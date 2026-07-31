Ekvadorda uydan 7 kishining kuydirilgan jasadi topildi

·33·Dunyo
Ekvadorda uydan 7 kishining kuydirilgan jasadi topildi
Qisqacha

Ekvador janvidagi Kanyar provinsiyasining La Tronkal shaharchasidagi uylardan birida 28 iyul kuni yetti nafar insonning kuydirilgan jasadi topildi. Halok bo‘lganlarning yoshi 21 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lib, ulardan ikkitasining qo‘l va oyoqlari sim bilan bog‘langani aniqlandi. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar mazkur jinoyat mamlakatdagi jinoiy guruhlar o‘rtasidagi hudud uchun kurash bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini tekshirmoqda.

Ekvadorning janubida joylashgan Kanyar provinsiyasidagi uylardan birida yetti nafar insonning kuydirilgan jasadi topildi. Mahalliy huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hodisa yuzasidan keng ko‘lamli tergov ishlarini boshlagan. Bu haqda mamlakat rasmiylariga tayanib CBS News xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, fojia 28 iyul kuni La Tronkal shaharchasida sodir bo‘lgan. Politsiya xodimlari uy ichida yetti nafarning jasadini aniqlagan. Ulardan ikkitasining qo‘l va oyoqlari sim bilan bog‘langan bo‘lgan. Hodisa joyi yaqinida esa yonib ketgan avtomobil ham topilgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, halok bo‘lganlar 21 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan shaxslardir. Tergovchilar ushbu jinoyat mamlakatdagi jinoiy guruhlar o‘rtasidagi hudud uchun kurash bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini istisno qilmayapti.

Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar ma’lum qilishicha, uy devorlariga «Bo‘rilar zamini» va «Bo‘rilar faol» mazmunidagi yozuvlar tushirilgan. Bu yozuvlar Ekvadordagi yirik jinoiy tuzilmalardan biri hisoblangan Los Lobos («Bo‘rilar») guruhi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi tekshirilmoqda.

So‘nggi yillarda Ekvadorda jinoiy guruhlar faolligi keskin kuchaydi. Mamlakat kokain kontrabandasi yo‘llaridagi muhim nuqtalardan biriga aylangani sababli qurolli to‘dalar o‘rtasidagi to‘qnashuvlar ham ortib bormoqda.

Iyun oyida ham mamlakatning janubi-g‘arbida sakkiz nafarning jasadi plastik xaltalar ichida topilgan edi. Rasmiylar o‘shanda ham bu voqeani raqobatchi jinoiy guruhlar o‘rtasidagi qarama-qarshilik bilan bog‘lagan.

Rasmiy statistikaga ko‘ra, 2025 yil davomida Ekvadorda 9 200 dan ortiq kishi zo‘ravonlik qurboni bo‘lgan. Mamlakat hukumati uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida bir qator hududlarda favqulodda holat tartibini joriy qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiPokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiBugun, 13:33Pokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldiPokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldiBugun, 13:30Onasi yigiti bilan tashqariga chiqqan paytda bir yoshli bola qaynoq vannada halok bo‘ldiOnasi yigiti bilan tashqariga chiqqan paytda bir yoshli bola qaynoq vannada halok bo‘ldiBugun, 13:02Tarixiy zarba: Rossiya Ukrainadagi Amerika dron zavodini ilk bor nishonga oldiTarixiy zarba: Rossiya Ukrainadagi Amerika dron zavodini ilk bor nishonga oldiBugun, 13:01Shveysariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildiShveysariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildiBugun, 12:50Dahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdiDahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda