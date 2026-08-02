Mateus Fernandes nima uchun Manchester Yunaytedni rad etgani maʼlum boʻldi

·26·Sport
Mateus Fernandes nima uchun Manchester Yunaytedni rad etgani maʼlum boʻldi
Qisqacha

Tottenxem jamoasining yangi aʼzosi Mateus Fernandes Manchester Yunayted taklifini rad etib, London klubini tanlaganining asosiy sababi bosh murabbiy Roberto De Zerbining shaxsiy yondashuvi boʻlganini maʼlum qildi. Yigirma ikki yoshli futbolchi murabbiy uning ota-onasi ingliz tilida erkin muloqot qilolmasligini tushunib, oilasiga koʻrsatgan eʼtibori va Angliyada uning ikkinchi otasi boʻlishini vaʼda qilgani barcha omillardan ustun kelganini taʼkidladi.

Tottenxem jamoasining yangi aʼzosi Mateus Fernandes nima sababdan Manchester Yunayted taklifini rad etib, London klubini tanlagani haqida batafsil gapirib berdi. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 85 million funt sterling evaziga amalga oshirilgan ushbu transferda bosh murabbiy Roberto De Zerbining shaxsiy yondashuvi hal qiluvchi rol oʻynagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Portugaliyalik yarimhimoyachi transfer davrida bir nechta jiddiy takliflarga ega boʻlganiga qaramay, Tottenxemni tanlagan. Yigirma ikki yoshli futbolchining taʼkidlashicha, murabbiyning uning oilasiga koʻrsatgan eʼtibori va bergan vaqdlari boshqa barcha moliyaviy yoki sport omillaridan ustun kelgan.

Oila va hissiy bogliqlik ustuvorligi

Mateus Fernandesning soʻzlariga koʻra, Roberto De Zerbi uning ota-onasi ingliz tilida erkin muloqot qilolmasligini yaxshi tushungan va ularning koʻnglini topa olgan. Murabbiy futbolchiga unga Angliyada ikkinchi ota boʻlishini va doimiy ravishda gʻamxoʻrlik qilishini vaʼda qilgan.

"U meni va oilamni oʻziga jalb qila oldi. De Zerbi menga har kuni qoʻngʻiroq qildi. Otam va onam ingliz tilini yaxshi bilmagani uchun bu yerda hammasi hissiyotlarga asoslandi. U menga gʻamxoʻrlik qilishini, Angliyadagi ikkinchi otasi boʻlishini aytdi", deydi Fernandes The Athletic nashriga bergan intervyusida.

Pedro Porroning norasmiy skaut sifatidagi roli

Transferning muvaffaqiyatli yakunlanishida Tottenxem himoyachisi Pedro Porro ham faol qatnashgan. Sporting CP safida birga toʻp surgan ikki futbolchi doʻstlik rishtalarini saqlab qolgan va ispanistonlik futbolchi vatandoshini London klubiga oʻtishga koʻndirish uchun harakat qilgan.

Mateusning eslashicha, u uyqudaligida Porrodan qoʻngʻiroq kelgan va uygʻongach, uning qatʼiy xabarini oʻqigan. Pedro Porro unga zudlik bilan Tottenxemga kelishi kerakligini, jamoa uni oʻz safida koʻrishni istashini va murabbiyga aynan oʻzi uni olib kelishni tavsiya qilganini aytgan.

Ajoyib debyut va jismoniy holat

Yangi jamoasidagi ilk uchrayoq MK Dons jamoasiga qarshi kechgan bahsda Mateus Fernandes oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. U jarima maydonchasi tashqarisidan ajoyib zarba yoʻllab, faoliyatidagi eng chiroyli gollardan birini kiritdi va bu golni oʻzining eng sevimli goli deb atadi.

Shunga qaramay, mavsumoldi yigʻinlarida bosh murabbiy Roberto De Zerbi oʻyinchi sogʻligʻiga ehtiyotkorona yondashmoqda. Chelsi bilan oʻyinda maydonga tushmagan yarimhimoyachi borasida mutaxassis hech qanday xavf yoʻqligini va futbolchi har qanday vaqtda oʻyinga tayyor ekanini tasdiqladi.

Mateus FernandesTottenxemRoberto De ZerbiAPLTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBarselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBugun, 17:10Julian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchiJulian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchiBugun, 16:58Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiYuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiBugun, 16:18Chelsi Atalanta himoyachisi uchun kurashga qoʻshildiChelsi Atalanta himoyachisi uchun kurashga qoʻshildiBugun, 16:10Kevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinKevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinBugun, 15:36Randal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqinRandal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqinBugun, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda