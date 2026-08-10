Elon Musk Starlink global IP-trafigining 90 foizidan ortigʻini egallashini aytdi
Elon Musk kelgusida Starlink global IP-trafigning 90 foizdan ortig'ini egallashi mumkinligini aytdi. U bu natijaga raqobatchilar o'z o'tkazish qobiliyatini o'n baravarga oshirgan taqdirda ham erishish mumkinligini ta'kidladi. SpaceX 2027-yilning oxirida AQShdagi Verizon, AT&T va T-Mobile operatorlari bilan raqobatlashadigan Starlink Mobile xizmatini ishga tushirishni rejalashtirmoqda.
SpaceX asoschisi Elon Musk global internet bozorida satelit texnologiyalari kelajagiga oid ulkan rejalarni eʼlon qildi. Uning taʼkidlashicha, kelgusida Starlink tizimi dunyodagi barcha IP-trafigning 90 foizdan ortigʻini oʻz zimmasiga olishi mumkin va bu koʻrsatkichga raqobatchilar oʻz oʻtkazish qobiliyatini oʻn baravarga oshirgan taqdirda ham erishiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti allaqachon keng miqyosda yoʻlga qoʻyilgan orbital guruh, ulkan qamrov hududi hamda tarmoqni jadal masshtablash evaziga oʻz mavqeyini keskin kuchaytirishni maqsad qilgan. Hatto boshqa kompaniyalar oʻz imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirganda ham, tizim global internet bozorida mutlaq ustunlikni saqlab qolishi kutilmoqda.
Starlink Mobile va yangi telekommunikatsiya raqobatiMazkur strategik ustunlik fonida SpaceX yana bir yirik loyihani amalga oshirishga hozirlik koʻrmoqda. Manba maʼlumotiga koʻra, kompaniya 2027-yilning oxirida oʻzining Starlink Mobile nomli mobil aloqa operatorini ishga tushirishni rejalashtirgan. Ushbu yangi xizmat AQShdagi Verizon, AT&T va T-Mobile kabi yirik aloqa operatorlari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatga kirishishi kutilmoqda.
Maʼlumot uchun, Starlink — bu SpaceX kompaniyasi tomonidan yaratilgan global sunʼiy yoʻldosh internet tizimi boʻlib, u yer yuzining anʼanaviy simli yoki mobil aloqa mavjud boʻlmagan olis va borish qiyin boʻlgan hududlariga tezkor internet yetkazib berishga ixtisoslashgan.
Tarmoq minglab past orbitadagi sunʼiy yoʻldoshlardan foydalangan holda ishlaydi. Aynan shu omil tizimga kechikishlarni kamaytirish va signal barqarorligini taʼminlash imkonini beradi. Global miqyosdagi qamrov esa foydalanuvchilarga dunyoning istalgan nuqtasidan turib tarmoqqa ulanish sharoitini yaratadi.
Ekspertlarning fikricha, sunʼiy yoʻldosh texnologiyalarining bunday tez surʼatlar bilan rivojlanishi anʼanaviy telekommunikatsiya bozoridagi mavjud muvozanatni tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin. Mobil operatorlar va simli internet provayderlari yaqin yillarda jiddiy raqobat bosimiga duch kelishi tayin.
Elon Muskning soʻnggi bayonotlari SpaceX kompaniyasi kosmik internet sohasida monopoliyaga yaqin mavqega ega boʻlishni rejalashtirayotganini koʻrsatadi. Starlink Mobile loyihasining ishga tushishi esa kompaniyaning taʼsir doirasini yanada kengaytirib, uni oddiy internet-provayerdan toʻlaqonli global aloqa gigantiga aylantiradi.
…