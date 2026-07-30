Jeki Chan va Van Damm Issiqko‘lda o‘tkaziladigan suvdagi "Formula-1" poygasida ishtirok etishi kutilmoqda
Jeki Chan va Jan-Klod Van Damm Issiqko‘lda o‘tkaziladigan suvdagi "Formula-1" poygalarida mehmon sifatida ishtirok etishi mumkin. Bu haqda Qirg‘iziston Motorli qayiqlar federatsiyasi prezidenti Aybek Abilqosimov matbuot anjumanida ma’lum qildi.
Uning aytishicha, federatsiya musobaqaga xalqaro miqyosda tanilgan yulduzlarni taklif qilish ustida ishlamoqda. Jeki Changa Xitoyga bir necha bor taklifnoma yuborilgan. Biroq aktyorning ish jadvali band bo‘lgani uchun uning kelishi hozircha tasdiqlanmagan.
Abilqosimov Jan-Klod Van Damm bilan ham muzokaralar olib borilayotganini bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, aktyor rozilik bildirsa, uni Qirg‘izistonga olib kelish uchun Madridda samolyot tayyor turibdi.
Krishtianu Ronalduning tashrifi haqidagi savolga javoban federatsiya rahbari futbolchini musobaqaning keyingi bosqichlaridan biriga taklif qilish rejasi borligini aytdi.
…