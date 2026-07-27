JCH-2026ning eng chiroyli goli aniqlandi: Shomurodovning goli 2-o‘rinda (video)

·98·Sport
JCH-2026ning eng chiroyli goli aniqlandi: Shomurodovning goli 2-o‘rinda (video)

2026 yilgi FIFA Jahon chempionatining eng yaxshi goli muallifi rasman e’lon qilindi. Kabo-Verde terma jamoasi himoyachisi Sidney Lopes Kabralning Argentina darvozasiga urgan ajoyib goli Hyundai tomonidan turnirning eng yaxshi goli deb topildi. Quvonarlisi, ushbu nufuzli reytingda o‘zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodov faxrli ikkinchi o‘rinni egalladi.

Zamin.uz tarixiy gol, Mayamidagi hayajonli dramatik daqiqalar va 3 yil oldin axlat paketlarini parda qilgan futbolchining «ertaknamo» muvaffaqiyat tarixini taqdim etadi.

1. Mayamidagi drama: 1/32 finalda Martines darvozasiga urilgan mo‘jiza

Florida shtatining Mayami Gardens shahridagi «Mayami» stadionida bo‘lib o‘tgan 1/32 final bosqichidagi Argentina va Kabo-Verde o‘rtasidagi bahs haqiqiy futbol trilleriga aylandi. 65 ming tomoshabin guvohligida kechgan o‘yinda Kabo-Verdelik Sidney Lopes Kabral qo‘shimcha vaqtda Aleksis Makallisterni dog‘da qoldirib, Emiliano Martines darvozasining yuqori burchagiga o‘ng oyog‘i bilan to‘pni joylab qo‘ydi va hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi.

Garchi Kabo-Verde yakunda 2:3 hisobida mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, Lopes Kabralning ushbu zarbasi butun dunyo futbol muxlislarini larzaga keltirdi.

JCH-2026ning eng yaxshi gollari kuchli uchligi va tarixiy mukofot

O‘rin

Futbolchi

Terma jamoa

Ko‘rsatkich / Nominatsiya

1-o‘rin (G‘olib)

Sidney Lopes Kabral

Kabo-Verde

Turnirning eng yaxshi goli (Argentinaga)

2-o‘rin

Eldor Shomurodov

O‘zbekiston

Turnirning 2-eng chiroyli goli

3-o‘rin

Uilson Isidor

Gaiti

Turnirning 3-eng chiroyli goli

Mukofotning tarixiy vorislari:

Lopes Kabral ushbu mukofotni qo‘lga kiritish orqali Maksi Rodriges, Diyego Forlan, Xames Rodriges, Benjamin Pavar va Richarlison kabi jahon futboli afsonalari qatoridan joy oldi.

2. Gol nishonlanishidagi drama: Onaning hushidan ketishi va Marseloning e’tirofi

Gol sodir bo‘lgan lahzalarda stadionda kutilmagan dramatik hodisa yuz berdi. Lopes Kabral golni tribunadagi onasi va sevgilisi oldiga yugurib nishonlash uchun borganida, uning onasi Tereza xursandchilik va hayajondan hushidan ketdi.

Bu holat 1998 yilgi Jahon chempionati yarim finalida Xorvatiyaga gol urgan Fransiya terma jamoasi afsonasi Lilian Tyuramning onasi hushidan ketgan tarixiy lahzani qayta yodga soldi.

Bundan tashqari, Braziliya va «Real Madrid» afsonasi Marselo shaxsan Kabralga xabar yuborib, so‘nggi ovoz berishda aynan uning goliga ovoz berganini tan oldi:

Sidney Lopes Kabral Marselo bilan muloqoti haqida:

«Marselo — mening eng katta kumirlarimdan biri. U menga turnirning eng yaxshi goli sifatida mening golimga ovoz berganini aytganida ko‘zlarimga ishonmadim. Men unga cheksiz minnatdorchilik bildirdim!»

3. 5-diviziondan JCH qahramonigacha: Ertaknamo parvoz

Atigi uch yil oldin Sidney Lopes Kabral Germaniyaning 5-divizionida (havaskorlar ligasida) o‘ynab yurgan va uyida derazaga axlat paketlarini parda sifatida yopib yashagan. Uning kambag‘allikdan futbol cho‘qqisigacha bosib o‘tgan yo‘li JCH-2026ning eng ta’sirli va ilhomlantiruvchi hikoyalaridan biriga aylandi.

Sidney Lopes Kabralning gol haqidagi taassurotlari:

«Yuqoriga qaraganimda va to‘pning yuqori burchakka oqib tushayotganini ko‘rganimda: "Men nima qildim ekan?" deb o‘yladim. Ko‘zlarimga ishonmadim. Hamma Jahon chempionatida gol urishni orzu qiladi, lekin Argentinadek buyuk jamoaga qarshi bunday gol urish — ajoyib tuyg‘u.»

Ushbu muhim sport yangiligini do‘stlaringiz va futbol muxlislariga yuboring!

Terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodovning Jahon chempionatidagi ajoyib goli kuchli uchlikdan joy olgani butun O‘zbekiston uchun faxrli voqeadir!

Ushbu qaynoq va muhim xabarni do‘stlaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Eldor Shomurodovning goli 1-o‘ringa loyiq edimi yoki Kabo-Verdelik futbolchining zarbasi haqiqatan ham turnirning eng yaxshisi bo‘ldimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Eldor ShomurodovSidney Lopes CabralArgentinaCape VerdeHyundai
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiVinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiBugun, 02:59Chelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiChelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 02:33Bredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBugun, 02:31Jon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaJon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaBugun, 02:10Inter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaInter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:36Italiya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiItaliya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiKecha, 23:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi