Barselona Ferran Torres narxini keskin oshirdi

·64·Sport
Barselona Ferran Torres narxini keskin oshirdi
Qisqacha

Barselona Ferran Torres uchun transfer narxini kamida 65 million yevro qilib belgiladi. 26 yoshli hujumchi PSJga o'tib, sobiq ustozi Luis Enrike bilan yana ishlash istagini bildirgan. PSJ 65 million yevro to'lash niyatida emas va Barselona 2021-yilda Manchester Sitidan futbolchini sotib olgan 55 million yevroni adolatli baho deb hisoblamoqda. Ferran Torresning kelajagi haqida bosh murabbiy Hansi Flik hozircha aniq ma'lumotga ega emasligini aytdi.

Kataloniyaning Barselona klubi hujumchi Ferran Torres uchun Parijning PSJ klubidan talab qilinadigan transfer narxini e'lon qildi va bu Fransiya jamoasini o'ylantirib qo'ydi. Sport nashri ma'lumotiga ko'ra, Ispaniya terma jamoasi safida jahon chempionatida porlagan futbolchi Parijga ko'chib o'tishni va sobiq ustozi Luis Enrike bilan yana birga ishlashni istamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum bo'lishicha, Torres klub rahbariyatiga o'tish istagi borligini ochiq bildirgan. Avvaliga hujumchining o'rniga munosib nomzod topilmaguncha uni qo'yib yuborishni istamagan Barselona rahbariyati futbolchining qat'iy qaroridan so'ng o'z pozitsiyasini o'zgartirdi va transfer summasini kamida 65 million yevro qilib belgiladi.

Transfer narxi va tomonlarning pozitsiyasi

Ispaniyaning jahon chempionati finalida Argentina ustidan qozongan g'alabasida hal qiluvchi golni urgan Ferran Torresning narxi uning so'nggi muvaffaqiyatlari fondida keskin ko'tarildi. Kataloniya klubi rasmiylari bunday darajadagi va muhim pallalarda o'z so'zini ayta oladigan futbolchi uchun so'ralayotgan summa hujum chizig'ini yanada kuchaytirishga xizmat qilishini ta'kidlamoqda.

Biroq PSJ rahbariyati darhol 65 million yevro to'lash niyatida emas. Parijliklar futbolchining amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyunigacha mo'ljallanganini inobatga olib, narxni tushirishga urinmoqda. Fransiya klubi Barselona 2021-yilda Manchester Sitidan futbolchini sotib olish uchun sarflagan 55 million yevro adolatli baho bo'lishiga ishonmoqda.

Bosh murabbiy Hansi Flikning munosabati

Hozirda shartnoma shartlari bo'yicha shaxsiy kelishuvga erishilgani aytilayotgan bo'lsa-da, klublar o'rtasidagi muzokaralar qizg'in davom etishi kutilmoqda. Shunga qaramay, Barselona sport direktori Deku va Luis Kampos o'rtasidagi yaxshi munosabatlar jarayonni biroz yengillashtirishi mumkin.

Barselona bosh murabbiy Hansi Flik Udinedagi o'rtoqlik o'yinidan so'ng 26 yoshli futbolchining kelajagi haqidagi savollarga javob berar ekan, hozircha aniq ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Germaniyalik mutaxassis futbolchilarning ta'tilini hurmat qilishini va transfer oynasidagi o'zgarishlarga xotirjam yondashish lozimligini qo'shimcha qildi.

Flikning ta'kidlashicha, jamoa tarkibi mavsumoldi yig'inida jiddiy o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda, jumladan Ronald Arauxo kabi asosiy figuralar ham jamoani tark etmoqda. Hozirgi noan'anaviy va g'alati mavsumoldi davrida yangi futbolchilarni jalb etish ustida ish olib borilayotgani, biroq barchasi reja asosida va vazminlik bilan bajarilishi ta'kidlandi.

Ferran TorresBarselonaPSJLuis EnrikeTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)