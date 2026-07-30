Jeki Chan va Van Damm Issiqko‘lda o‘tkaziladigan suvdagi "Formula-1" poygasida ishtirok etishi kutilmoqda

·0·Madaniyat
Jeki Chan va Van Damm Issiqko‘lda o‘tkaziladigan suvdagi "Formula-1" poygasida ishtirok etishi kutilmoqda

Jeki Chan va Jan-Klod Van Damm Issiqko‘lda o‘tkaziladigan suvdagi "Formula-1" poygalarida mehmon sifatida ishtirok etishi mumkin. Bu haqda Qirg‘iziston Motorli qayiqlar federatsiyasi prezidenti Aybek Abilqosimov matbuot anjumanida ma’lum qildi.

Uning aytishicha, federatsiya musobaqaga xalqaro miqyosda tanilgan yulduzlarni taklif qilish ustida ishlamoqda. Jeki Changa Xitoyga bir necha bor taklifnoma yuborilgan. Biroq aktyorning ish jadvali band bo‘lgani uchun uning kelishi hozircha tasdiqlanmagan.

Abilqosimov Jan-Klod Van Damm bilan ham muzokaralar olib borilayotganini bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, aktyor rozilik bildirsa, uni Qirg‘izistonga olib kelish uchun Madridda samolyot tayyor turibdi.

Krishtianu Ronalduning tashrifi haqidagi savolga javoban federatsiya rahbari futbolchini musobaqaning keyingi bosqichlaridan biriga taklif qilish rejasi borligini aytdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aktrisa Barchin G‘ofurovaga yuborilgan sirli gullar tarmoqlarda muhokamada!Aktrisa Barchin G‘ofurovaga yuborilgan sirli gullar tarmoqlarda muhokamada!Bugun, 17:46“Uyda yolg‘iz” filmi yana katta ekranlarga qaytishi mumkin“Uyda yolg‘iz” filmi yana katta ekranlarga qaytishi mumkinBugun, 17:08Zebo Rahimova: “Aslida ismim Munisa bo‘lishi kerak edi” (video)Zebo Rahimova: “Aslida ismim Munisa bo‘lishi kerak edi” (video)Bugun, 16:57«Drive» filmi uchun mashhur «Nightcall» qo‘shig‘ini yaratgan musiqachi vafot etdi«Drive» filmi uchun mashhur «Nightcall» qo‘shig‘ini yaratgan musiqachi vafot etdiBugun, 16:19Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)Bugun, 16:05Behzod Mirzayev va Zahro Mirzayeva Umra ziyoratini ado etmoqda (video)Behzod Mirzayev va Zahro Mirzayeva Umra ziyoratini ado etmoqda (video)Bugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida