Indira Miftahovaning tug‘ilgan kunidan yorqin lavhalar tarqaldi (video)

·57·Madaniyat
Indira Miftahovaning tug‘ilgan kunidan yorqin lavhalar tarqaldi (video)

Komik Indira Miftahovaning kecha, 26 iyul kuni bo‘lib o‘tgan tug‘ilgan kunidan olingan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.

Videolardan ko‘rinishicha, bayram kechasi ko‘tarinki kayfiyat va samimiy muhitda o‘tgan. Indira Miftahovani tabriklash uchun uning yaqinlari, do‘stlari va san’at olamidagi ko‘plab hamkasblari bir joyga jam bo‘lgan.

Bayram oqshomiga tashrif buyurgan xonandalar Ruhshona, Sharof Muqimov va Otabek Madrahimov mehmonlar uchun ijrolarini taqdim etib, tadbirga yanada fayz bag‘ishlagan. Sho‘x va quvnoq qo‘shiqlar sadolari ostida mehmonlar raqsga tushib, bayramona kayfiyatdan zavq olgani videolarda aks etgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu lavhalar muxlislar tomonidan iliq kutib olinmoqda. Foydalanuvchilar izohlarda Indira Miftahovani tavallud ayyomi bilan tabriklab, unga ijodiy muvaffaqiyat va yangi yutuqlar tilamoqda.

Indira MiftahovaRuhshonaSharof MuqimovOtabek Madrahimov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Yana qaytishni istaydigan shahar": Rayhonning Frankfurt sayohatidan yangi lavhalar"Yana qaytishni istaydigan shahar": Rayhonning Frankfurt sayohatidan yangi lavhalarBugun, 04:29Kristofer Nolanning "Odisseya" filmi ikki haftada 640 million dollar daromad oldiKristofer Nolanning "Odisseya" filmi ikki haftada 640 million dollar daromad oldiBugun, 04:24Asl ismi Zilola bo‘lgan go‘zal xonanda Shahzodaning bugun tug‘ilgan kuni!Asl ismi Zilola bo‘lgan go‘zal xonanda Shahzodaning bugun tug‘ilgan kuni!Bugun, 04:04Krishtianu Ronaldu serialga kirdi: u qanday rolda ko‘rinadi?Krishtianu Ronaldu serialga kirdi: u qanday rolda ko‘rinadi?Kecha, 22:54Aysanem Yusupova muxlislariga yangi tarona taqdim etdi (audio)Aysanem Yusupova muxlislariga yangi tarona taqdim etdi (audio)Kecha, 21:20“Mendirman Jaloliddin” yulduzi Jahongir Abdumalikov ilk bor ota bo‘ldi“Mendirman Jaloliddin” yulduzi Jahongir Abdumalikov ilk bor ota bo‘ldiKecha, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida