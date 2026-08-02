O‘zbekistonliklarning Turkiyaga safari keskin oshdi: asosiy maqsad ma’lum bo‘ldi

·33·O‘zbekiston
O‘zbekistonliklarning Turkiyaga safari keskin oshdi: asosiy maqsad ma’lum bo‘ldi
Qisqacha

2026 yilning yanvar–iyun oylarida 127 241 nafar O‘zbekiston fuqarosi Turkiyaga safar qilib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 24,7 foizga oshdi. Ushbu davrda mamlakatga borgan har besh o‘zbekistonlikdan to‘rt nafari, aniqrog‘i 104 289 kishi oddiy sayohatni tanlagan. Shuningdek, 19 629 nafar fuqaro qarindoshlarni yo‘qlash, 1 608 nafari davolanish, 967 nafari xizmat yuzasidan va 748 nafari o‘qish maqsadida Turkiyaga borgan.

2026 yilning dastlabki olti oyida Turkiya o‘zbekistonliklar eng ko‘p boradigan xorijiy yo‘nalishlardan biri bo‘lib qoldi. Yarim yil ichida ushbu mamlakatga yo‘l olgan O‘zbekiston fuqarolari soni 127 mingdan oshib, bir yilda qariyb chorakka ko‘paydi.

Raqamlarning eng qiziq qismi esa safarlar soni emas, ularning maqsadlar bo‘yicha taqsimotida namoyon bo‘ldi: Turkiyaga borgan har besh o‘zbekistonlikdan to‘rt nafari oddiy sayohatni tanlagan.

Yarim yilda 127 mingdan ortiq fuqaro Turkiyaga bordi

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyun oylarida 127 241 nafar O‘zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda Turkiyaga safar qilgan.

Bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 25,2 ming nafarga yoki 24,7 foizga oshgan. Hisob-kitobga ko‘ra, o‘tgan yilning birinchi yarmida Turkiyaga borgan o‘zbekistonliklar soni taxminan 102 ming nafar bo‘lgan.

Demak, bir yil ichida Turkiya yo‘nalishidagi safarlar soniga yana qariyb 25 ming kishi qo‘shilgan.

Asosiy maqsad — sayohat

Rasmiy ma’lumotda Turkiyaga borgan fuqarolarning safar maqsadlari ham alohida ko‘rsatilgan:

  • sayohat — 104 289 nafar;

  • qarindoshlarni yo‘qlash — 19 629 nafar;

  • davolanish — 1 608 nafar;

  • xizmat yuzasidan — 967 nafar;

  • o‘qish — 748 nafar.

Shunday qilib, jami safarlarning qariyb 82 foizi dam olish va sayohat hissasiga to‘g‘ri kelgan. Qarindoshlarni yo‘qlash maqsadida borganlar esa umumiy ko‘rsatkichning 15 foizdan ortiq qismini tashkil etgan.

Qolgan safarlar davolanish, xizmat vazifalari va ta’lim bilan bog‘liq bo‘lgan.

Turkiya eng ommabop yo‘nalishlar orasida oltinchi o‘rinda

2026 yilning birinchi yarmida jami 3,5 millionga yaqin O‘zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda xorijga chiqqan. Ular eng ko‘p Qirg‘iz Respublikasi, Qozog‘iston, Tojikiston, Rossiya va Saudiya Arabistoniga borgan.

Turkiya esa 127 241 nafar tashrif buyuruvchi bilan o‘zbekistonliklar eng ko‘p safar qilgan davlatlar orasida oltinchi o‘rinni egallagan. Undan keyin BAA, Xitoy, Misr va Vetnam joylashgan.

Bu raqamlar Turkiya nafaqat dengiz bo‘yida dam olish, balki qarindoshlarni ko‘rish, davolanish, ish va ta’lim uchun ham tanlanayotgan ko‘p yo‘nalishli manzilga aylanganini ko‘rsatadi.

Sayohatchilar soni har kuni yuzlab kishiga teng

Olti oylik natija kunlik o‘rtacha ko‘rsatkichga aylantirilsa, 2026 yilning birinchi yarmida har kuni qariyb 700 nafar o‘zbekistonlik Turkiyaga yo‘l olgan.

Ularning taxminan 576 nafari sayohat, 108 nafari esa qarindoshlarini yo‘qlash maqsadida borgan. Bu rasmiy raqamlar asosida qilingan o‘rtacha hisob bo‘lib, mavsumlarga qarab kunlik oqim keskin farq qilishi mumkin.

O‘zbekistonga kelgan turkiyaliklar ham ko‘paymoqda

Ikki davlat o‘rtasidagi turistik harakat faqat bir tomonlama emas. 2026 yilning yanvar–iyun oylarida Turkiyadan O‘zbekistonga 95 466 nafar fuqaro turistik maqsadlarda tashrif buyurgan.

Shu davrda Turkiya O‘zbekistonga eng ko‘p sayyoh yuborgan davlatlar orasida sakkizinchi o‘rinni egallagan.

Demak, birinchi yarim yillikda O‘zbekistondan Turkiyaga borganlar soni Turkiyadan O‘zbekistonga kelganlardan qariyb 32 ming nafarga ko‘p bo‘lgan.

Turkiyaga qiziqish pasaymayapti

24,7 foizlik o‘sish Turkiyaning o‘zbekistonliklar orasidagi ommabopligi tobora ortayotganini ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, 104 mingdan ziyod fuqaroning aynan sayohat maqsadini tanlagani ushbu yo‘nalishda dam olishga bo‘lgan talab yuqoriligini yaqqol namoyon qiladi.

Shu bilan birga, qarindoshlarni yo‘qlash uchun borganlar sonining salmoqli ekani ikki mamlakat o‘rtasidagi insoniy va oilaviy aloqalar ham safarlar oqimida muhim o‘rin tutishini ko‘rsatadi.

Siz ham so‘nggi bir yilda Turkiyaga safar qildingizmi? Ushbu yo‘nalishni tanlashingizga nima sabab bo‘lganini izohlarda yozib qoldiring.

TurkiyaO'zbekistonQirg'izistonQozog'istonSaudiya Arabistoni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda metro yo‘lovchilari oshdi: yarim yillik raqam ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda metro yo‘lovchilari oshdi: yarim yillik raqam ma’lum bo‘ldiBugun, 17:10O‘zbekistonda olimlar soni oshdi: DSc ko‘rsatkichi 60% o‘sdiO‘zbekistonda olimlar soni oshdi: DSc ko‘rsatkichi 60% o‘sdiBugun, 17:07O‘zbekiston-Yaponiya qo‘shma universiteti: SI va raqamli transformatsiyaga yo‘l ochiladiO‘zbekiston-Yaponiya qo‘shma universiteti: SI va raqamli transformatsiyaga yo‘l ochiladiBugun, 13:34Issiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiIssiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiKecha, 23:28O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladiO‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladiKecha, 18:16Toshkentda daydi itlar uchun zamonaviy boshpana barpo etiladiToshkentda daydi itlar uchun zamonaviy boshpana barpo etiladiKecha, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi