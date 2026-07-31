Pokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldi
Pokistonning Balujiston viloyatidagi Sorange ko‘mir konida yuz bergan kuchli portlash oqibatida kamida 32 nafar konchi halok bo‘ldi. Al Jazeera xabariga ko‘ra, 30 iyul kuni sodir bo‘lgan ushbu baxtsiz hodisaga shaxta ichida metan gazining to‘planishi sabab bo‘lgan va portlash paytida kon ichida 36 nafar ishchi bo‘lgan. Hodisadan so‘ng boshlangan qutqaruv ishlari va tekshiruvlar davom etmoqda, biroq mas’ullar tirik qolganlarni topish ehtimoli juda kamligini bildirgan.
Pokistonning Balujiston viloyatida joylashgan ko‘mir konida yuz bergan kuchli portlash kamida 32 nafar konchining hayotiga zomin bo‘ldi. Fojia yuzasidan qutqaruv ishlari hamda tekshiruv davom etmoqda. Bu haqda mamlakat rasmiylariga tayanib Al Jazeera xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, baxtsiz hodisa 30 iyul kuni Kvetta shahri yaqinidagi Sorange ko‘mir konida sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, portlashga shaxta ichida metan gazining to‘planishi sabab bo‘lgan.
Viloyat tabiiy ofatlarni boshqarish boshqarmasi rasmiysining bildirishicha, qutqaruvchilar dastlab 29 nafar konchining jasadini yer yuzasiga olib chiqqan. Keyinchalik shaxta ichida yana uch nafar halok bo‘lgan ishchining jasadi aniqlangan.
Hodisadan 12 soatdan ortiq vaqt o‘tganiga qaramay, qutqaruvchilar qidiruv ishlarini to‘xtatmagan. Biroq mas’ullar tirik qolganlarni topish ehtimoli juda kam ekanini bildirmoqda.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, portlash sodir bo‘lgan paytda shaxta ichida 36 nafar konchi ish olib borayotgan bo‘lgan. Kuchli zarba natijasida bir-biriga yaqin joylashgan ikki shaxtaga ham jiddiy zarar yetgan.
Mutaxassislar qayd etishicha, Pokistonning ko‘mir qazib olish sohasida, ayniqsa Balujiston viloyatida, xavfsizlik talablariga to‘liq rioya etilmasligi oqibatida bunday fojialar tez-tez sodir bo‘ladi. Xususan, ventilyatsiya tizimining yetarli emasligi, gaz nazorati mexanizmlaridagi kamchiliklar hamda mehnat xavfsizligiga oid choralarning to‘liq ta’minlanmagani asosiy omillar sifatida ko‘rsatilmoqda.
Shunga qaramay, Balujistondagi minglab aholi past ish haqi va yuqori xavfga qaramasdan, tirikchilik manbai sifatida aynan ko‘mir sanoatida mehnat qilishga majbur bo‘lmoqda.
…