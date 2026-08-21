Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqda

·18·Sport
Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqda

Turinning Yuventus klubi darvozabonlar tarkibida jiddiy oʻzgarishlarni amalga oshirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Yangi mavsum uchun asosiy darvozabon sifatida Guglielmo Vicario nomzodi koʻrib chiqilayotgani sababli, jamoadagi boshqa posbonlarning taqdiri soʻroq ostida qoldi. Bu oʻzgarishlar Turin klubi uchun transfer bozoridagi navbatdagi muhim qadamlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Guglielmo Vicarioklubning yangi birinchi raqamli darvozaboni boʻlishi deyarli aniq boʻlib ulgurgan. Shundan kelib chiqib, Yuventus Mattia Perin va Michele Di Gregorio kabi tajribali posbonlarning kelajagini hal qilishga majbur. Transfer bozoridagi vaziyatdan kelib chiqib, ulardan kamida biri yoki ehtimol ikkalasi ham jamoani tark etishi mumkin.

Mattia Perin va Palermo varianti

Mattia Perinning xizmatlariga Italiyaning Palermo klubi qiziqish bildirmoqda. Dastlab bu yoʻnalishdagi muzokaralar moliyaviy muammolar tufayli biroz sekinlashgan edi. Palermoning fikricha, Yuventus tomonidan belgilangan transfer narxi biroz yuqori. Shunga qaramay, soʻnggi soatlarda ushbu variant yana dolzarb boʻlib qoldi va tomonlar muzokaralarni davom ettirmoqda.

Ayni paytda Mattia Perin uchun boshqa daʼvogarlar ham mavjud boʻlib, uning Turin klubidagi kelajagi yaqin kunlarda oydinlashadi. Agar u jamoadan ketsa, bu Bianconeri uchun darvozabonlar chizigʻini yangilash yoʻlidagi muhim burilish boʻladi.

Michele Di Gregorio atrofidagi vaziyat

Michele Di Gregorioning ahvoli biroz farq qilsa-da, vaziyat shunchalik nozikligicha qolmoqda. Sobiq Monza futbolchisi murabbiylar shtabining yangi texnik loyihasiga kiritilmagan va klub unga yangi manzil izlamoqda. Dastlab Marsel bilan olib borilgan muzokaralar muzlab qolgani sababli, toʻgʻridan-toʻgʻri transfer masalasi hozircha murakkab koʻrinmoqda.

Shunga qaramay, soʻnggi soatlarda Angliyaning Bornmut klubi oʻz darvozabonlar chizigʻini kuchaytirish uchun ushbu nomzodni oʻrganib chiqayotgani maʼlum boʻldi. Shuningdek, Latsio ham italiyalik posbonning harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Transfer oynasidagi bunday qiziqishlar vaziyatni yanada jozibali qilmoqda.

Yuventus barcha tomonlar uchun qulay yechim topishga harakat qilmoqda. Klub Di Gregoriga oʻz faoliyatini barqaror davom ettirishi mumkin boʻlgan yangi jamoa topib berish niyatida. Agar har ikki darvozabon ham jamoani tark etadigan boʻlsa, Turin klubi zahiradagi ikkinchi raqamli posbon masalasini ham hal qilishi shart boʻladi.

YuventusSerie ATransferlarGuglielmo VicarioFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kristal Pelas Manchester Sitining taklifini rad etdiKristal Pelas Manchester Sitining taklifini rad etdiBugun, 15:57Julian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdiJulian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdiBugun, 15:38Joze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdiJoze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdiBugun, 15:16Mattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildiMattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildiBugun, 15:15Tottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiTottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 14:58Joze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiJoze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)