Aktrisa Barchin G‘ofurovaga yuborilgan sirli gullar tarmoqlarda muhokamada!

·35·Madaniyat
Aktrisa Barchin G‘ofurovaga yuborilgan sirli gullar tarmoqlarda muhokamada!
Qisqacha

Aktrisa Barchin G‘ofurovaga shaxsi sir tutilgan shaxs tomonidan chiroyli gullar sovg‘a qilindi. San’atkor ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida video joylab, unga e’tibor ko‘rsatgan insonga samimiy minnatdorlik bildirdi va kayfiyati ko‘tarilganini ko‘rsatdi. Biroq aktrisa sovg‘ani kim yuborganini ochiqlagani yo‘q. Post e’lon qilingach, muxlislar izohlarda turli taxminlar bildirib, o‘z tilaklarini yozib qoldirdi.

Aktrisa Barchin G‘ofurovaga shaxsi oshkor etilmagan inson tomonidan chiroyli gullar sovg‘a qilindi. San’atkor bu haqda ijtimoiy tarmoqda video joylab, unga e’tibor ko‘rsatgan insonga samimiy minnatdorlik bildirdi.

"Mehribon, samimiy, sirli inson, lablarimga tabassum ulashadigan sizga kattakon rahmat. E’tibor uchun", deb yozdi aktrisa video ostida.

Kadrlarda Barchin G‘ofurovaning gullardan mamnun bo‘lgani va kayfiyati ko‘tarilgani ko‘rinadi. Biroq u sovg‘ani kim yuborganini ochiqlamagan.

Post e’lon qilingach, muxlislar izohlarda turli taxminlar bildirishdi. Ayrimlar aktrisani xursand qilgan inson kim ekaniga qiziqish bildirsa, boshqalar unga iliq tilaklar yozib qoldirdi.

Barchin Gofurova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi turmush qurgan Tom Holland va Zendaya yana bir filmda!Yangi turmush qurgan Tom Holland va Zendaya yana bir filmda!Bugun, 18:00Jeki Chan va Van Damm Issiqko‘lda o‘tkaziladigan suvdagi "Formula-1" poygasida ishtirok etishi kutilmoqdaJeki Chan va Van Damm Issiqko‘lda o‘tkaziladigan suvdagi "Formula-1" poygasida ishtirok etishi kutilmoqdaBugun, 17:56“Uyda yolg‘iz” filmi yana katta ekranlarga qaytishi mumkin“Uyda yolg‘iz” filmi yana katta ekranlarga qaytishi mumkinBugun, 17:08Zebo Rahimova: “Aslida ismim Munisa bo‘lishi kerak edi” (video)Zebo Rahimova: “Aslida ismim Munisa bo‘lishi kerak edi” (video)Bugun, 16:57«Drive» filmi uchun mashhur «Nightcall» qo‘shig‘ini yaratgan musiqachi vafot etdi«Drive» filmi uchun mashhur «Nightcall» qo‘shig‘ini yaratgan musiqachi vafot etdiBugun, 16:19Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)Bugun, 16:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida