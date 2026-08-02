O‘zbekistonda avtomobil yo‘llari uzunligi qancha? U Yerni aylanib chiqishga yetar ekan

·23·Avto
O‘zbekistonda avtomobil yo‘llari uzunligi qancha? U Yerni aylanib chiqishga yetar ekan
Qisqacha

Milliy statistika qo‘mitasi ma'lumotlariga ko‘ra, 2026 yil 1 yanvar holatiga O‘zbekistonda umumiy foydalanishda bo‘lgan qattiq qoplamali avtomobil yo‘llari uzunligi 42 054 kilometrni tashkil etdi. Bir yil ichida ushbu yo‘llar tarmog‘i 166 kilometrga kengaygan bo‘lib, o‘sish sur'ati qariyb 0,4 foizni tashkil qildi. Mazkur yo‘llarni bitta chiziqqa ulasak, ular Yer sharini ekvator bo‘ylab to‘liq aylanib chiqib, yana qariyb 2 ming kilometrga yetar edi.

O‘zbekistonda umumiy foydalanishdagi qattiq qoplamali avtomobil yo‘llari uzunligi 42 ming kilometrdan oshdi. Bu raqamni tasavvur qilish oson emas: mamlakat yo‘llarini bitta chiziqqa ulasak, ular Yer sharini ekvator bo‘ylab to‘liq aylanib chiqib, yana qariyb 2 ming kilometrga yetar edi.

Biroq statistikadagi ushbu ko‘rsatkich barcha ko‘cha va ichki yo‘llarni emas, muayyan toifaga kiruvchi avtomobil yo‘llarini qamrab oladi.

O‘zbekistonda qancha qattiq qoplamali yo‘l bor?

Milliy statistika qo‘mitasining yangilangan ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yil yakunida, ya’ni 2026 yil 1 yanvar holatiga O‘zbekistondagi umumiy foydalanishda bo‘lgan qattiq qoplamali avtomobil yo‘llari uzunligi 42 054 kilometrni tashkil etgan.

Taqqoslash uchun:

  • 2024 yil yakunida — 41 888 kilometr;

  • 2025 yil yakunida — 42 054 kilometr;

  • bir yillik o‘sish — 166 kilometr;

  • o‘sish sur’ati — qariyb 0,4 foiz.

Demak, bir yil ichida umumiy foydalanishdagi qattiq qoplamali yo‘llar tarmog‘i yana 166 kilometrga kengaygan.

Har kuni o‘rtacha hisobda qaralsa, bu yil davomida deyarli har ikki kunda bir kilometrdan yangi yo‘l qo‘shilganiga teng.

Bu yo‘llar Yer sharini aylanib chiqishga yetadi

NASA ma’lumotiga ko‘ra, Yer sharining ekvator bo‘ylab aylanasi taxminan 40 075 kilometrni tashkil qiladi. O‘zbekistondagi mazkur yo‘llarning umumiy uzunligi esa bu masofadan 1 979 kilometrga ko‘p.

Boshqacha aytganda, 42 054 kilometrlik yo‘lni bir chiziqqa ulash imkoni bo‘lganida:

  1. Yer sharini ekvator bo‘ylab bir marta to‘liq aylanib chiqish;

  2. Shundan keyin yana qariyb 2 ming kilometr yo‘l bosish mumkin bo‘lar edi.

Aynan shu taqqoslash raqamning naqadar katta ekanini yaqqol ko‘rsatadi.

Statistika barcha yo‘llarni qamrab olmaydi

Bu yerda muhim bir jihat bor: 42 054 kilometr — O‘zbekistondagi barcha avtomobil yo‘llarining umumiy uzunligi emas.

Rasmiy metodikaga ko‘ra, umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llari davlat mulki hisoblanadi va barcha yo‘l harakati ishtirokchilari uchun ochiq bo‘ladi. Demak, raqamga mahallalardagi ichki ko‘chalar, korxonalar hududidagi yo‘llar va ayrim idoraviy yo‘llar to‘liq kirmasligi mumkin.

Shu sababli ushbu ko‘rsatkichni «mamlakatdagi barcha yo‘llar» deb emas, umumiy foydalanishdagi qattiq qoplamali yo‘llar tarmog‘i deb talqin qilish to‘g‘ri bo‘ladi.

Yo‘l uzunligi emas, sifati ham hal qiluvchi

Yo‘l tarmog‘ining kengayishi transport qatnovi, hududlar o‘rtasidagi aloqa, savdo va aholi harakatchanligi uchun muhim. Ammo faqat kilometrlar sonining ko‘payishi yetarli emas.

Haydovchilar va yo‘lovchilar uchun quyidagilar ham katta ahamiyatga ega:

  • yo‘l qoplamasining holati;

  • harakat xavfsizligi;

  • muntazam ta’mirlash;

  • yo‘l belgilari va yoritish tizimi;

  • shaharlar hamda chekka hududlardagi infratuzilma.

Shu ma’noda, 42 054 kilometrlik natija yo‘l tarmog‘ining ko‘lamini ko‘rsatadi. Uning aholi hayotiga haqiqiy ta’siri esa yo‘llarning sifati, xavfsizligi va qay darajada samarali saqlanayotganiga bog‘liq.

Raqam ortidagi qiziq manzara

O‘zbekistonning qattiq qoplamali umumiy foydalanish yo‘llari bir chiziqqa aylantirilsa, sayyorani to‘liq aylanib chiqishga yetishi — oddiy statistik ko‘rsatkichni tasavvur qilishga yordam beradigan qiziq fakt.

Endi asosiy savol boshqa: mamlakat yo‘llari uzunligi ortib borayotgan bir paytda, ularning sifati va xavfsizligi ham shu sur’atda yaxshilanyaptimi?

Sizning hududingizda yo‘llar holati so‘nggi bir yilda o‘zgardimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

O'zbekistonYerNASA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkinIkkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkinBugun, 12:57Kemping olamidagi raqobat: yangi Citroen avtouyi Volkswagen California bilan bellashadimiKemping olamidagi raqobat: yangi Citroen avtouyi Volkswagen California bilan bellashadimiBugun, 10:55Geely benz va spirtda yuruvchi universal sedanini taqdim etdiGeely benz va spirtda yuruvchi universal sedanini taqdim etdiBugun, 02:51UAZ Buxanka afsonaviy nomi rasman tasdiqlandiUAZ Buxanka afsonaviy nomi rasman tasdiqlandiBugun, 00:00Muhandis oʻgʻil va uning otasi yasagan noodatiy oʻziyurar 4x4 avtomobiliMuhandis oʻgʻil va uning otasi yasagan noodatiy oʻziyurar 4x4 avtomobiliKecha, 18:52Volkswagen Xitoyda avtomobillarga umrbod kafolat taqdim etdiVolkswagen Xitoyda avtomobillarga umrbod kafolat taqdim etdiKecha, 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi