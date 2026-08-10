Elon Musk Starlink global IP-trafigining 90 foizidan ortigʻini egallashini aytdi

·36·Texno
Elon Musk Starlink global IP-trafigining 90 foizidan ortigʻini egallashini aytdi
Qisqacha

Elon Musk kelgusida Starlink global IP-trafigning 90 foizdan ortig'ini egallashi mumkinligini aytdi. U bu natijaga raqobatchilar o'z o'tkazish qobiliyatini o'n baravarga oshirgan taqdirda ham erishish mumkinligini ta'kidladi. SpaceX 2027-yilning oxirida AQShdagi Verizon, AT&T va T-Mobile operatorlari bilan raqobatlashadigan Starlink Mobile xizmatini ishga tushirishni rejalashtirmoqda.

SpaceX asoschisi Elon Musk global internet bozorida satelit texnologiyalari kelajagiga oid ulkan rejalarni eʼlon qildi. Uning taʼkidlashicha, kelgusida Starlink tizimi dunyodagi barcha IP-trafigning 90 foizdan ortigʻini oʻz zimmasiga olishi mumkin va bu koʻrsatkichga raqobatchilar oʻz oʻtkazish qobiliyatini oʻn baravarga oshirgan taqdirda ham erishiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti allaqachon keng miqyosda yoʻlga qoʻyilgan orbital guruh, ulkan qamrov hududi hamda tarmoqni jadal masshtablash evaziga oʻz mavqeyini keskin kuchaytirishni maqsad qilgan. Hatto boshqa kompaniyalar oʻz imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirganda ham, tizim global internet bozorida mutlaq ustunlikni saqlab qolishi kutilmoqda.

Starlink Mobile va yangi telekommunikatsiya raqobati

Mazkur strategik ustunlik fonida SpaceX yana bir yirik loyihani amalga oshirishga hozirlik koʻrmoqda. Manba maʼlumotiga koʻra, kompaniya 2027-yilning oxirida oʻzining Starlink Mobile nomli mobil aloqa operatorini ishga tushirishni rejalashtirgan. Ushbu yangi xizmat AQShdagi Verizon, AT&T va T-Mobile kabi yirik aloqa operatorlari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatga kirishishi kutilmoqda.

Maʼlumot uchun, Starlink — bu SpaceX kompaniyasi tomonidan yaratilgan global sunʼiy yoʻldosh internet tizimi boʻlib, u yer yuzining anʼanaviy simli yoki mobil aloqa mavjud boʻlmagan olis va borish qiyin boʻlgan hududlariga tezkor internet yetkazib berishga ixtisoslashgan.

Tarmoq minglab past orbitadagi sunʼiy yoʻldoshlardan foydalangan holda ishlaydi. Aynan shu omil tizimga kechikishlarni kamaytirish va signal barqarorligini taʼminlash imkonini beradi. Global miqyosdagi qamrov esa foydalanuvchilarga dunyoning istalgan nuqtasidan turib tarmoqqa ulanish sharoitini yaratadi.

Ekspertlarning fikricha, sunʼiy yoʻldosh texnologiyalarining bunday tez surʼatlar bilan rivojlanishi anʼanaviy telekommunikatsiya bozoridagi mavjud muvozanatni tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin. Mobil operatorlar va simli internet provayderlari yaqin yillarda jiddiy raqobat bosimiga duch kelishi tayin.

Elon Muskning soʻnggi bayonotlari SpaceX kompaniyasi kosmik internet sohasida monopoliyaga yaqin mavqega ega boʻlishni rejalashtirayotganini koʻrsatadi. Starlink Mobile loyihasining ishga tushishi esa kompaniyaning taʼsir doirasini yanada kengaytirib, uni oddiy internet-provayerdan toʻlaqonli global aloqa gigantiga aylantiradi.

StarlinkElon MuskSpaceXInternetTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiXalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiBugun, 21:24Meta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiMeta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiBugun, 21:21Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi