Onlayn maʼlumotlarni saqlashga moʻljallangan Laytr ilovasi taqdim etildi

·29·Texno
Onlayn maʼlumotlarni saqlashga moʻljallangan Laytr ilovasi taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Laytr ilovasi internetdagi turli kontentlarni, jumladan veb-sahifalar, videolar va fayllarni saqlash imkonini beradi.
  • Ushbu dastur toʻliq maxfiylikka asoslangan boʻlib, barcha maʼlumotlar foydalanuvchining oʻz qurilmasida saqlanadi va maxsus akkaunt talab etilmaydi.
  • Laytr ilovasi iCloud orqali qurilmalararo sinxronizatsiyani taʼminlaydi va bepul versiyasida 30 tagacha maʼlumotni saqlash mumkin.

Mozilla kompaniyasining mashhur Pocket xizmati yopilganidan soʻng, foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida bir qator muqobil ilovalar paydo boʻldi. Shulardan biri — Laytr deb nomlangan yangi dastur internetdagi nafaqat matnli maqolalarni, balki istalgan turdagi kontentni saqlab qolish imkonini berishi bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, mazkur ilova veb-sahifalar, retseptlar, skrinshotlar, videolar, PDF-fayllar, xatchoʻplar va hatto brauzer yorliqlarini keyinchalik koʻrib chiqish uchun saqlash imkonini beradi. Dastur fayl turlarini avtomatik ravishda saralab, ularni “cases” (keyslar) deb nomlangan maxsus kolleksiyalarga guruhlashga yordam beradi.

Maxfiylik va qurilmalararo sinxronizatsiya

Laytr ilovasining eng asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning toʻliq maxfiylikka asoslanganidir. Saqlangan barcha maʼlumotlar faqat foydalanuvchining oʻz qurilmasida saqlanadigan shaxsiy arxivga aylanadi. Bu shuni anglatadiki, ilovadan foydalanish uchun maxsus akkaunt ochish talab etilmaydi va dasturchilar ham siz saqlagan maʼlumotlarni koʻra olmaydi.

Shunga qaramay, maʼlumotlar Apple kompaniyasining iCloud xizmati orqali sinxronizatsiyasi tufayli iPhone, iPad va Mac kabi bir nechta qurilmalar oʻrtasida osongina almashinadi. Ilovani ishlab chiqqan Kanadaning mustaqil dasturchisi Mostafa Talaatning taʼkidlashicha, serverdan foydalanmaslik qaroriga ongli ravishda kelingan, chunki foydalanuvchi nimani saqlashi uning shaxsiy hayotiga daxlardir.

Funksional imkoniyatlar va narx siyosati

Loyihaning asoschisi Pocket xizmatining sobiq foydalanuvchilari qiynalmasligi uchun ilovaga eski maʼlumotlarni eksport qilish imkoniyatini ham qoʻshgan. Shuningdek, dasturda maʼlum bir sanani belgilab qoʻyib, saqlangan narsa haqida eslatma olish funksiyasi ham mavjud. Biroq maxfiylikni birinchi oʻringa qoʻygani sababli, ilova sunʼiy intellekt yordamida matnni qisqartirish yoki tavsiflash ishlarini bajarmaydi.

Laytr ilovasini sinab koʻrish bepul boʻlib, u 30 tagacha maʼlumotni saqlash chekloviga ega. Toʻliq imkoniyatlardan foydalanish uchun Premium obuna narxi oyiga 1,99 dollarni, yiliga 14,99 dollarni yoki umrbod foydalanish uchun 39,99 dollarni tashkil etadi. Obuna muddati tugagan taqdirda ham foydalanuvchi oʻz arxivini yoʻqotmaydi, shuningdek, istalgan vaqtda barcha maʼlumotlarni Markdown va HTML formatidagi ZIP-arxiv sifatida koʻchirib olishi mumkin.

LaytrIlovaMaxfiylikTexnologiyaApple
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone Duo uchun ilk noodatiy ilova yaratildiiPhone Duo uchun ilk noodatiy ilova yaratildi28 sentabr 21:56Zamonaviy avtomobillar va mobil ilovalar haydovchilar maʼlumotlarini sizdirmoqdaZamonaviy avtomobillar va mobil ilovalar haydovchilar maʼlumotlarini sizdirmoqda30 sentabr 03:25Apple Yevropa Ittifoqida shaffoflik soʻrovlari qoidalarini yumshatdiApple Yevropa Ittifoqida shaffoflik soʻrovlari qoidalarini yumshatdi17 sentabr 21:24Apple oʻzining birinchi aqlli koʻzoynaklari taqdimotini kechiktirdiApple oʻzining birinchi aqlli koʻzoynaklari taqdimotini kechiktirdi27 iyul 02:22Apple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqdaApple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqda10 sentabr 01:20Norvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchiNorvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchi5 sentabr 01:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi