Krishtianu Ronaldu serialga kirdi: u qanday rolda ko‘rinadi?
Krishtianu Ronaldu futbol maydonidan tashqaridagi eng kutilmagan loyihalaridan biriga qo‘l urmoqda. «Al-Nasr» hujumchisi Britaniya futboli ortidagi katta pullar, agentlar va murakkab munosabatlar haqidagi yangi dramatik serialning ijrochi prodyuseri bo‘ladi.
41 yoshli portugaliyalik yulduz faqat kamera ortida qolib ketmaydi. Uning o‘zi ham serialda ko‘rinishi, «Arsenal» afsonasi Terri Anri esa loyihada maxsus ishtirok etishi kutilmoqda.
Serial qanday nomlanadi?
Yangi loyiha «Day 1s» deb nomlangan. Uning voqealari Britaniya professional futboli va futbolchilarning agentlari faoliyati atrofida rivojlanadi.
Syujet markazida Stenli Dalton ismli nufuzli, ammo to‘qima futbol agenti turadi. U klublar, futbolchilar va katta moliyaviy manfaatlar kesishgan murakkab muhitda faoliyat yuritadi.
Bosh qahramon obrazini quyidagi mashhur seriallar orqali tanilgan Demien Lyuis ijro etadi:
«Vatan» — Homeland;
«Milliardlar» — Billions;
«Quroldoshlar» — Band of Brothers.
Ayrim xabarlarda personaj «firibgar agent» sifatida ta’riflanmoqda. Biroq dastlabki manba uni asosan yuqori darajadagi futbol agenti deb ko‘rsatgan, qahramonning jinoiy faoliyati haqida aniq tafsilotlar berilmagan.
Ronalduning o‘zi ham kadrda paydo bo‘ladi
The Sun ma’lumotiga ko‘ra, Krishtianu Ronaldu serialning ijrochi prodyuseri vazifasini bajarish bilan birga, uning ayrim sahnalarida ham ishtirok etadi.
Hozircha u:
o‘zini o‘zi ijro etishi;
to‘qima personaj rolini o‘ynashi;
yoki qisqa maxsus sahnada paydo bo‘lishi aniqlashtirilmagan.
Bu Ronalduning reklama roliklari va videoo‘yinlardan tashqari ssenariy asosida suratga olinadigan televizion loyihadagi dastlabki yirik ishtiroki bo‘lishi mumkin.
Ronaldu endi gollar va rekordlar emas, futbol ortidagi voqealarni ham hikoya qilishga harakat qilmoqda.
Futbolchining qaysi epizodlarda ko‘rinishi va roli qanchalik katta bo‘lishi hozircha ochiqlanmagan.
Terri Anri ham serialga qo‘shiladi
Loyihada Fransiya terma jamoasi va «Arsenal»ning sobiq hujumchisi Terri Anri ham ishtirok etishi kutilmoqda.
Serial g‘oyasini Anrining haqiqiy agenti Darren Deyn ishlab chiqqan. U loyihaning ijrochi prodyuserlaridan biri ham hisoblanadi. Shu sabab syujetda futbol agentlari dunyosiga yaqin bo‘lgan real tajribalardan foydalanilishi mumkin.
Anridan tashqari, serial aktyorlari va ishtirokchilari qatorida:
britaniyalik reper Dave;
yangi aktrisa Karlotta Banat ham tilga olingan.
Biroq ularning qahramonlari va syujetdagi o‘rni hozircha ma’lum qilinmagan.
Suratga olish ishlari qayerda boshlandi?
Serial ustidagi amaliy ishlar allaqachon boshlangan. Demien Lyuis va loyihaning boshqa ishtirokchilari London shimoli-g‘arbidagi «Barnet» klubi stadionida ko‘ringan.
Gap «Barnet»ning uy arenasi — The Hive Stadium haqida ketmoqda. Stadionda Britaniya futboli muhitini aks ettiruvchi bir qator sahnalar suratga olingani xabar qilindi.
«Barnet» Angliyaning quyi professional ligalarida ishtirok etadi. Shu bois mazkur arena Premer-liganing yaltiroq sahnasi emas, balki Britaniya futbolidagi kundalik va real muhitni ko‘rsatish uchun tanlangan bo‘lishi mumkin.
