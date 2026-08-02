Mateus Fernandes nima uchun Manchester Yunaytedni rad etgani maʼlum boʻldi
Tottenxem jamoasining yangi aʼzosi Mateus Fernandes Manchester Yunayted taklifini rad etib, London klubini tanlaganining asosiy sababi bosh murabbiy Roberto De Zerbining shaxsiy yondashuvi boʻlganini maʼlum qildi. Yigirma ikki yoshli futbolchi murabbiy uning ota-onasi ingliz tilida erkin muloqot qilolmasligini tushunib, oilasiga koʻrsatgan eʼtibori va Angliyada uning ikkinchi otasi boʻlishini vaʼda qilgani barcha omillardan ustun kelganini taʼkidladi.
Tottenxem jamoasining yangi aʼzosi Mateus Fernandes nima sababdan Manchester Yunayted taklifini rad etib, London klubini tanlagani haqida batafsil gapirib berdi. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 85 million funt sterling evaziga amalga oshirilgan ushbu transferda bosh murabbiy Roberto De Zerbining shaxsiy yondashuvi hal qiluvchi rol oʻynagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Portugaliyalik yarimhimoyachi transfer davrida bir nechta jiddiy takliflarga ega boʻlganiga qaramay, Tottenxemni tanlagan. Yigirma ikki yoshli futbolchining taʼkidlashicha, murabbiyning uning oilasiga koʻrsatgan eʼtibori va bergan vaqdlari boshqa barcha moliyaviy yoki sport omillaridan ustun kelgan.
Oila va hissiy bogliqlik ustuvorligiMateus Fernandesning soʻzlariga koʻra, Roberto De Zerbi uning ota-onasi ingliz tilida erkin muloqot qilolmasligini yaxshi tushungan va ularning koʻnglini topa olgan. Murabbiy futbolchiga unga Angliyada ikkinchi ota boʻlishini va doimiy ravishda gʻamxoʻrlik qilishini vaʼda qilgan.
"U meni va oilamni oʻziga jalb qila oldi. De Zerbi menga har kuni qoʻngʻiroq qildi. Otam va onam ingliz tilini yaxshi bilmagani uchun bu yerda hammasi hissiyotlarga asoslandi. U menga gʻamxoʻrlik qilishini, Angliyadagi ikkinchi otasi boʻlishini aytdi", deydi Fernandes The Athletic nashriga bergan intervyusida.
Pedro Porroning norasmiy skaut sifatidagi roliTransferning muvaffaqiyatli yakunlanishida Tottenxem himoyachisi Pedro Porro ham faol qatnashgan. Sporting CP safida birga toʻp surgan ikki futbolchi doʻstlik rishtalarini saqlab qolgan va ispanistonlik futbolchi vatandoshini London klubiga oʻtishga koʻndirish uchun harakat qilgan.
Mateusning eslashicha, u uyqudaligida Porrodan qoʻngʻiroq kelgan va uygʻongach, uning qatʼiy xabarini oʻqigan. Pedro Porro unga zudlik bilan Tottenxemga kelishi kerakligini, jamoa uni oʻz safida koʻrishni istashini va murabbiyga aynan oʻzi uni olib kelishni tavsiya qilganini aytgan.
Ajoyib debyut va jismoniy holatYangi jamoasidagi ilk uchrayoq MK Dons jamoasiga qarshi kechgan bahsda Mateus Fernandes oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. U jarima maydonchasi tashqarisidan ajoyib zarba yoʻllab, faoliyatidagi eng chiroyli gollardan birini kiritdi va bu golni oʻzining eng sevimli goli deb atadi.
Shunga qaramay, mavsumoldi yigʻinlarida bosh murabbiy Roberto De Zerbi oʻyinchi sogʻligʻiga ehtiyotkorona yondashmoqda. Chelsi bilan oʻyinda maydonga tushmagan yarimhimoyachi borasida mutaxassis hech qanday xavf yoʻqligini va futbolchi har qanday vaqtda oʻyinga tayyor ekanini tasdiqladi.
…