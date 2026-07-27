Geely kompaniyasi Zeekr 9X asosidagi yangi robotaksi sinovlarini boshladi
Geely xoldingiga qarashli Cao Cao kompaniyasi oʻzining flagman krossoveri Zeekr 9X negizida yaratilgan yangi avtonom robotaksilarni sinovdan oʻtkaza boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur sinov jarayonlari Geely bosh qarashbatgohi joylashgan Xitoyning Xanchjou shahridagi tumanlardan birida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Agar sinovlar oʻz samaradorligini toʻliq tasdiqlasa, kompaniya mazkur xizmatni tijorat darajasiga olib chiqishni va kelgusida haydovchisiz avtomobillar parkini sezilarli darajada kengaytirishni rejalashtirgan. Ushbu qadam avtomobilsozlik bozorida avtonom transport texnologiyalarini ommaviy joriy etish yoʻlidagi muhim bosqichlardan biriga aylanmoqda.
Avtonom boshqaruv standartlari va flagman imkoniyatlariEslatib oʻtamiz, Zeekr 9X modeli oʻz vaqtida interyeri Xitoyning avtonom haydash boʻyicha L3 darajasidagi milliy standartiga toʻliq mos keladigan tarixdagi ilk avtomobilga aylangan edi. Bu esa uning Geely xoldingi uchun haydovchisiz transport texnologiyalarini rivojlantirishdagi eng asosiy platformalardan biriga aylanishini taʼminladi.
Zeekr 9X — bu 2025 yilda ishlab chiqarishga kiritilgan, Xitoyning mashhur Zeekr премиум-brendiga tegishli boʻlgan flagman toʻlqinli toʻlqin oʻlchamli gibrid yoʻltanlamasidir. Avtomobil oʻzida ulkan quvvatni, ilgʻor texnologiyalarni va hashamatli katta SUV konsepsiyasini mujassam etgan.
Cao Cao kompaniyasining boshqa loyihalariHozirgi kunda Cao Cao faqatgina Zeekr 9X asosidagi robotaksilar bilan cheklanib qolmay, balki boshqa istiqbolli avtonom transport loyihalarini ham jadal rivojlantirib bormoqda.
- Maxsus moʻljallangan Eva Cab taksi xizmati
- Yuklarni tashishga moʻljallangan tijoriy Robo Van haydovchisiz avtomobili
…