Bu komediya emas, ammo kulgili sahnalar ham bo‘ladi
Manbalar serialni birinchi navbatda drama janridagi loyiha sifatida ta’riflamoqda. Unda futbolchilar va agentlar munosabati, katta muzokaralar, shaxsiy ziddiyatlar hamda futbol biznesining yopiq tomonlari tasvirlanishi kutilmoqda.
Shu bilan birga, serial to‘liq jiddiy ruhda bo‘lmaydi. Ayrim komedik elementlar ham syujetga qo‘shiladi.
Manbaning ta’kidlashicha, bu:
«Ted Lasso» kabi sitkom emas;
asosan jiddiy drama;
lekin hazil va yengil sahnalar ham mavjud loyiha bo‘ladi.
Ronaldu va Mettyu Von tuzgan studiya
«Day 1s» seriali UR•Marv Studios tomonidan ishlab chiqarilmoqda. Mazkur studiyaga Ronaldu va britaniyalik rejissyor hamda prodyuser Mettyu Von asos solgan.
Von quyidagi mashhur filmlar bilan tanilgan:
«Kingsman»;
«Kick-Ass»;
«X-Men: First Class».
Ronaldu va Von 2025 yilda yangi mustaqil studiya tuzganini e’lon qilgan. Hamkorlar o‘sha paytda ikkita filmni moliyalashtirib, suratga olib bo‘lgani, uchinchi loyiha esa ishlab chiqilayotganini ma’lum qilgandi.
«Day 1s» UR•Marv Studiosning serial formatidagi dastlabki yirik loyihalaridan biriga aylanishi mumkin.
Striming platformalari serial uchun kurashadimi?
The Sun manbasi loyiha Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV yoki boshqa platformalar orasida qiziqish uyg‘otishi mumkinligini bildirgan.
Bunga quyidagi omillar sabab bo‘lishi mumkin:
Ronalduning ulkan global auditoriyasi;
Demien Lyuisning aktyorlik obro‘si;
Mettyu Vonning kino sohasidagi tajribasi;
Terri Anri kabi mashhur futbolchilar ishtiroki;
Britaniya futboliga xalqaro qiziqish.
Biroq hozircha serialni qaysi telekanal yoki striming xizmati sotib olgani rasman e’lon qilinmagan. Chiqish sanasi, epizodlar soni va namoyish platformasi ham noma’lum. «Platformalar o‘rtasida kurash bo‘ladi» degan fikr hozircha insayderning taxminidir.
Ronaldu futboldan keyingi hayotga tayyorlanmoqdami?
Ronaldu hali ham «Al-Nasr» safida professional futbol o‘ynamoqda. Biroq so‘nggi yillarda u futboldan tashqari biznes va media loyihalarini jadal kengaytirdi.
Uning kino studiyasi tashkil etishi va serial prodyuseriga aylanishi futboldan keyingi faoliyati uchun yangi yo‘nalish bo‘lishi mumkin.
Biroq bu Ronaldu yaqin vaqtda futbolni tark etadi degani emas. Hozircha serial uning sport faoliyati bilan bir vaqtda olib borayotgan media loyihasi hisoblanadi.
Asosiy xulosa
Krishtianu Ronaldu Britaniya futboli ortidagi voqealar haqidagi «Day 1s» serialining ijrochi prodyuseri bo‘ladi va uning ayrim sahnalarida ishtirok etadi.
Demien Lyuis to‘qima futbol agenti Stenli Dalton rolini ijro etadi. Terri Anri, reper Dave va Karlotta Banat ham loyihaga bog‘langan.
Suratga olish ishlari boshlangan bo‘lsa-da, hozircha serialning chiqish sanasi va uni namoyish etadigan platforma e’lon qilinmagan.
Bir narsa esa aniq: Ronaldu faqat futbol tarixining qahramoni bo‘lib qolishni emas, endi uning ortidagi hikoyalarni yaratuvchilardan biriga aylanishni ham rejalashtirmoqda.
…