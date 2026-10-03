Apple xavfli o‘zgarishga qo‘l urmoqda: SI agentlarining fayllarni o‘qishi taqiqlanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Apple kompaniyasi Mac operatsion tizimiga ma'lumotlar xavfsizligini kuchaytirish maqsadida o'zgarishlar kiritmoqda.
- Yangi mexanizm uchinchi tomon sun'iy intellekt (SI) agentlari qurilmadagi barcha shaxsiy fayllar va yozishmalarga kirishni so'raganda foydalanuvchilarni ogohlantiradi.
AQSHning Apple korporatsiyasi kompyuterlaridagi ma’lumotlar xavfsizligini kuchaytirish maqsadida Mac operatsion tizimiga muhim o‘zgartirishlar kiritishini e’lon qildi. Yangi mexanizm uchinchi tomon sun’iy intellekt (SI) agentlari qurilmadagi barcha shaxsiy fayllar va yozishmalarga kirishni so‘ragan paytda foydalanuvchilarni ogohlantirishga qaratilgan.
So‘nggi vaqtlarda SI agentlari mustaqil harakat qilish qobiliyatiga ega bo‘lib borayotgani sababli, foydalanuvchining shaxsiy hayoti va raqamli xavfsizligiga tahdidlar keskin oshib bormoqda.
Himoyani chetlab o‘tish xavfi nimada?
Hozirgi vaqtda Apple ilova yaratuvchilari uchun shaxsiy ma’lumotlarni himoya qiluvchi qator tizimlarni taqdim etadi. Biroq ba’zi ilovalar to‘liq ishlashi uchun macOS tizimidagi maxsus funksiyalardan foydalanadi:
Barcha fayllarni ochish xavfi: Mazkur funksiya tizimdagi asosiy himoya to‘siqlarini chetlab o‘tib, ishlab chiquvchilarga va SI agentlariga noutbukdagi barcha ma’lumotlarni ko‘rish imkonini beradi.
To‘liq nazorat xavfi: Bunda elektron pochtalar, messenjerlardagi yozishmalar, diskdagi hujjatlar va brauzer tarixi sun’iy intellekt ixtiyoriga o‘tib ketishi mumkin.
«Sun’iy intellekt agentlari tobora mohir va mustaqil bo‘lib borayotgan bir paytda, bunday keng kirish huquqi bilan bog‘liq xavflar sezilarli darajada oshmoqda. Foydalanuvchilar bunday ruxsatni berishdan avval yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan oqibatlarni aniq tushunishi shart», — deyiladi Apple rasmiy bayonotida.
Tramp, Mask va Kremniy vodiysi: Nazoratni qo‘ldan chiqarmaslik choralari
So‘nggi oylarda mustaqil SI modellarining nazoratdan chiqib ketish ehtimoli dunyo bo‘ylab eng qizg‘in muhokama qilinayotgan mavzulardan biriga aylandi:
Anthropic rahbari Dario Amodei nazoratni yo‘qotmaslik uchun modellashtirishni sekinlashtirishni taklif qildi, uning bu chaqirig‘ini xAI asoschisi Ilon Mask ham qo‘llab-quvvatladi.
Sentyabr oyi oxirida Oq uyda AQSH prezidenti Donald Tramp bilan bo‘lib o‘tgan muhim uchrashuvda yirik kelishuv imzolandi.
Donald Tramp hamda Google, Anthropic, OpenAI, xAI va Meta rahbarlari SI modellari ustidan ichki xavfsizlik va nazorat choralarini kuchaytirish bo‘yicha rasmiy majburiyat olishdi.
Apple tomonidan Mac tizimiga kiritilayotgan cheklovlar ana shu global xavfsizlik tashabbuslarining navbatdagi amaliy qadami bo‘ladi.
Izohlar 0
…