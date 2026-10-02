Onlayn maʼlumotlarni saqlashga moʻljallangan Laytr ilovasi taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Laytr ilovasi internetdagi turli kontentlarni, jumladan veb-sahifalar, videolar va fayllarni saqlash imkonini beradi.
- Ushbu dastur toʻliq maxfiylikka asoslangan boʻlib, barcha maʼlumotlar foydalanuvchining oʻz qurilmasida saqlanadi va maxsus akkaunt talab etilmaydi.
- Laytr ilovasi iCloud orqali qurilmalararo sinxronizatsiyani taʼminlaydi va bepul versiyasida 30 tagacha maʼlumotni saqlash mumkin.
Mozilla kompaniyasining mashhur Pocket xizmati yopilganidan soʻng, foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida bir qator muqobil ilovalar paydo boʻldi. Shulardan biri — Laytr deb nomlangan yangi dastur internetdagi nafaqat matnli maqolalarni, balki istalgan turdagi kontentni saqlab qolish imkonini berishi bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, mazkur ilova veb-sahifalar, retseptlar, skrinshotlar, videolar, PDF-fayllar, xatchoʻplar va hatto brauzer yorliqlarini keyinchalik koʻrib chiqish uchun saqlash imkonini beradi. Dastur fayl turlarini avtomatik ravishda saralab, ularni “cases” (keyslar) deb nomlangan maxsus kolleksiyalarga guruhlashga yordam beradi.
Maxfiylik va qurilmalararo sinxronizatsiyaLaytr ilovasining eng asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning toʻliq maxfiylikka asoslanganidir. Saqlangan barcha maʼlumotlar faqat foydalanuvchining oʻz qurilmasida saqlanadigan shaxsiy arxivga aylanadi. Bu shuni anglatadiki, ilovadan foydalanish uchun maxsus akkaunt ochish talab etilmaydi va dasturchilar ham siz saqlagan maʼlumotlarni koʻra olmaydi.
Shunga qaramay, maʼlumotlar Apple kompaniyasining iCloud xizmati orqali sinxronizatsiyasi tufayli iPhone, iPad va Mac kabi bir nechta qurilmalar oʻrtasida osongina almashinadi. Ilovani ishlab chiqqan Kanadaning mustaqil dasturchisi Mostafa Talaatning taʼkidlashicha, serverdan foydalanmaslik qaroriga ongli ravishda kelingan, chunki foydalanuvchi nimani saqlashi uning shaxsiy hayotiga daxlardir.
Funksional imkoniyatlar va narx siyosatiLoyihaning asoschisi Pocket xizmatining sobiq foydalanuvchilari qiynalmasligi uchun ilovaga eski maʼlumotlarni eksport qilish imkoniyatini ham qoʻshgan. Shuningdek, dasturda maʼlum bir sanani belgilab qoʻyib, saqlangan narsa haqida eslatma olish funksiyasi ham mavjud. Biroq maxfiylikni birinchi oʻringa qoʻygani sababli, ilova sunʼiy intellekt yordamida matnni qisqartirish yoki tavsiflash ishlarini bajarmaydi.
Laytr ilovasini sinab koʻrish bepul boʻlib, u 30 tagacha maʼlumotni saqlash chekloviga ega. Toʻliq imkoniyatlardan foydalanish uchun Premium obuna narxi oyiga 1,99 dollarni, yiliga 14,99 dollarni yoki umrbod foydalanish uchun 39,99 dollarni tashkil etadi. Obuna muddati tugagan taqdirda ham foydalanuvchi oʻz arxivini yoʻqotmaydi, shuningdek, istalgan vaqtda barcha maʼlumotlarni Markdown va HTML formatidagi ZIP-arxiv sifatida koʻchirib olishi mumkin.
Izohlar 0
…