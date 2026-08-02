O‘zbekistonliklarning Turkiyaga safari keskin oshdi: asosiy maqsad ma’lum bo‘ldi
2026 yilning yanvar–iyun oylarida 127 241 nafar O‘zbekiston fuqarosi Turkiyaga safar qilib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 24,7 foizga oshdi. Ushbu davrda mamlakatga borgan har besh o‘zbekistonlikdan to‘rt nafari, aniqrog‘i 104 289 kishi oddiy sayohatni tanlagan. Shuningdek, 19 629 nafar fuqaro qarindoshlarni yo‘qlash, 1 608 nafari davolanish, 967 nafari xizmat yuzasidan va 748 nafari o‘qish maqsadida Turkiyaga borgan.
2026 yilning dastlabki olti oyida Turkiya o‘zbekistonliklar eng ko‘p boradigan xorijiy yo‘nalishlardan biri bo‘lib qoldi. Yarim yil ichida ushbu mamlakatga yo‘l olgan O‘zbekiston fuqarolari soni 127 mingdan oshib, bir yilda qariyb chorakka ko‘paydi.
Raqamlarning eng qiziq qismi esa safarlar soni emas, ularning maqsadlar bo‘yicha taqsimotida namoyon bo‘ldi: Turkiyaga borgan har besh o‘zbekistonlikdan to‘rt nafari oddiy sayohatni tanlagan.
Yarim yilda 127 mingdan ortiq fuqaro Turkiyaga bordi
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyun oylarida 127 241 nafar O‘zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda Turkiyaga safar qilgan.
Bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 25,2 ming nafarga yoki 24,7 foizga oshgan. Hisob-kitobga ko‘ra, o‘tgan yilning birinchi yarmida Turkiyaga borgan o‘zbekistonliklar soni taxminan 102 ming nafar bo‘lgan.
Demak, bir yil ichida Turkiya yo‘nalishidagi safarlar soniga yana qariyb 25 ming kishi qo‘shilgan.
Asosiy maqsad — sayohat
Rasmiy ma’lumotda Turkiyaga borgan fuqarolarning safar maqsadlari ham alohida ko‘rsatilgan:
sayohat — 104 289 nafar;
qarindoshlarni yo‘qlash — 19 629 nafar;
davolanish — 1 608 nafar;
xizmat yuzasidan — 967 nafar;
o‘qish — 748 nafar.
Shunday qilib, jami safarlarning qariyb 82 foizi dam olish va sayohat hissasiga to‘g‘ri kelgan. Qarindoshlarni yo‘qlash maqsadida borganlar esa umumiy ko‘rsatkichning 15 foizdan ortiq qismini tashkil etgan.
Qolgan safarlar davolanish, xizmat vazifalari va ta’lim bilan bog‘liq bo‘lgan.
Turkiya eng ommabop yo‘nalishlar orasida oltinchi o‘rinda
2026 yilning birinchi yarmida jami 3,5 millionga yaqin O‘zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda xorijga chiqqan. Ular eng ko‘p Qirg‘iz Respublikasi, Qozog‘iston, Tojikiston, Rossiya va Saudiya Arabistoniga borgan.
Turkiya esa 127 241 nafar tashrif buyuruvchi bilan o‘zbekistonliklar eng ko‘p safar qilgan davlatlar orasida oltinchi o‘rinni egallagan. Undan keyin BAA, Xitoy, Misr va Vetnam joylashgan.
Bu raqamlar Turkiya nafaqat dengiz bo‘yida dam olish, balki qarindoshlarni ko‘rish, davolanish, ish va ta’lim uchun ham tanlanayotgan ko‘p yo‘nalishli manzilga aylanganini ko‘rsatadi.
Sayohatchilar soni har kuni yuzlab kishiga teng
Olti oylik natija kunlik o‘rtacha ko‘rsatkichga aylantirilsa, 2026 yilning birinchi yarmida har kuni qariyb 700 nafar o‘zbekistonlik Turkiyaga yo‘l olgan.
Ularning taxminan 576 nafari sayohat, 108 nafari esa qarindoshlarini yo‘qlash maqsadida borgan. Bu rasmiy raqamlar asosida qilingan o‘rtacha hisob bo‘lib, mavsumlarga qarab kunlik oqim keskin farq qilishi mumkin.
O‘zbekistonga kelgan turkiyaliklar ham ko‘paymoqda
Ikki davlat o‘rtasidagi turistik harakat faqat bir tomonlama emas. 2026 yilning yanvar–iyun oylarida Turkiyadan O‘zbekistonga 95 466 nafar fuqaro turistik maqsadlarda tashrif buyurgan.
Shu davrda Turkiya O‘zbekistonga eng ko‘p sayyoh yuborgan davlatlar orasida sakkizinchi o‘rinni egallagan.
Demak, birinchi yarim yillikda O‘zbekistondan Turkiyaga borganlar soni Turkiyadan O‘zbekistonga kelganlardan qariyb 32 ming nafarga ko‘p bo‘lgan.
Turkiyaga qiziqish pasaymayapti
24,7 foizlik o‘sish Turkiyaning o‘zbekistonliklar orasidagi ommabopligi tobora ortayotganini ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, 104 mingdan ziyod fuqaroning aynan sayohat maqsadini tanlagani ushbu yo‘nalishda dam olishga bo‘lgan talab yuqoriligini yaqqol namoyon qiladi.
Shu bilan birga, qarindoshlarni yo‘qlash uchun borganlar sonining salmoqli ekani ikki mamlakat o‘rtasidagi insoniy va oilaviy aloqalar ham safarlar oqimida muhim o‘rin tutishini ko‘rsatadi.
Siz ham so‘nggi bir yilda Turkiyaga safar qildingizmi? Ushbu yo‘nalishni tanlashingizga nima sabab bo‘lganini izohlarda yozib qoldiring.
…