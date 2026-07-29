Bavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchi
Myunxenning Bavariya klubi oʻzining yetakchi hujumchisi Harri Keyn bilan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha rasmiy muzokaralarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Goal.com xabar berishicha, Germaniya grandi Angliya terma jamoasi sardoriga 2029 yilgacha moʻljallangan yangi uzoq muddatli shartnoma taklif qilishni rejalashtirmoqda. 33 yoshni qarshi olishiga qaramay, tajribali futbolchi klubning sport loyihasidagi eng asosiy figuralardan biri boʻlib qolmoqda va oʻz kelajagini myunxenliklar bilan bogʻlashga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sport Bild nashri maʼlumotiga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar futbolchi jahon chempionatidan keyingi taʼtilini yak 男の子ib, avgust oyining boshida Vensan Kompani jamoasiga qoʻshilganidan soʻng rasman boshlanadi. Hozirda yiliga taxminan 25 million yevro maosh oluvchi hujumchining daromadiga yoshi tufayli pasaytirish kiritilishi rejalashtirilmagan va u klubning eng koʻp haq oluvchi futbolchilaridan biri boʻlib qolishi kutilmoqda. Myunxen klubida bu muzokaralarga sport direktori Maks Eberl va bosh direktor Yan-Kristian Drizen boshchilik qiladi.
Xalqaro qiziqish va futbolchining tanloviKeynga nisbatan xalqaro transfer bozorida jiddiy qiziqishlar saqlanib qolayotganiga qaramay, u faoliyatini Germaniyada davom ettirishni afzal koʻrmoqda. Xususan, Barselona va Saudiya Arabistonining Al-Hilol klublari tajribali hujumchining xizmatlari bilan qiziqib koʻrgan. Biroq futbolchining oʻzi boshqa chaqiruvlarni qabul qilishni istamayapti va eʼtiborini toʻliq Myunxerdagi merosiga qaratgan. U mavsumning ogʻir yuklamalari va xalqaro oʻyinlar sababli muzokaralarni keyinroqqa surishni maʼqul koʻrgan edi.
Muzokaralarda futbolchining manfaatlarini uning otasi Pat va akasi Charli himoya qiladi. Bavariya rahbariyati esa oʻzining asosiy toʻpurarining kelajagini imkon qadar tezroq kafolatlab qoʻymoqchi, chunki uning jahon miqyosidagi nufuzi hamon yuqoriligicha qolmoqda. Keynning oʻzi ham jismoniy holatini saqlab qolgan holda yuqori darajada toʻp surishda davom etishni niyat qilgan.
Rolning oʻzgarishi va kelajakdagi rejalarKelgusi shartnoma muzokaralaridagi eng qiziqarli jihatlardan biri Harri Keynning maydondagi vazifalari oʻzgarishi mumkinligi bilan bogʻliq. Faoliyatining soʻnggi yillariga yaqinlashayotgan 33 yoshli hujumchi oʻyin uslubini moslashtirib, koʻproq pleymeykerlik va ijodiy vazifalarni bajarishga ochiq ekanini bildirgan. Bu oʻzgarish unga yuqori darajadagi faoliyatini uzaytirish va 2030 yilgi jahon chempionatida ishtirok etish rejasini amalga oshirishga yordam beradi.
Bosh murabbiy Vensan Kompani turli xil oʻyin tizimlarini qoʻllashni xush koʻrishi sababli, Keynning chuqurroqqa tushib harakat qilish va oʻzining ajoyib toʻp uzatish qobiliyatini namoyon etishi jamoa hujumlariga yangi rang bagʻishlaydi. Shuningdek, Bavariya Keynning qolishidan qatʼi nazar, kelgusi transfer oynalarida yana bir yuqori saviyali hujumchini tarkibga qoʻshib olish variantini istisno etmagani xabar qilinmoqda.
…