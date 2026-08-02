Kanal panjarasida qolgan yenot so‘nggi lahzada saqlab qolindi
AQSHning Pensilvaniya shtatidagi Rostraver shaharchasida qutqaruvchilar yomg'ir suvi kanalining panjarasi ostida qolib ketgan yenotni maxsus gidravlik uskuna yordamida ozod qilishdi. Mahalliy kommunal xizmat xodimlari va politsiya hayvonni payqab, darhol o't o'chiruvchilarni yordamga chaqirgan. Voqea joyiga yetib kelgan mutaxassislar avtohalokatlarda qo'llaniladigan «Jaws of Life» gidravlik uskunasidan foydalanib, og'ir metall panjarani ko'tarishga muvaffaq bo'ldi.
AQSHning Pensilvaniya shtatida qutqaruvchilar odatdan tashqari operatsiyani amalga oshirib, yomg‘ir suvi kanalining panjarasi ostida qolib ketgan yenotni maxsus gidravlik uskuna yordamida ozod qildi.
Hodisa Rostraver shaharchasida sodir bo‘lgan. Mahalliy kommunal xizmat xodimlari va politsiya panjara ostida harakatlana olmay qolgan yovvoyi hayvonni payqab, darhol o‘t o‘chiruvchilarni chaqirgan.
Voqea joyiga yetib kelgan qutqaruvchilar odatda avtohalokatlarda temir bo‘laklari orasida qolib ketgan odamlarni qutqarishda qo‘llaniladigan «Jaws of Life» gidravlik uskunasidan foydalanib, og‘ir metall panjarani ko‘tarishga muvaffaq bo‘lgan.
Shundan so‘ng yenot ehtiyotkorlik bilan chiqarilib, yana tabiiy yashash muhitiga qo‘yib yuborildi. Qutqaruv operatsiyasi muvaffaqiyatli yakunlangani ma’lum qilindi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, yomg‘ir suvi kanallari ko‘plab yovvoyi hayvonlar uchun kutilmagan xavf manbai hisoblanadi. Shu bois aholi bunday holatlarga duch kelganda mustaqil harakat qilmasdan, tegishli qutqaruv xizmatlariga murojaat qilishi tavsiya etilmoqda.
…