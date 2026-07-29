Bavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchi

·38·Sport
Bavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchi

Myunxenning Bavariya klubi oʻzining yetakchi hujumchisi Harri Keyn bilan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha rasmiy muzokaralarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Goal.com xabar berishicha, Germaniya grandi Angliya terma jamoasi sardoriga 2029 yilgacha moʻljallangan yangi uzoq muddatli shartnoma taklif qilishni rejalashtirmoqda. 33 yoshni qarshi olishiga qaramay, tajribali futbolchi klubning sport loyihasidagi eng asosiy figuralardan biri boʻlib qolmoqda va oʻz kelajagini myunxenliklar bilan bogʻlashga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sport Bild nashri maʼlumotiga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar futbolchi jahon chempionatidan keyingi taʼtilini yak 男の子ib, avgust oyining boshida Vensan Kompani jamoasiga qoʻshilganidan soʻng rasman boshlanadi. Hozirda yiliga taxminan 25 million yevro maosh oluvchi hujumchining daromadiga yoshi tufayli pasaytirish kiritilishi rejalashtirilmagan va u klubning eng koʻp haq oluvchi futbolchilaridan biri boʻlib qolishi kutilmoqda. Myunxen klubida bu muzokaralarga sport direktori Maks Eberl va bosh direktor Yan-Kristian Drizen boshchilik qiladi.

Xalqaro qiziqish va futbolchining tanlovi

Keynga nisbatan xalqaro transfer bozorida jiddiy qiziqishlar saqlanib qolayotganiga qaramay, u faoliyatini Germaniyada davom ettirishni afzal koʻrmoqda. Xususan, Barselona va Saudiya Arabistonining Al-Hilol klublari tajribali hujumchining xizmatlari bilan qiziqib koʻrgan. Biroq futbolchining oʻzi boshqa chaqiruvlarni qabul qilishni istamayapti va eʼtiborini toʻliq Myunxerdagi merosiga qaratgan. U mavsumning ogʻir yuklamalari va xalqaro oʻyinlar sababli muzokaralarni keyinroqqa surishni maʼqul koʻrgan edi.

Muzokaralarda futbolchining manfaatlarini uning otasi Pat va akasi Charli himoya qiladi. Bavariya rahbariyati esa oʻzining asosiy toʻpurarining kelajagini imkon qadar tezroq kafolatlab qoʻymoqchi, chunki uning jahon miqyosidagi nufuzi hamon yuqoriligicha qolmoqda. Keynning oʻzi ham jismoniy holatini saqlab qolgan holda yuqori darajada toʻp surishda davom etishni niyat qilgan.

Rolning oʻzgarishi va kelajakdagi rejalar

Kelgusi shartnoma muzokaralaridagi eng qiziqarli jihatlardan biri Harri Keynning maydondagi vazifalari oʻzgarishi mumkinligi bilan bogʻliq. Faoliyatining soʻnggi yillariga yaqinlashayotgan 33 yoshli hujumchi oʻyin uslubini moslashtirib, koʻproq pleymeykerlik va ijodiy vazifalarni bajarishga ochiq ekanini bildirgan. Bu oʻzgarish unga yuqori darajadagi faoliyatini uzaytirish va 2030 yilgi jahon chempionatida ishtirok etish rejasini amalga oshirishga yordam beradi.

Bosh murabbiy Vensan Kompani turli xil oʻyin tizimlarini qoʻllashni xush koʻrishi sababli, Keynning chuqurroqqa tushib harakat qilish va oʻzining ajoyib toʻp uzatish qobiliyatini namoyon etishi jamoa hujumlariga yangi rang bagʻishlaydi. Shuningdek, Bavariya Keynning qolishidan qatʼi nazar, kelgusi transfer oynalarida yana bir yuqori saviyali hujumchini tarkibga qoʻshib olish variantini istisno etmagani xabar qilinmoqda.

Harri KeynBavariyaMyunxenGermaniyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?Bugun, 16:17Klaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindiKlaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindiBugun, 16:11Tottenxem Jyul Kunde uchun 65 million yevro toʻlashga tayyorTottenxem Jyul Kunde uchun 65 million yevro toʻlashga tayyorBugun, 15:50Braziliya suvidan misli koʻrilmagan qaror: futbolchi raqibi tuzalguncha diskvalifikatsiya qilindiBraziliya suvidan misli koʻrilmagan qaror: futbolchi raqibi tuzalguncha diskvalifikatsiya qilindiBugun, 15:50Real Madrid Vinisius Junior transferida xatoga yoʻl qoʻymoqdaReal Madrid Vinisius Junior transferida xatoga yoʻl qoʻymoqdaBugun, 15:37Savinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqdaSavinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqdaBugun, 14:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi