Mazda flagman krossoverlari AQShda xaridorlarni yoʻqotmoqda

·198·Avto
Mazda flagman krossoverlari AQShda xaridorlarni yoʻqotmoqda
Qisqacha

Mazda CX-90 savdosi AQShda 2026 yilning birinchi yarmida 24 foizga, CX-70 savdosi esa 29 foizga pasaydi. Hisobot davrida 21 271 dona CX-90 va 5 974 dona CX-70 sotildi, Mazda moliyaviy direktori Jeffri Gayton esa natijalardan noroziligini bildirdi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mazda kompaniyasining AQSh bozoridagi eng yirik va qimmatbaho flagman krossoverlari savdosi 2026 yilning birinchi yarmida sezilarli darajada pasayib ketdi. Yapon brendi uchun bu holat jiddiy tashvish tugʻdirmoqda, chunki aynan ushbu modellar kompaniyaning yuqori narx segmentidagi mavqeini mustahkamlashi kerak edi, biroq xaridorlarning qiziqishi kutilganidan past boʻlib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Savdo pasayishining asosiy koʻrsatkichlari

Joriy yilning dastlabki olti oyi yakunlariga koʻra, uch qatorli oʻrindiqlarga ega Mazda CX-90 xaridorlarning 24 foizini yoʻqotgan boʻlsa, ikki qatorli CX-70 modeli savdosi darhol 29 foizga pasaydi. Hisobot davrida AQShda 21 271 dona CX-90 sotilgan. Ikki qatorli versiya koʻrsatkichlari esa bundan deyarli toʻrt barobar past boʻlib, atigi 5 974 tani tashkil etdi.

Mazda moliyaviy direktori Jeffri Gayton kompaniyaning joriy natijalaridan noroziligini ochiq eʼlon qildi. Ushbu avtomobillar aynan Shimoliy Amerika bozori talablaridan kelib chiqqan holda maxsus ishlab chiqilgan edi. Biroq yangi texnologik yechimlar va qimmatbaho pozitsiyalash hozircha kutilgan tijoriy muvaffaqiyatni taʼminlay olmadi.

Narxlarni pasaytirmaslik va xavfsizlikka urgʻu

Muvaffaqiyatsizlikka qaramay, yapon avtoishlab chiqaruvchisi mashinalar narxini pasaytirish niyatida emas. Vaziyatni ijobiy tomonga oʻzgartirish uchun kompaniya narx siyosatini oʻzgartirish oʻrniga reklamani kuchaytirish va avtomobillarni bosqichma-bosqich yangilab borish strategiyasini tanladi.

Reklama kampaniyasining asosiy argumentlaridan biri sifatida xavfsizlik koʻrsatkichlari tanlanadi. Yaqinda yangilangan CX-5 modeli AQSh Yoʻl harakati xavfsizligi sugʻurta instituti (IIHS) tomonidan nufuzli Top Safety Pick+ mukofotiga sazovor boʻldi. Mazda oʻz qatorida ushbu mukofotga ega modellar boshqa har qanday raqobatchiga qaraganda koʻproq ekanini taʼkidlab, mazkur yutuqni yirik krossoverlarni targʻib qilishda faol qoʻllamoqdir.

Bozordagi qoʻshimcha muammolar va import omili

Mutaxassislarning fikricha, CX-70 va CX-90 modellari duch kelgan qiyinchiliklar faqatgina marketing va reklama bilan cheklanib qolmaydi. Ushbu krossoverlar AQShga toʻgʻridan-toʻgʻri Yaponiyadan keltiriladi, shuning uchun mamlakatdagi import bojlari ularning raqobatbardoshligiga maʼlum darajada salbiy taʼsir koʻrsatdi.

Shuningdek, davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlash siyosatining oʻzgarishi va tarmoqda qimmatbaho plug-in gidridlarga (PHEV) boʻlgan qiziqishning umumiy sovishi ham talabni pasaytirdi. Mazkur modellar orqali brend yanada yuqori premium segmentga oʻtishni rejalashtirgan edi.

Paradoksal holat: Mazda3 modeli bum davrini boshdan kechirmoqda

Qizigʻi shundaki, yangi va qimmatbaho krossoverlar xaridorlarni yoʻqotayotgan bir paytda, kompaniyaning eng yosh boʻlmagan avtomobillaridan biri boʻlgan Mazda3 jadal surʼatlar bilan oʻsmoqda. Joriy avlod modeli 2018 yildan beri ishlab chiqarilib, tubdan yangilanmagan boʻlsa-da, hozirda juda yuqori dinamikani koʻrsatmoqda.

Iyul oyida AQShda Mazda3 savdosi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan qariyb 88 foizga oshgan boʻlsa, 2026 yil boshidan beri bu koʻrsatkich 28 foizni tashkil etdi. Natijada, maxsus Amerika bozori uchun yaratilgan eng yangi flagman krossoverlar mijozlarni yoʻqotayotgan bir paytda, brendning yoshi kattaroq modeli kutilmagan savdo bumini boshdan kechirmoqda.

MazdaAvtomobilYangiliklarAQShKrossover
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiGeely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 03:23Renault 4 elektromobili quyosh energiyasida Buyuk Britaniya bo'ylab safarga chiqdiRenault 4 elektromobili quyosh energiyasida Buyuk Britaniya bo'ylab safarga chiqdiKecha, 16:20Airbus iyul oyida 204 ta yangi samolyot buyurtmasini qabul qildiAirbus iyul oyida 204 ta yangi samolyot buyurtmasini qabul qildiKecha, 12:51Parij avtosalonida Citroën 2CV va boshqa kutilgan yangiliklar namoyish etiladiParij avtosalonida Citroën 2CV va boshqa kutilgan yangiliklar namoyish etiladiKecha, 10:21Klemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdiKlemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdi08.08, 21:51BMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladiBMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladi08.08, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi