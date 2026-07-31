Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oyga borib uriladi

·25·Texno
Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oyga borib uriladi
Qisqacha

Joriy yilning 5-avgust sanasida Falcon 9 raketasining ishlab bo'lgan yuqori bosqichi Oy sirtiga kelib urilishi kutilmoqda. Mazkur qoldiq 2025-yil yanvar oyida amalga oshirilgan Firefly Blue Ghost-1 missiyasidan so'ng kosmosda qolib ketgan edi. To'qnashuv Oyning g'arbiy qismidagi Eynshteyn va Bell kraterlari yaqinida sodir bo'lib, astronomlarga noyob ilmiy kuzatuvlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Joriy yilning 5-avgust sanasida Falcon 9 raketasining ishlab boʻlgan yuqori bosqichi Oy sirtiga kelib urilishi kutilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu qoldiq 2025-yil yanvar oyida amalga oshirilgan Firefly Blue Ghost-1 missiyasidan soʻng kosmosda qolib ketgan edi. Olimlarning dastlabki hisob-kitoblariga koʻra, mazkur toʻqnashuv astronomlar uchun noyob ilmiy kuzatuvlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning fikricha, uchrashuv Oyning gʻarbiy qismidagi Eynshteyn va Bell kraterlari yaqinida sodir boʻladi. Toʻqnashuv vaqtida hosil boʻladigan chaqnash Yer yuzidagi sezgir teleskoplar yordamida kuzatish uchun yetarlicha yorqin boʻlishi kutilmoqda. Bu esa olimlarga kosmik jismlarning tabiiy sirtlar bilan oʻzaro taʼsirini real vaqt rejimida oʻrganish yoʻlini ochadi.

Oy changi va uning dinamikasi

Yangi ilmiy tadqiqot natijalariga koʻra, kuchli zarba natijasida otilib chiqqan moddalar shleyfi 75 kilometrdan 100 kilometrgacha boʻlgan balandlikka koʻtarilishi taxmin qilinmoqda. Dastlabki daqiqalarda hosil boʻladigan chang buluti qorongʻi osmon fonidan sezilarli darajada yorqinroq koʻrinadi. Shunga qaramay, amaldagi koʻrsatkichlar nazariy hisoblardan biroz farq qilishi ham mumkin.

Olimlarning taʼkidlashicha, mazkur hodisaning asosiy ilmiy qiymati qisqa muddatli chaqnashning oʻzida emas, balki otilib chiqqan moddalar dinamikasini tahlil qilish va Oyga zarba berish modellarini amalda sinovdan oʻtkazishdir. Bunday kuzatuvlar kelgusida fazoviy tadqiqotlar uchun muhim nazariy asos boʻlib xizmat qiladi.

Kosmik chiqindilar va xavfsizlik choralari

NASA va boshqa kosmikagentliklar ushbu jarayonni diqqat bilan kuzatib borishni rejalashtirgan. Xususan, Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) apparati kutilayotgan toʻqnashuv joyini hodisadan taxminan bir hafta oldin va voqeadan bir hafta oʻtgach suratga olishi koʻzda tutilgan. Bu esa zarba natijasida yuzaga kelgan yangi krater hajmini aniq baholash imkonini beradi.

Tadqiqotchilarning qayd etishicha, sunʼiy kosmik chiqindilar bilan bogʻliq bunday kuzatuvlar kelajakda Oy infratuzilmasi va insoniyatning Oy dasturlari doirasidagi ekspeditsiyalari uchun yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xavflarni oldindan baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Falcon 9OyKosmik chiqindilarAstronomiyaIlmiy tadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdiIntel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdiBugun, 13:50AQSh Xitoy robotlari importini taqiqlasa, Pekin keskin javob qaytaradiAQSh Xitoy robotlari importini taqiqlasa, Pekin keskin javob qaytaradiBugun, 12:54Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadiTecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadiBugun, 12:27Satyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdiSatyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdiBugun, 12:00Birlashgan Arab Amirliklarida video-kartalar xotirasini oshirish xizmati yoʻlga qoʻyildiBirlashgan Arab Amirliklarida video-kartalar xotirasini oshirish xizmati yoʻlga qoʻyildiBugun, 11:20Sunʼiy intellekt xavfsizligi sinovida Claude uchta kompaniya tizimini buzdiSunʼiy intellekt xavfsizligi sinovida Claude uchta kompaniya tizimini buzdiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi