JCH-2026ning eng chiroyli goli aniqlandi: Shomurodovning goli 2-o‘rinda (video)
2026 yilgi FIFA Jahon chempionatining eng yaxshi goli muallifi rasman e’lon qilindi. Kabo-Verde terma jamoasi himoyachisi Sidney Lopes Kabralning Argentina darvozasiga urgan ajoyib goli Hyundai tomonidan turnirning eng yaxshi goli deb topildi. Quvonarlisi, ushbu nufuzli reytingda o‘zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodov faxrli ikkinchi o‘rinni egalladi.
Zamin.uz tarixiy gol, Mayamidagi hayajonli dramatik daqiqalar va 3 yil oldin axlat paketlarini parda qilgan futbolchining «ertaknamo» muvaffaqiyat tarixini taqdim etadi.
1. Mayamidagi drama: 1/32 finalda Martines darvozasiga urilgan mo‘jiza
Florida shtatining Mayami Gardens shahridagi «Mayami» stadionida bo‘lib o‘tgan 1/32 final bosqichidagi Argentina va Kabo-Verde o‘rtasidagi bahs haqiqiy futbol trilleriga aylandi. 65 ming tomoshabin guvohligida kechgan o‘yinda Kabo-Verdelik Sidney Lopes Kabral qo‘shimcha vaqtda Aleksis Makallisterni dog‘da qoldirib, Emiliano Martines darvozasining yuqori burchagiga o‘ng oyog‘i bilan to‘pni joylab qo‘ydi va hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi.
Garchi Kabo-Verde yakunda 2:3 hisobida mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, Lopes Kabralning ushbu zarbasi butun dunyo futbol muxlislarini larzaga keltirdi.
JCH-2026ning eng yaxshi gollari kuchli uchligi va tarixiy mukofot
O‘rin
Futbolchi
Terma jamoa
Ko‘rsatkich / Nominatsiya
1-o‘rin (G‘olib)
Sidney Lopes Kabral
Kabo-Verde
Turnirning eng yaxshi goli (Argentinaga)
2-o‘rin
O‘zbekiston
Turnirning 2-eng chiroyli goli
3-o‘rin
Uilson Isidor
Gaiti
Turnirning 3-eng chiroyli goli
Mukofotning tarixiy vorislari:
Lopes Kabral ushbu mukofotni qo‘lga kiritish orqali Maksi Rodriges, Diyego Forlan, Xames Rodriges, Benjamin Pavar va Richarlison kabi jahon futboli afsonalari qatoridan joy oldi.
2. Gol nishonlanishidagi drama: Onaning hushidan ketishi va Marseloning e’tirofi
Gol sodir bo‘lgan lahzalarda stadionda kutilmagan dramatik hodisa yuz berdi. Lopes Kabral golni tribunadagi onasi va sevgilisi oldiga yugurib nishonlash uchun borganida, uning onasi Tereza xursandchilik va hayajondan hushidan ketdi.
Bu holat 1998 yilgi Jahon chempionati yarim finalida Xorvatiyaga gol urgan Fransiya terma jamoasi afsonasi Lilian Tyuramning onasi hushidan ketgan tarixiy lahzani qayta yodga soldi.
Bundan tashqari, Braziliya va «Real Madrid» afsonasi Marselo shaxsan Kabralga xabar yuborib, so‘nggi ovoz berishda aynan uning goliga ovoz berganini tan oldi:
Sidney Lopes Kabral Marselo bilan muloqoti haqida:
«Marselo — mening eng katta kumirlarimdan biri. U menga turnirning eng yaxshi goli sifatida mening golimga ovoz berganini aytganida ko‘zlarimga ishonmadim. Men unga cheksiz minnatdorchilik bildirdim!»
3. 5-diviziondan JCH qahramonigacha: Ertaknamo parvoz
Atigi uch yil oldin Sidney Lopes Kabral Germaniyaning 5-divizionida (havaskorlar ligasida) o‘ynab yurgan va uyida derazaga axlat paketlarini parda sifatida yopib yashagan. Uning kambag‘allikdan futbol cho‘qqisigacha bosib o‘tgan yo‘li JCH-2026ning eng ta’sirli va ilhomlantiruvchi hikoyalaridan biriga aylandi.
Sidney Lopes Kabralning gol haqidagi taassurotlari:
«Yuqoriga qaraganimda va to‘pning yuqori burchakka oqib tushayotganini ko‘rganimda: "Men nima qildim ekan?" deb o‘yladim. Ko‘zlarimga ishonmadim. Hamma Jahon chempionatida gol urishni orzu qiladi, lekin Argentinadek buyuk jamoaga qarshi bunday gol urish — ajoyib tuyg‘u.»
Ushbu muhim sport yangiligini do‘stlaringiz va futbol muxlislariga yuboring!
Terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodovning Jahon chempionatidagi ajoyib goli kuchli uchlikdan joy olgani butun O‘zbekiston uchun faxrli voqeadir!
Ushbu qaynoq va muhim xabarni do‘stlaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Eldor Shomurodovning goli 1-o‘ringa loyiq edimi yoki Kabo-Verdelik futbolchining zarbasi haqiqatan ham turnirning eng yaxshisi bo‘ldimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…