Barselona Ferran Torres narxini keskin oshirdi
Barselona Ferran Torres uchun transfer narxini kamida 65 million yevro qilib belgiladi. 26 yoshli hujumchi PSJga o'tib, sobiq ustozi Luis Enrike bilan yana ishlash istagini bildirgan. PSJ 65 million yevro to'lash niyatida emas va Barselona 2021-yilda Manchester Sitidan futbolchini sotib olgan 55 million yevroni adolatli baho deb hisoblamoqda. Ferran Torresning kelajagi haqida bosh murabbiy Hansi Flik hozircha aniq ma'lumotga ega emasligini aytdi.
Kataloniyaning Barselona klubi hujumchi Ferran Torres uchun Parijning PSJ klubidan talab qilinadigan transfer narxini e'lon qildi va bu Fransiya jamoasini o'ylantirib qo'ydi. Sport nashri ma'lumotiga ko'ra, Ispaniya terma jamoasi safida jahon chempionatida porlagan futbolchi Parijga ko'chib o'tishni va sobiq ustozi Luis Enrike bilan yana birga ishlashni istamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lum bo'lishicha, Torres klub rahbariyatiga o'tish istagi borligini ochiq bildirgan. Avvaliga hujumchining o'rniga munosib nomzod topilmaguncha uni qo'yib yuborishni istamagan Barselona rahbariyati futbolchining qat'iy qaroridan so'ng o'z pozitsiyasini o'zgartirdi va transfer summasini kamida 65 million yevro qilib belgiladi.
Transfer narxi va tomonlarning pozitsiyasiIspaniyaning jahon chempionati finalida Argentina ustidan qozongan g'alabasida hal qiluvchi golni urgan Ferran Torresning narxi uning so'nggi muvaffaqiyatlari fondida keskin ko'tarildi. Kataloniya klubi rasmiylari bunday darajadagi va muhim pallalarda o'z so'zini ayta oladigan futbolchi uchun so'ralayotgan summa hujum chizig'ini yanada kuchaytirishga xizmat qilishini ta'kidlamoqda.
Biroq PSJ rahbariyati darhol 65 million yevro to'lash niyatida emas. Parijliklar futbolchining amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyunigacha mo'ljallanganini inobatga olib, narxni tushirishga urinmoqda. Fransiya klubi Barselona 2021-yilda Manchester Sitidan futbolchini sotib olish uchun sarflagan 55 million yevro adolatli baho bo'lishiga ishonmoqda.
Bosh murabbiy Hansi Flikning munosabatiHozirda shartnoma shartlari bo'yicha shaxsiy kelishuvga erishilgani aytilayotgan bo'lsa-da, klublar o'rtasidagi muzokaralar qizg'in davom etishi kutilmoqda. Shunga qaramay, Barselona sport direktori Deku va Luis Kampos o'rtasidagi yaxshi munosabatlar jarayonni biroz yengillashtirishi mumkin.
Barselona bosh murabbiy Hansi Flik Udinedagi o'rtoqlik o'yinidan so'ng 26 yoshli futbolchining kelajagi haqidagi savollarga javob berar ekan, hozircha aniq ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Germaniyalik mutaxassis futbolchilarning ta'tilini hurmat qilishini va transfer oynasidagi o'zgarishlarga xotirjam yondashish lozimligini qo'shimcha qildi.
Flikning ta'kidlashicha, jamoa tarkibi mavsumoldi yig'inida jiddiy o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda, jumladan Ronald Arauxo kabi asosiy figuralar ham jamoani tark etmoqda. Hozirgi noan'anaviy va g'alati mavsumoldi davrida yangi futbolchilarni jalb etish ustida ish olib borilayotgani, biroq barchasi reja asosida va vazminlik bilan bajarilishi ta'kidlandi.
…