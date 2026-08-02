O‘zbekistonda metro yo‘lovchilari oshdi: yarim yillik raqam ma’lum bo‘ldi
Milliy statistika qo‘mitasi ma'lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyun oylarida O‘zbekiston metropoliteni orqali jami 155,6 million nafar yo‘lovchi tashildi va bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 7 foiz ko‘pdir. Ushbu davrda metro har kuni o‘rtacha qariyb 860 mingta yoki aniqrog‘i 859,7 mingta yo‘lovchi qatnoviga xizmat ko‘rsatdi.
O‘zbekistonda metropolitendan foydalanish ko‘lami yana kengaydi. 2026 yilning dastlabki olti oyida metro orqali tashilgan yo‘lovchilar soni 155 milliondan oshib, o‘tgan yilgi ko‘rsatkichdan 7 foiz yuqori bo‘ldi.
Bu raqamni kunlik hisobga aylantirganda yanada qiziq manzara paydo bo‘ladi: yil boshidan buyon metro har kuni o‘rtacha qariyb 860 mingta yo‘lovchi qatnoviga xizmat ko‘rsatgan.
Yarim yilda 155,6 million yo‘lovchi tashildi
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyun oylarida metropoliten orqali jami 155,6 million nafar yo‘lovchi tashilgan.
Bu 2025 yilning mos davriga nisbatan 7 foizlik o‘sish demakdir. O‘tgan yilning birinchi yarmida mazkur ko‘rsatkich taxminan 145,4 million nafarni tashkil etgan.
Shunday qilib, bir yil ichida yarim yillik yo‘lovchilar oqimi qariyb 10,2 millionga ko‘paygan.
Metrodagi qo‘shimcha yo‘lovchilar sonining o‘zi ayrim yirik shaharlar aholisidan bir necha barobar ko‘p.
Har kuni qariyb 860 mingta qatnov
Olti oylik ma’lumotni kunlar kesimida hisoblasak, yanvar–iyun davrida metro orqali bir kunda o‘rtacha 859,7 mingta yo‘lovchi qatnovi amalga oshirilgan.
Oylik o‘rtacha ko‘rsatkich esa qariyb 25,9 millionni tashkil etadi.
Bu hisob metro poytaxt aholisi va mehmonlarining kundalik harakatida tobora muhim o‘rin egallayotganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, ish va o‘qishga borish-qaytish vaqtida jamoat transportiga bo‘lgan talab yuqori bo‘lib qolmoqda.
Yillik ko‘rsatkich 300 milliondan oshishi mumkinmi?
2025 yil davomida metropoliten orqali jami 286,8 million nafar yo‘lovchi tashilgan. 2026 yilning birinchi yarmidagi natija o‘tgan yillik umumiy ko‘rsatkichning 54 foizidan ziyodiga teng.
Birinchi yarim yillikdagi sur’at ikkinchi yarim yilda ham saqlansa, yil yakunida tashishlar hajmi shartli ravishda 311 million atrofiga yetishi mumkin.
Bu oddiy matematik hisob bo‘lib, rasmiy prognoz emas. Yo‘lovchilar soniga mavsum, o‘quv yili, bayramlar, yangi bekatlar va transport harakatidagi o‘zgarishlar ta’sir qilishi mumkin.
2000 yildan buyon metro qanday o‘zgardi?
Rasmiy statistikaga ko‘ra, 2000 yilda metropoliten orqali 125,7 million nafar yo‘lovchi tashilgan. 2025 yilda esa bu ko‘rsatkich 286,8 millionga yetgan.
Ya’ni chorak asr ichida metro yo‘lovchilari soni 161,1 millionga yoki qariyb 2,3 barobarga oshgan.
Yillar kesimida o‘zgarish bir tekis bo‘lmagan:
2015 yilda — 52,3 million;
2019 yilda — 79,2 million;
2020 yilda — 38,8 million;
2023 yilda — 172 million;
2024 yilda — 270,3 million;
2025 yilda — 286,8 million yo‘lovchi tashilgan.
Ayniqsa, 2023 yildan keyingi keskin o‘sish metro tarmog‘i va undan foydalanish ko‘lamida yangi bosqich boshlanganini ko‘rsatadi.
Yo‘lovchilar ko‘payishi yangi vazifalarni ham qo‘yadi
Metrodan foydalanuvchilar sonining ortishi tirbandlikni kamaytirish va aholining manzilga tez yetib borishi uchun muhim. Biroq oqim ko‘paygan sari tizimga tushadigan yuklama ham oshadi.
Endi asosiy masalalar quyidagilardan iborat:
poyezdlar harakati oralig‘ini qisqartirish;
gavjum vaqtlarda qo‘shimcha vagon va tarkiblarni jalb qilish;
bekatlarda xavfsizlikni kuchaytirish;
shamollatish va navbatlarni boshqarish;
boshqa jamoat transporti bilan qulay bog‘lanishni ta’minlash.
Chunki statistikadagi o‘sish faqat metroning ommalashganini emas, undan foydalanuvchilar kutayotgan xizmat sifati ham oshishi kerakligini anglatadi.
Metro yangi rekord sari ketmoqda
Yarim yildagi 155,6 millionlik natija 2026 yil metro uchun yangi rekord bilan yakunlanishi mumkinligini ko‘rsatmoqda. Ammo rekordning haqiqiy ahamiyati faqat yo‘lovchilar sonida emas.
Asosiy natija — odamlar manziliga qanchalik tez, xavfsiz va qulay yetib borayotganida. Yo‘lovchilar oqimi oshar ekan, metro infratuzilmasini shu sur’atga moslashtirish keyingi eng muhim vazifaga aylanadi.
Sizningcha, so‘nggi bir yilda metro xizmati yaxshilandimi yoki gavjumlik yanada oshdimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
…