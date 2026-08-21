Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqda
Turinning Yuventus klubi darvozabonlar tarkibida jiddiy oʻzgarishlarni amalga oshirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Yangi mavsum uchun asosiy darvozabon sifatida Guglielmo Vicario nomzodi koʻrib chiqilayotgani sababli, jamoadagi boshqa posbonlarning taqdiri soʻroq ostida qoldi. Bu oʻzgarishlar Turin klubi uchun transfer bozoridagi navbatdagi muhim qadamlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Guglielmo Vicarioklubning yangi birinchi raqamli darvozaboni boʻlishi deyarli aniq boʻlib ulgurgan. Shundan kelib chiqib, Yuventus Mattia Perin va Michele Di Gregorio kabi tajribali posbonlarning kelajagini hal qilishga majbur. Transfer bozoridagi vaziyatdan kelib chiqib, ulardan kamida biri yoki ehtimol ikkalasi ham jamoani tark etishi mumkin.
Mattia Perin va Palermo variantiMattia Perinning xizmatlariga Italiyaning Palermo klubi qiziqish bildirmoqda. Dastlab bu yoʻnalishdagi muzokaralar moliyaviy muammolar tufayli biroz sekinlashgan edi. Palermoning fikricha, Yuventus tomonidan belgilangan transfer narxi biroz yuqori. Shunga qaramay, soʻnggi soatlarda ushbu variant yana dolzarb boʻlib qoldi va tomonlar muzokaralarni davom ettirmoqda.
Ayni paytda Mattia Perin uchun boshqa daʼvogarlar ham mavjud boʻlib, uning Turin klubidagi kelajagi yaqin kunlarda oydinlashadi. Agar u jamoadan ketsa, bu Bianconeri uchun darvozabonlar chizigʻini yangilash yoʻlidagi muhim burilish boʻladi.
Michele Di Gregorio atrofidagi vaziyatMichele Di Gregorioning ahvoli biroz farq qilsa-da, vaziyat shunchalik nozikligicha qolmoqda. Sobiq Monza futbolchisi murabbiylar shtabining yangi texnik loyihasiga kiritilmagan va klub unga yangi manzil izlamoqda. Dastlab Marsel bilan olib borilgan muzokaralar muzlab qolgani sababli, toʻgʻridan-toʻgʻri transfer masalasi hozircha murakkab koʻrinmoqda.
Shunga qaramay, soʻnggi soatlarda Angliyaning Bornmut klubi oʻz darvozabonlar chizigʻini kuchaytirish uchun ushbu nomzodni oʻrganib chiqayotgani maʼlum boʻldi. Shuningdek, Latsio ham italiyalik posbonning harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Transfer oynasidagi bunday qiziqishlar vaziyatni yanada jozibali qilmoqda.
Yuventus barcha tomonlar uchun qulay yechim topishga harakat qilmoqda. Klub Di Gregoriga oʻz faoliyatini barqaror davom ettirishi mumkin boʻlgan yangi jamoa topib berish niyatida. Agar har ikki darvozabon ham jamoani tark etadigan boʻlsa, Turin klubi zahiradagi ikkinchi raqamli posbon masalasini ham hal qilishi shart boʻladi.
…