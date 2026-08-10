Geely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildi
Geely Preface TCR sport sedani Xitoy bozorida sotuvga chiqarilishidan oldingi majburiy sertifikatsiyadan o'tmoqda va uning asosiy texnik xususiyatlari MIIT ma'lumotlar bazasida e'lon qilindi. Model 2,0 litrli turbotorli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 290 ot kuchiga ega va maksimal tezligi soatiga 220 kilometrni tashkil qiladi.
Xitoyning yetakchi avtoishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Geely kompaniyasi oʻzining mashhur Preface sedanining yanada kuchaytirilgan sport versiyasini taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modifikatsiya TCR indeksini olgan boʻlib, uning barcha asosiy parametrlari va tashqi koʻrinishi Xitoy Sanoat va axborotlashtirilgan vazirligi (MIIT) maʼlumotlar bazasida eʼlon qilindi. Ushbu yangi versiya oddiy avtomobillardan nafaqat quvvati, balki oʻziga xos tashqi dizayni bilan ham jiddiy farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Geely Preface TCR modeli Xitoy bozori uchun rasmiy savdoga chiqarilishidan oldingi majburiy sertifikatsiyadan oʻtmoqda. Ushbu jarayon doirasida avtomobilning oʻlchamlari, dizayn elementlari va motor gammasi omborga oshkor boʻldi. Biroq, kompaniya hali yangi sport sedanining toʻlaqonli taqdimot sanasi, aniq komplektatsiyalari hamda narxlari haqida rasmiy maʼlumot bermagan.
Kuchaytirilgan motor va sport imkoniyatlariYangi Geely Preface TCR modelining asosiy oʻzgarishi uning kapoti ostida yashiringan. Avtomobil 2,0 litr hajmli turbotorli dvigatel bilan jihozlangan boʻlib, u 290 ot kuchiga ega. Taqqoslash uchun, 2026-yilgi standart Xitoy talqini xuddi shu hajmdagi motor yordamida 272 ot kuchi hosil qiladi. Shunday qilib, TCR versiyasi 18 ot kuchiga koʻproq quvvat bilan taʼminlangan.
Sertifikatsiya hujjatlarida maʼlum qilinishicha, yangi sport sedanining maksimal tezligi soatiga 220 kilometrni tashkil qiladi. Hozircha ishlab chiqaruvchi uzatmalar qutisi turi hamda avtomobilning noldan yuz kilometrgacha qancha tezlikda ulanishi haqidagi maʼlumotlarni sir saqlamoqda. Shunga qaramay, uning nomi xalqaro Touring Car Racing (TCR) kuzovli poygalar klassiga ishora qilishi avtomobilning feʼl-atvoridan darak beradi.
Aerodinamika va oʻlchamlardagi oʻzgarishlarTashqi koʻrinishi boʻyicha Geely Preface TCR oddiy modifikatsiyalardan ancha agressiv va sportga moyilligi bilan ajralib turadi. Mashina qora elementlardan iborat keng qadoqlangan toʻplam bilan taʼminlangan: jumladan, yangi old panjara, rivojlangan splitter, yon yubkalar, tashqi oyna korpuslari va orqa qopqoqdagi qatʼiy oʻrnatilgan antikrildan foydalanilgan. Ushbu sport qiyofasini qizil rangga boʻyalgan tormoz supportlari yanada toʻldirib turadi.
Avtomobilning geometrik koʻrsatkichlari ham biroz oʻzgargan. Unga koʻra:
- Uzunligi — 4825 mm
- Kengligi — 1910 mm
- Balandligi — 1460 mm
- Gʻildirak bazasi — 2800 mm
…