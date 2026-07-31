Pokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdi

·36·Dunyo
Pokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdi
Qisqacha

Pokiston nazoratidagi Kashmir hududida saylovlar paytida sodir bo‘lgan to‘qnashuvlar oqibatida politsiya o‘qidan kamida 30 nafar inson halok bo‘ldi. Taqiqlangan Avami harakat qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, qurbonlarning 25 nafari 27 iyul kuni, qolgan 5 nafari esa 28 iyul kuni vafot etgan va voqea ortidan qariyb 20 nafar kishi jarohat olgan. Amnesty International tashkiloti mazkur hodisa yuzasidan tezkor, mustaqil hamda shaffof tergov o‘tkazishga chaqirdi.

Pokiston nazoratidagi Kashmir hududida saylovlar davomida sodir bo‘lgan to‘qnashuvlar oqibatida kamida 30 nafar inson halok bo‘ldi. Hodisadan so‘ng mintaqada xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bu haqda The Independent xabar berdi.

Taqiqlangan Avami harakat qo‘mitasi (JAAC) ma’lum qilishicha, qurbonlar politsiya tomonidan o‘q uzilganidan keyin halok bo‘lgan. Harakat vakillarining iddaosiga ko‘ra, 27 iyul kuni kamida 25 nafar, 28 iyul kuni esa yana besh nafar kishi vafot etgan.

JAAC faollaridan biri Imtiaz Aslamning video murojaatida aytilishicha, politsiya bilan yuz bergan to‘qnashuvlarda tinch aholi va yoshlar orasida ham qurbonlar bo‘lgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, halok bo‘lganlar orasida harakat asoschisi Omar Nazir Kashmirining ukasi Usman Nazir hamda ikki nafar Balujistonlik fuqaro ham bor. Shuningdek, qariyb 20 nafar kishi turli darajada jarohat olgan.

Harakat matbuot kotibi SA Xonning ta’kidlashicha, Mirpur shahrida xavfsizlik kuchlari qurolsiz namoyishchilarga qarshi o‘qotar qurol ishlatgan. Uning iddaosiga ko‘ra, keyinchalik halok bo‘lganlarning jasadlari voqea joyidan olib ketilgan. Bu da’volar hozircha mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmagan.

Amnesty International tashkiloti voqea yuzasidan tezkor, mustaqil va shaffof tergov o‘tkazishga chaqirdi. Shuningdek, tashkilot hududda internet aloqasini tiklash hamda ommaviy axborot vositalari va mustaqil kuzatuvchilarga hududga kirish imkonini berish zarurligini bildirdi.

Pokiston hukumati esa tinch namoyishchilarga qarshi o‘q uzilgani haqidagi ayblovlarni rad etdi. Mamlakat axborot vaziri Atta Tarar namoyishlar ortida Hindiston turganini da’vo qildi. JAAC vakillari esa bu ayblovlarni asossiz deb baholab, ularning harakati mahalliy aholining ijtimoiy va iqtisodiy talablariga qaratilganini ta’kidladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldiPokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldiBugun, 13:30Ekvadorda uydan 7 kishining kuydirilgan jasadi topildiEkvadorda uydan 7 kishining kuydirilgan jasadi topildiBugun, 13:27Onasi yigiti bilan tashqariga chiqqan paytda bir yoshli bola qaynoq vannada halok bo‘ldiOnasi yigiti bilan tashqariga chiqqan paytda bir yoshli bola qaynoq vannada halok bo‘ldiBugun, 13:02Tarixiy zarba: Rossiya Ukrainadagi Amerika dron zavodini ilk bor nishonga oldiTarixiy zarba: Rossiya Ukrainadagi Amerika dron zavodini ilk bor nishonga oldiBugun, 13:01Shveysariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildiShveysariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildiBugun, 12:50Dahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdiDahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda