Apple xavfli o‘zgarishga qo‘l urmoqda: SI agentlarining fayllarni o‘qishi taqiqlanadi

·23·Texno
Apple xavfli o‘zgarishga qo‘l urmoqda: SI agentlarining fayllarni o‘qishi taqiqlanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Apple kompaniyasi Mac operatsion tizimiga ma'lumotlar xavfsizligini kuchaytirish maqsadida o'zgarishlar kiritmoqda.
  • Yangi mexanizm uchinchi tomon sun'iy intellekt (SI) agentlari qurilmadagi barcha shaxsiy fayllar va yozishmalarga kirishni so'raganda foydalanuvchilarni ogohlantiradi.

AQSHning Apple korporatsiyasi kompyuterlaridagi ma’lumotlar xavfsizligini kuchaytirish maqsadida Mac operatsion tizimiga muhim o‘zgartirishlar kiritishini e’lon qildi. Yangi mexanizm uchinchi tomon sun’iy intellekt (SI) agentlari qurilmadagi barcha shaxsiy fayllar va yozishmalarga kirishni so‘ragan paytda foydalanuvchilarni ogohlantirishga qaratilgan.

So‘nggi vaqtlarda SI agentlari mustaqil harakat qilish qobiliyatiga ega bo‘lib borayotgani sababli, foydalanuvchining shaxsiy hayoti va raqamli xavfsizligiga tahdidlar keskin oshib bormoqda.

Himoyani chetlab o‘tish xavfi nimada?

Hozirgi vaqtda Apple ilova yaratuvchilari uchun shaxsiy ma’lumotlarni himoya qiluvchi qator tizimlarni taqdim etadi. Biroq ba’zi ilovalar to‘liq ishlashi uchun macOS tizimidagi maxsus funksiyalardan foydalanadi:

  • Barcha fayllarni ochish xavfi: Mazkur funksiya tizimdagi asosiy himoya to‘siqlarini chetlab o‘tib, ishlab chiquvchilarga va SI agentlariga noutbukdagi barcha ma’lumotlarni ko‘rish imkonini beradi.

  • To‘liq nazorat xavfi: Bunda elektron pochtalar, messenjerlardagi yozishmalar, diskdagi hujjatlar va brauzer tarixi sun’iy intellekt ixtiyoriga o‘tib ketishi mumkin.

«Sun’iy intellekt agentlari tobora mohir va mustaqil bo‘lib borayotgan bir paytda, bunday keng kirish huquqi bilan bog‘liq xavflar sezilarli darajada oshmoqda. Foydalanuvchilar bunday ruxsatni berishdan avval yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan oqibatlarni aniq tushunishi shart», — deyiladi Apple rasmiy bayonotida.

Tramp, Mask va Kremniy vodiysi: Nazoratni qo‘ldan chiqarmaslik choralari

So‘nggi oylarda mustaqil SI modellarining nazoratdan chiqib ketish ehtimoli dunyo bo‘ylab eng qizg‘in muhokama qilinayotgan mavzulardan biriga aylandi:

  • Anthropic rahbari Dario Amodei nazoratni yo‘qotmaslik uchun modellashtirishni sekinlashtirishni taklif qildi, uning bu chaqirig‘ini xAI asoschisi Ilon Mask ham qo‘llab-quvvatladi.

  • Sentyabr oyi oxirida Oq uyda AQSH prezidenti Donald Tramp bilan bo‘lib o‘tgan muhim uchrashuvda yirik kelishuv imzolandi.

  • Donald Tramp hamda Google, Anthropic, OpenAI, xAI va Meta rahbarlari SI modellari ustidan ichki xavfsizlik va nazorat choralarini kuchaytirish bo‘yicha rasmiy majburiyat olishdi.

Apple tomonidan Mac tizimiga kiritilayotgan cheklovlar ana shu global xavfsizlik tashabbuslarining navbatdagi amaliy qadami bo‘ladi.

Apple korporatsiyasimacOSSun’iy intellekt agentlariTramp
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI yangi ovozli rejimni ChatGPT ish stoli ilovasiga joriy qildiOpenAI yangi ovozli rejimni ChatGPT ish stoli ilovasiga joriy qildi24 iyul 18:59Google yangi Gemini Spark sunʼiy intellekt agentini Mac foydalanuvchilari uchun taqdim etdiGoogle yangi Gemini Spark sunʼiy intellekt agentini Mac foydalanuvchilari uchun taqdim etdi1 iyul 19:54Apple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildiApple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildi10 sentabr 08:18OpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildiOpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildi2 avgust 02:27Apple qurilmalarni ijaraga berishni boshlamoqda: iPhone va Mac uchun obuna tizimiApple qurilmalarni ijaraga berishni boshlamoqda: iPhone va Mac uchun obuna tizimi22 iyul 02:51Apple Maps reklama siyosati: Apple va Google oʻrtasidagi asosiy farqlar maʻlum boʻldiApple Maps reklama siyosati: Apple va Google oʻrtasidagi asosiy farqlar maʻlum boʻldi15 iyul 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi