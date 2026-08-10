Geely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildi

·14·Avto
Geely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildi
Qisqacha

Geely Preface TCR sport sedani Xitoy bozorida sotuvga chiqarilishidan oldingi majburiy sertifikatsiyadan o'tmoqda va uning asosiy texnik xususiyatlari MIIT ma'lumotlar bazasida e'lon qilindi. Model 2,0 litrli turbotorli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 290 ot kuchiga ega va maksimal tezligi soatiga 220 kilometrni tashkil qiladi.

Xitoyning yetakchi avtoishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Geely kompaniyasi oʻzining mashhur Preface sedanining yanada kuchaytirilgan sport versiyasini taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modifikatsiya TCR indeksini olgan boʻlib, uning barcha asosiy parametrlari va tashqi koʻrinishi Xitoy Sanoat va axborotlashtirilgan vazirligi (MIIT) maʼlumotlar bazasida eʼlon qilindi. Ushbu yangi versiya oddiy avtomobillardan nafaqat quvvati, balki oʻziga xos tashqi dizayni bilan ham jiddiy farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Geely Preface TCR modeli Xitoy bozori uchun rasmiy savdoga chiqarilishidan oldingi majburiy sertifikatsiyadan oʻtmoqda. Ushbu jarayon doirasida avtomobilning oʻlchamlari, dizayn elementlari va motor gammasi omborga oshkor boʻldi. Biroq, kompaniya hali yangi sport sedanining toʻlaqonli taqdimot sanasi, aniq komplektatsiyalari hamda narxlari haqida rasmiy maʼlumot bermagan.

Kuchaytirilgan motor va sport imkoniyatlari

Yangi Geely Preface TCR modelining asosiy oʻzgarishi uning kapoti ostida yashiringan. Avtomobil 2,0 litr hajmli turbotorli dvigatel bilan jihozlangan boʻlib, u 290 ot kuchiga ega. Taqqoslash uchun, 2026-yilgi standart Xitoy talqini xuddi shu hajmdagi motor yordamida 272 ot kuchi hosil qiladi. Shunday qilib, TCR versiyasi 18 ot kuchiga koʻproq quvvat bilan taʼminlangan.

Sertifikatsiya hujjatlarida maʼlum qilinishicha, yangi sport sedanining maksimal tezligi soatiga 220 kilometrni tashkil qiladi. Hozircha ishlab chiqaruvchi uzatmalar qutisi turi hamda avtomobilning noldan yuz kilometrgacha qancha tezlikda ulanishi haqidagi maʼlumotlarni sir saqlamoqda. Shunga qaramay, uning nomi xalqaro Touring Car Racing (TCR) kuzovli poygalar klassiga ishora qilishi avtomobilning feʼl-atvoridan darak beradi.

Aerodinamika va oʻlchamlardagi oʻzgarishlar

Tashqi koʻrinishi boʻyicha Geely Preface TCR oddiy modifikatsiyalardan ancha agressiv va sportga moyilligi bilan ajralib turadi. Mashina qora elementlardan iborat keng qadoqlangan toʻplam bilan taʼminlangan: jumladan, yangi old panjara, rivojlangan splitter, yon yubkalar, tashqi oyna korpuslari va orqa qopqoqdagi qatʼiy oʻrnatilgan antikrildan foydalanilgan. Ushbu sport qiyofasini qizil rangga boʻyalgan tormoz supportlari yanada toʻldirib turadi.

Avtomobilning geometrik koʻrsatkichlari ham biroz oʻzgargan. Unga koʻra:

  • Uzunligi — 4825 mm
  • Kengligi — 1910 mm
  • Balandligi — 1460 mm
  • Gʻildirak bazasi — 2800 mm
Standart model bilan taqqoslanganda, yangi versiyaning kuzovi biroz kengaytirilib, balandligi 9 millimetrga pasaytirilgan. Bu esa sedan vizual jihatdan pastroq va kengroq koʻrinishini taʼminlaydi. Shuningdek, xaridorlar uchun 245/35 R19 yoki yanada kengroq 255/35 R19 oʻlchamdagi 19 dyuymli gʻildirak diskalari taklif etiladi.

GeelyPreface TCRSport sedanXitoy avtomobillariAvto yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Renault 4 elektromobili quyosh energiyasida Buyuk Britaniya bo'ylab safarga chiqdiRenault 4 elektromobili quyosh energiyasida Buyuk Britaniya bo'ylab safarga chiqdiKecha, 16:20Mazda flagman krossoverlari AQShda xaridorlarni yoʻqotmoqdaMazda flagman krossoverlari AQShda xaridorlarni yoʻqotmoqdaKecha, 15:56Airbus iyul oyida 204 ta yangi samolyot buyurtmasini qabul qildiAirbus iyul oyida 204 ta yangi samolyot buyurtmasini qabul qildiKecha, 12:51Parij avtosalonida Citroën 2CV va boshqa kutilgan yangiliklar namoyish etiladiParij avtosalonida Citroën 2CV va boshqa kutilgan yangiliklar namoyish etiladiKecha, 10:21Klemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdiKlemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdi08.08, 21:51BMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladiBMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladi08.08, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi