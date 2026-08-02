13 yoshli bola noodatiy g‘oyasi bilan e’tiborda: u o‘ziga til yaratib, davlat ham tuzdi

·49·Dunyo
13 yoshli bola noodatiy g‘oyasi bilan e’tiborda: u o‘ziga til yaratib, davlat ham tuzdi
Qisqacha

Turkiyaning Samsun shahrida yashovchi 13 yoshli Aras Talha Chag'layan o'ziga xos til yaratib, "Sufi" nomli xayoliy davlat tuzdi. Ushbu g'oya 2023 yilda sinfdoshlari tushunmaydigan shifrlangan til o'ylab topishdan boshlangan bo'lib, vaqt o'tishi bilan u alohida alifbo ishlab chiqdi va davlat uchun bayroq, pul birligi hamda 18 moddali konstitutsiya tayyorladi.

Turkiyaning Samsun shahrida yashovchi 13 yoshli Aras Talha Chag‘layan noodatiy g‘oyasi bilan ko‘pchilik e’tiborini tortdi. U avval o‘zining shaxsiy tilini yaratgan bo‘lsa, keyinchalik shu til asosida "Sufi" nomli xayoliy davlatni tashkil etgan.

Arasning aytishicha, bu g‘oya 2023 yilda sinfdoshlari uning yozganlarini tushunmasligi uchun maxsus shifrlangan til yaratishdan boshlangan. Vaqt o‘tishi bilan u tilni yanada takomillashtirib, unga alohida alifbo ishlab chiqqan.

Shundan so‘ng yosh iqtidor egasi o‘zining xayoliy davlati uchun bayroq, pul birligi va 18 moddadan iborat konstitutsiya ham tayyorladi. Uning ta’kidlashicha, «Sufi» davlatida hozirda qariyb 1000 nafar fuqaro mavjud.

"Davlatimning prezidenti — menman. Shuningdek, vazirlar mahkamasi, shifoxonalar, sartaroshxonalar va tadbirkorlar ham bor. Asosiy maqsadim — “Sufi”ni dunyodagi eng rivojlangan va eng mashhur davlatlardan biriga aylantirish", — dedi Aras.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Daun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdiDaun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdiBugun, 17:31Xitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldiXitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldiBugun, 17:23Shakira ovozini aynan takrorlaydigan gvatemalalik yigit internet yulduziga aylandi (video)Shakira ovozini aynan takrorlaydigan gvatemalalik yigit internet yulduziga aylandi (video)Bugun, 17:22Kanal panjarasida qolgan yenot so‘nggi lahzada saqlab qolindiKanal panjarasida qolgan yenot so‘nggi lahzada saqlab qolindiBugun, 17:16Sloveniya prezidenti ta’tildan qaytayotib avariyaga uchragani aytilmoqdaSloveniya prezidenti ta’tildan qaytayotib avariyaga uchragani aytilmoqdaBugun, 17:0090 va 95 yoshli juftlik 64 yillik munosabatlaridan so‘ng nikohdan o‘tishdi90 va 95 yoshli juftlik 64 yillik munosabatlaridan so‘ng nikohdan o‘tishdiBugun, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda