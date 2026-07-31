Pokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldi

·30·Dunyo
Pokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldi
Qisqacha

Pokistonning Balujiston viloyatidagi Sorange ko‘mir konida yuz bergan kuchli portlash oqibatida kamida 32 nafar konchi halok bo‘ldi. Al Jazeera xabariga ko‘ra, 30 iyul kuni sodir bo‘lgan ushbu baxtsiz hodisaga shaxta ichida metan gazining to‘planishi sabab bo‘lgan va portlash paytida kon ichida 36 nafar ishchi bo‘lgan. Hodisadan so‘ng boshlangan qutqaruv ishlari va tekshiruvlar davom etmoqda, biroq mas’ullar tirik qolganlarni topish ehtimoli juda kamligini bildirgan.

Pokistonning Balujiston viloyatida joylashgan ko‘mir konida yuz bergan kuchli portlash kamida 32 nafar konchining hayotiga zomin bo‘ldi. Fojia yuzasidan qutqaruv ishlari hamda tekshiruv davom etmoqda. Bu haqda mamlakat rasmiylariga tayanib Al Jazeera xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, baxtsiz hodisa 30 iyul kuni Kvetta shahri yaqinidagi Sorange ko‘mir konida sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, portlashga shaxta ichida metan gazining to‘planishi sabab bo‘lgan.

Viloyat tabiiy ofatlarni boshqarish boshqarmasi rasmiysining bildirishicha, qutqaruvchilar dastlab 29 nafar konchining jasadini yer yuzasiga olib chiqqan. Keyinchalik shaxta ichida yana uch nafar halok bo‘lgan ishchining jasadi aniqlangan.

Hodisadan 12 soatdan ortiq vaqt o‘tganiga qaramay, qutqaruvchilar qidiruv ishlarini to‘xtatmagan. Biroq mas’ullar tirik qolganlarni topish ehtimoli juda kam ekanini bildirmoqda.

Pokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldi

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, portlash sodir bo‘lgan paytda shaxta ichida 36 nafar konchi ish olib borayotgan bo‘lgan. Kuchli zarba natijasida bir-biriga yaqin joylashgan ikki shaxtaga ham jiddiy zarar yetgan.

Mutaxassislar qayd etishicha, Pokistonning ko‘mir qazib olish sohasida, ayniqsa Balujiston viloyatida, xavfsizlik talablariga to‘liq rioya etilmasligi oqibatida bunday fojialar tez-tez sodir bo‘ladi. Xususan, ventilyatsiya tizimining yetarli emasligi, gaz nazorati mexanizmlaridagi kamchiliklar hamda mehnat xavfsizligiga oid choralarning to‘liq ta’minlanmagani asosiy omillar sifatida ko‘rsatilmoqda.

Shunga qaramay, Balujistondagi minglab aholi past ish haqi va yuqori xavfga qaramasdan, tirikchilik manbai sifatida aynan ko‘mir sanoatida mehnat qilishga majbur bo‘lmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiPokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiBugun, 13:33Ekvadorda uydan 7 kishining kuydirilgan jasadi topildiEkvadorda uydan 7 kishining kuydirilgan jasadi topildiBugun, 13:27Onasi yigiti bilan tashqariga chiqqan paytda bir yoshli bola qaynoq vannada halok bo‘ldiOnasi yigiti bilan tashqariga chiqqan paytda bir yoshli bola qaynoq vannada halok bo‘ldiBugun, 13:02Tarixiy zarba: Rossiya Ukrainadagi Amerika dron zavodini ilk bor nishonga oldiTarixiy zarba: Rossiya Ukrainadagi Amerika dron zavodini ilk bor nishonga oldiBugun, 13:01Shveysariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildiShveysariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildiBugun, 12:50Dahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdiDahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda