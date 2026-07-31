Ekvadorda uydan 7 kishining kuydirilgan jasadi topildi
Ekvador janvidagi Kanyar provinsiyasining La Tronkal shaharchasidagi uylardan birida 28 iyul kuni yetti nafar insonning kuydirilgan jasadi topildi. Halok bo‘lganlarning yoshi 21 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lib, ulardan ikkitasining qo‘l va oyoqlari sim bilan bog‘langani aniqlandi. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar mazkur jinoyat mamlakatdagi jinoiy guruhlar o‘rtasidagi hudud uchun kurash bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini tekshirmoqda.
Ekvadorning janubida joylashgan Kanyar provinsiyasidagi uylardan birida yetti nafar insonning kuydirilgan jasadi topildi. Mahalliy huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hodisa yuzasidan keng ko‘lamli tergov ishlarini boshlagan. Bu haqda mamlakat rasmiylariga tayanib CBS News xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, fojia 28 iyul kuni La Tronkal shaharchasida sodir bo‘lgan. Politsiya xodimlari uy ichida yetti nafarning jasadini aniqlagan. Ulardan ikkitasining qo‘l va oyoqlari sim bilan bog‘langan bo‘lgan. Hodisa joyi yaqinida esa yonib ketgan avtomobil ham topilgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, halok bo‘lganlar 21 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan shaxslardir. Tergovchilar ushbu jinoyat mamlakatdagi jinoiy guruhlar o‘rtasidagi hudud uchun kurash bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini istisno qilmayapti.
Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar ma’lum qilishicha, uy devorlariga «Bo‘rilar zamini» va «Bo‘rilar faol» mazmunidagi yozuvlar tushirilgan. Bu yozuvlar Ekvadordagi yirik jinoiy tuzilmalardan biri hisoblangan Los Lobos («Bo‘rilar») guruhi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi tekshirilmoqda.
So‘nggi yillarda Ekvadorda jinoiy guruhlar faolligi keskin kuchaydi. Mamlakat kokain kontrabandasi yo‘llaridagi muhim nuqtalardan biriga aylangani sababli qurolli to‘dalar o‘rtasidagi to‘qnashuvlar ham ortib bormoqda.
Iyun oyida ham mamlakatning janubi-g‘arbida sakkiz nafarning jasadi plastik xaltalar ichida topilgan edi. Rasmiylar o‘shanda ham bu voqeani raqobatchi jinoiy guruhlar o‘rtasidagi qarama-qarshilik bilan bog‘lagan.
Rasmiy statistikaga ko‘ra, 2025 yil davomida Ekvadorda 9 200 dan ortiq kishi zo‘ravonlik qurboni bo‘lgan. Mamlakat hukumati uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida bir qator hududlarda favqulodda holat tartibini joriy qilgan.
…