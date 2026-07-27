Geely kompaniyasi Zeekr 9X asosidagi yangi robotaksi sinovlarini boshladi

·25·Avto
Geely kompaniyasi Zeekr 9X asosidagi yangi robotaksi sinovlarini boshladi

Geely xoldingiga qarashli Cao Cao kompaniyasi oʻzining flagman krossoveri Zeekr 9X negizida yaratilgan yangi avtonom robotaksilarni sinovdan oʻtkaza boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur sinov jarayonlari Geely bosh qarashbatgohi joylashgan Xitoyning Xanchjou shahridagi tumanlardan birida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Agar sinovlar oʻz samaradorligini toʻliq tasdiqlasa, kompaniya mazkur xizmatni tijorat darajasiga olib chiqishni va kelgusida haydovchisiz avtomobillar parkini sezilarli darajada kengaytirishni rejalashtirgan. Ushbu qadam avtomobilsozlik bozorida avtonom transport texnologiyalarini ommaviy joriy etish yoʻlidagi muhim bosqichlardan biriga aylanmoqda.

Avtonom boshqaruv standartlari va flagman imkoniyatlari

Eslatib oʻtamiz, Zeekr 9X modeli oʻz vaqtida interyeri Xitoyning avtonom haydash boʻyicha L3 darajasidagi milliy standartiga toʻliq mos keladigan tarixdagi ilk avtomobilga aylangan edi. Bu esa uning Geely xoldingi uchun haydovchisiz transport texnologiyalarini rivojlantirishdagi eng asosiy platformalardan biriga aylanishini taʼminladi.

Zeekr 9X — bu 2025 yilda ishlab chiqarishga kiritilgan, Xitoyning mashhur Zeekr премиум-brendiga tegishli boʻlgan flagman toʻlqinli toʻlqin oʻlchamli gibrid yoʻltanlamasidir. Avtomobil oʻzida ulkan quvvatni, ilgʻor texnologiyalarni va hashamatli katta SUV konsepsiyasini mujassam etgan.

Cao Cao kompaniyasining boshqa loyihalari

Hozirgi kunda Cao Cao faqatgina Zeekr 9X asosidagi robotaksilar bilan cheklanib qolmay, balki boshqa istiqbolli avtonom transport loyihalarini ham jadal rivojlantirib bormoqda.

  • Maxsus moʻljallangan Eva Cab taksi xizmati
  • Yuklarni tashishga moʻljallangan tijoriy Robo Van haydovchisiz avtomobili
Mutaxassislarning fikricha, bunday texnologiyalarning keng qamrovli sinovdan oʻtkazilishi kelajakda yoʻlovchi tashish va logistika bozorini tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin. Tesla kabi yetakchi global brendlarda ham bu kabi flagman darajadagi gibrid robotaksi yechimlari hozircha mavjud emasligi Xitoy kompaniyasining mazkur segmentdagi ustunligini yanada yaqqol koʻrsatib turibdi.

Zeekr 9XGeelyRobotaksiAvtonom transportXitoy avtomobillari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiAvito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiKecha, 18:54Afsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaAfsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaKecha, 17:21BelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldiBelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldiKecha, 16:52Festival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishiFestival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishiKecha, 16:28Mercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradiMercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradiKecha, 15:27Kompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdiKompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdiKecha, 14:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan