotmasligini qatʼiy taʼkidlaganiga qaramay, Italiya grandi bu boradagi qiziqishini ochiqchasiga namoyish etishda davom etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Gazzetta dello Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yakshanba kungi oʻrtoqlik oʻyinidagi gʻalabadan soʻng Luchiano Spalletti jurnalistlar savollariga javob berar ekan, argentinalik posbon oʻz jamoasini oʻzgartirishni xohlayotganiga ishora qildi. Mutaxassis oʻz fikrini ochiq bayon etib, Yuventus raqobatbardoshlikni kuchaytirish maqsadida yangi darvozabon qidirayotganini, biroq hozircha klub ixtiyorida ikki nafar futbolchi borligini eslatib oʻtdi.

Yuventus rahbariyatining pozitsiyasi

Yuventus bosh ijrochi direktori Jovanni Karvali ham vaziyat diqqat bilan kuzatib borilayotganini tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, Emiliano Martinez turinliklar eʼtiboridagi darvozabon hisoblanadi. Shunga qaramay, klub transfer bozoridagi imkoniyatlarni oʻta ehtiyotkorlik bilan baholashi lozim, chunki ayrim futbolchilar uchun soʻralayotgan narxlar oʻta yuqori va reallikdan yiroqdir.

Eslatib oʻtamiz, Emiliano Martinez 2020-yilda Arsenal safidan Aston Villa tarkibiga kelib qoʻshilgan edi. Shu vaqt mobaynida u ingliz klubi safida 256 ta uchrashuvda maydonga tushib, 80 ta oʻyinda oʻz darvozasini dahlsiz saqlab qolgan. Shuningdek, u 25-26-yilgi mavsumda Yevropa ligasida zafar quchdi va 2024-yilda Aston Villa'ning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

Aston Villa klubining qatʼiy javobi

Italiyadan kelayotgan xabarlarga qaramay, Aston Villa oʻz yetakchisini qoʻyib yubormaslik borasida qatʼiy qarorga kelgan. Klubning futbol operatsiyalari direktori Damian Vidagany avvalroq darvozabonning yaqin vaqt ichida jamoani tark etishi mumkinligi haqidagi barcha taxminlarni keskin rad etgan edi.

Argentinalik posbon oʻz milliy terma jamoasi safida 67 ta oʻyin oʻtkazgan. Uning qoʻlga kiritgan sovrinlari salmoqli boʻlib, ularning orasida 2022-yilgi Jahon chempionati hamda ikkita Amerika kubogi gʻolibligi bor. Futbolchining shartnomasi 2029-yilgacha moʻljallangan boʻlib, uning transfer narxi yuqori baholanishiga asosiy sabab ham aynan uning xalqaro maydondagi ulkan yutuqlaridir.

Emiliano MartinezJuventusAston VillaLuchiano Spallettitransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...Bugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi