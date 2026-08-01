Inter Kurtis Jons uchun 30 million funtlik taklif yubordi

·25·Sport
Inter Kurtis Jons uchun 30 million funtlik taklif yubordi
Qisqacha

Italiyaning Inter klubi Liverpul yarim himoyachisi Kurtis Jonsni transfer qilish uchun 30 million funt sterling miqdorida rasmiy taklif yubordi, biroq ingliz klubi bu summani rad etib, taxminan 40 million yevro talab qilmoqda. 25 yoshli ingliz futbolchisi Liverpulda asosiy tarkibdan chetda qolganidan norozi va San-Sirorga koʻchib oʻtishga tayyorligini bildirgan.

Italiyaning Inter klubi Liverpul yarim himoyachisi Kurtis Jonsni oʻz safiga qoʻshib olish uchun 30 million funt sterling miqdorida rasmiy taklif bilan chiqdi. Goal.com xabar qilishicha, A Seriya grandlari yozgi transfer oynasida tarkibni kuchaytirishni maqsad qilgan boʻlsa-da, ingliz klubining moliyaviy talablarini toʻliq qondira olmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, milanliklar klub prezidenti Beppe Marotta va sport direktori Piero Auzilio rahbarligida bosh murabbiy Kristian Kivu bilan strategik uchrashuv oʻtkazgan. Ruminiyalik mutaxassis aynan 25 yoshli ingliz futbolchisini oʻz taktikasiga mos keluvchi mukammal ijrochi deb bilib, uni jamoaga olib kelishni qatʼiy soʻragan.

Liverpul pozitsiyasi va futbolchining niyati

Liverpul rahbariyati dastlabki 30 million funtlik taklifni darhol rad etgan. Angliya klubi oʻz tarbiyalanuvchisi uchun taxminan 40 million yevro atrofida mablagʻ talab qilmoqda va bu summadan pastga tushish niyatida emas. Endi A Seriya vakili kelishuvga erishish uchun oʻz taklifini oshirishi yoki muzokaralarni davom ettirishi kerak boʻladi.

Oʻz navbatida, Kurtis Jonsning Liverpuldagi ishlari yangi bosh murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida yaxshi kechmayotgani aytilmoqda. Yarim himoyachi asosiy tarkibdan chetda qolganidan norozi va Italiyada yangi sinovlarni boshlashga, shu jumladan San-Sirorga koʻchib oʻtishga tayyor ekanini bildirgan.

Tarkibni tozalash zarurati

Inter transferni amalga oshirishdan oldin oʻzining yarim himoya chizigʻidagi ortiqcha oʻyinchilardan qutulishi va transfer mablagʻlarini shakllantirishi lozim. Hozirda klubda bu borada bir nechta muammoli vaziyatlar mavjud:

  • Davide Frattesi faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishni istamoqda, biroq hozircha munosib takliflar kelib tushmagan.
  • Kristjan Asllani ham sotuvga qoʻyilishi rejalashtirilgan.
  • Yosh iqtidor egasi Ebenezer Akinsanmiro allaqachon Monsa klubiga oʻtib ulgurdi.
Agar Inter bu futbolchilarni sotishga muvaffaq boʻlsa, Kurtis Jons transferi uchun yoʻl ochiladi. Taʼkidlash joizki, milanliklar yozda faqat Jons bilan cheklanib qolmayapti, shuningdek, Manchester Siti himoyachisi Jon Stounz ham Italiyada tibbiy koʻrikdan oʻtmoqda.

InterLiverpulKurtis JonsA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdiTurkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdiBugun, 12:03Kristian Kivu Jon Stonsning transferiga yuqori baho berdiKristian Kivu Jon Stonsning transferiga yuqori baho berdiBugun, 11:56FIFA milliard dollarlik shov-shuvli rejasidan voz kechdi: Infantino chekinishga majbur bo'ldiFIFA milliard dollarlik shov-shuvli rejasidan voz kechdi: Infantino chekinishga majbur bo'ldiBugun, 11:41Chelsi moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling jarimaga tortildiChelsi moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling jarimaga tortildiBugun, 11:39Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"Bugun, 09:51«Barselona» Angliyada omadsizlikka uchradi: «Birminghem»ga mag‘lub bo‘ldi«Barselona» Angliyada omadsizlikka uchradi: «Birminghem»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda