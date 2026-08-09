Mazda flagman krossoverlari AQShda xaridorlarni yoʻqotmoqda
Mazda CX-90 savdosi AQShda 2026 yilning birinchi yarmida 24 foizga, CX-70 savdosi esa 29 foizga pasaydi. Hisobot davrida 21 271 dona CX-90 va 5 974 dona CX-70 sotildi, Mazda moliyaviy direktori Jeffri Gayton esa natijalardan noroziligini bildirdi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mazda kompaniyasining AQSh bozoridagi eng yirik va qimmatbaho flagman krossoverlari savdosi 2026 yilning birinchi yarmida sezilarli darajada pasayib ketdi. Yapon brendi uchun bu holat jiddiy tashvish tugʻdirmoqda, chunki aynan ushbu modellar kompaniyaning yuqori narx segmentidagi mavqeini mustahkamlashi kerak edi, biroq xaridorlarning qiziqishi kutilganidan past boʻlib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Savdo pasayishining asosiy koʻrsatkichlariJoriy yilning dastlabki olti oyi yakunlariga koʻra, uch qatorli oʻrindiqlarga ega Mazda CX-90 xaridorlarning 24 foizini yoʻqotgan boʻlsa, ikki qatorli CX-70 modeli savdosi darhol 29 foizga pasaydi. Hisobot davrida AQShda 21 271 dona CX-90 sotilgan. Ikki qatorli versiya koʻrsatkichlari esa bundan deyarli toʻrt barobar past boʻlib, atigi 5 974 tani tashkil etdi.
Mazda moliyaviy direktori Jeffri Gayton kompaniyaning joriy natijalaridan noroziligini ochiq eʼlon qildi. Ushbu avtomobillar aynan Shimoliy Amerika bozori talablaridan kelib chiqqan holda maxsus ishlab chiqilgan edi. Biroq yangi texnologik yechimlar va qimmatbaho pozitsiyalash hozircha kutilgan tijoriy muvaffaqiyatni taʼminlay olmadi.
Narxlarni pasaytirmaslik va xavfsizlikka urgʻuMuvaffaqiyatsizlikka qaramay, yapon avtoishlab chiqaruvchisi mashinalar narxini pasaytirish niyatida emas. Vaziyatni ijobiy tomonga oʻzgartirish uchun kompaniya narx siyosatini oʻzgartirish oʻrniga reklamani kuchaytirish va avtomobillarni bosqichma-bosqich yangilab borish strategiyasini tanladi.
Reklama kampaniyasining asosiy argumentlaridan biri sifatida xavfsizlik koʻrsatkichlari tanlanadi. Yaqinda yangilangan CX-5 modeli AQSh Yoʻl harakati xavfsizligi sugʻurta instituti (IIHS) tomonidan nufuzli Top Safety Pick+ mukofotiga sazovor boʻldi. Mazda oʻz qatorida ushbu mukofotga ega modellar boshqa har qanday raqobatchiga qaraganda koʻproq ekanini taʼkidlab, mazkur yutuqni yirik krossoverlarni targʻib qilishda faol qoʻllamoqdir.
Bozordagi qoʻshimcha muammolar va import omiliMutaxassislarning fikricha, CX-70 va CX-90 modellari duch kelgan qiyinchiliklar faqatgina marketing va reklama bilan cheklanib qolmaydi. Ushbu krossoverlar AQShga toʻgʻridan-toʻgʻri Yaponiyadan keltiriladi, shuning uchun mamlakatdagi import bojlari ularning raqobatbardoshligiga maʼlum darajada salbiy taʼsir koʻrsatdi.
Shuningdek, davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlash siyosatining oʻzgarishi va tarmoqda qimmatbaho plug-in gidridlarga (PHEV) boʻlgan qiziqishning umumiy sovishi ham talabni pasaytirdi. Mazkur modellar orqali brend yanada yuqori premium segmentga oʻtishni rejalashtirgan edi.
Paradoksal holat: Mazda3 modeli bum davrini boshdan kechirmoqdaQizigʻi shundaki, yangi va qimmatbaho krossoverlar xaridorlarni yoʻqotayotgan bir paytda, kompaniyaning eng yosh boʻlmagan avtomobillaridan biri boʻlgan Mazda3 jadal surʼatlar bilan oʻsmoqda. Joriy avlod modeli 2018 yildan beri ishlab chiqarilib, tubdan yangilanmagan boʻlsa-da, hozirda juda yuqori dinamikani koʻrsatmoqda.
Iyul oyida AQShda Mazda3 savdosi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan qariyb 88 foizga oshgan boʻlsa, 2026 yil boshidan beri bu koʻrsatkich 28 foizni tashkil etdi. Natijada, maxsus Amerika bozori uchun yaratilgan eng yangi flagman krossoverlar mijozlarni yoʻqotayotgan bir paytda, brendning yoshi kattaroq modeli kutilmagan savdo bumini boshdan kechirmoqda.
…