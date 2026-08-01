Inter Kurtis Jons uchun 30 million funtlik taklif yubordi
Italiyaning Inter klubi Liverpul yarim himoyachisi Kurtis Jonsni transfer qilish uchun 30 million funt sterling miqdorida rasmiy taklif yubordi, biroq ingliz klubi bu summani rad etib, taxminan 40 million yevro talab qilmoqda. 25 yoshli ingliz futbolchisi Liverpulda asosiy tarkibdan chetda qolganidan norozi va San-Sirorga koʻchib oʻtishga tayyorligini bildirgan.
Italiyaning Inter klubi Liverpul yarim himoyachisi Kurtis Jonsni oʻz safiga qoʻshib olish uchun 30 million funt sterling miqdorida rasmiy taklif bilan chiqdi. Goal.com xabar qilishicha, A Seriya grandlari yozgi transfer oynasida tarkibni kuchaytirishni maqsad qilgan boʻlsa-da, ingliz klubining moliyaviy talablarini toʻliq qondira olmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, milanliklar klub prezidenti Beppe Marotta va sport direktori Piero Auzilio rahbarligida bosh murabbiy Kristian Kivu bilan strategik uchrashuv oʻtkazgan. Ruminiyalik mutaxassis aynan 25 yoshli ingliz futbolchisini oʻz taktikasiga mos keluvchi mukammal ijrochi deb bilib, uni jamoaga olib kelishni qatʼiy soʻragan.
Liverpul pozitsiyasi va futbolchining niyatiLiverpul rahbariyati dastlabki 30 million funtlik taklifni darhol rad etgan. Angliya klubi oʻz tarbiyalanuvchisi uchun taxminan 40 million yevro atrofida mablagʻ talab qilmoqda va bu summadan pastga tushish niyatida emas. Endi A Seriya vakili kelishuvga erishish uchun oʻz taklifini oshirishi yoki muzokaralarni davom ettirishi kerak boʻladi.
Oʻz navbatida, Kurtis Jonsning Liverpuldagi ishlari yangi bosh murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida yaxshi kechmayotgani aytilmoqda. Yarim himoyachi asosiy tarkibdan chetda qolganidan norozi va Italiyada yangi sinovlarni boshlashga, shu jumladan San-Sirorga koʻchib oʻtishga tayyor ekanini bildirgan.
Tarkibni tozalash zaruratiInter transferni amalga oshirishdan oldin oʻzining yarim himoya chizigʻidagi ortiqcha oʻyinchilardan qutulishi va transfer mablagʻlarini shakllantirishi lozim. Hozirda klubda bu borada bir nechta muammoli vaziyatlar mavjud:
- Davide Frattesi faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishni istamoqda, biroq hozircha munosib takliflar kelib tushmagan.
- Kristjan Asllani ham sotuvga qoʻyilishi rejalashtirilgan.
- Yosh iqtidor egasi Ebenezer Akinsanmiro allaqachon Monsa klubiga oʻtib ulgurdi.
…