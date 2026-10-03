«Ssenariyni o‘qib yig‘ladim»: Vin Dizel so‘nggi «Forsaj» va yangi serial haqida

·30·Madaniyat
«Ssenariyni o‘qib yig‘ladim»: Vin Dizel so‘nggi «Forsaj» va yangi serial haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Forsaj» franshizasi asosida yangi serial yaratilmoqda va uning bosh ijrochi prodyuseri Vin Dizel bo'ladi.
  • Ushbu serialda franshiza qahramonlarining yangi qirralari va kengroq hikoyalari ochib beriladi, uning premyerasi 2028 yilga mo'ljallangan.
  • Shu bilan birga, «Abadiy forsaj» filmining suratga olish ishlari 2026 yilning dekabr oyida boshlanadi va Vin Dizel ushbu final filmi ssenariysidan ta'sirlanib, yig'laganini tan olgan.

Kinematografiya tarixidagi eng mashhur va serdaromad kinoseriyalardan biri — «Forsaj» endi striming olamiga qadam qo‘ymoqda. Amerikaning nufuzli Peacock platformasi franshiza olamiga asoslangan maxsus serial ustida ish boshlanganini rasman e’lon qildi.

Kinosanoatning ishonchli manbasi hisoblangan Deadline portali tarqatgan xabarga ko‘ra, ko‘p qismli yangi loyihada franshiza bosh qahramonlarining yangicha qirralari va kengroq hikoyalari ochib beriladi.

Vin Dizel — bosh prodyuser: Loyiha kimlarga ishonib topshirildi?

Franshizaning ramzi va bosh yulduzi Vin Dizel yangi serialda bosh ijrochi prodyuser sifatida ishtirok etadi:

  • Ijodiy jamoa: Serialni yaratish mas’uliyati mashhur teleloyihalar orqali tanilgan Mayk Deniyels («Anarxiya o‘g‘illari») hamda Vulf Koulman («Ko‘k tuslar») kabi tajribali mutaxassislarga topshirilgan.

  • Vin Dizelning izohi:

«Muxlislar doimo ko‘proq «Forsaj»ni, sevimli qahramonlarining yangi sarguzashtlari va yashirin tarixlari haqida ko‘proq bilishni xohlashadi. Biz bu vaqt davomida televideniye va seriallar hududiga kirish uchun eng qulay va to‘g‘ri fursatni kutdik», — deya tushuntirdi yulduz aktyor.

«Abadiy forsaj» va serial qachon chiqadi?

Muxlislar uchun yana bir muhim yangilik franshizaning kulminatsion yakuni bilan bog‘liq:

  • So‘nggi film: Kinosaganing yakuniy qismi hisoblangan «Abadiy forsaj» filmini suratga olish ishlari 2026 yilning dekabr oyida rasman boshlanadi.

  • Hissiyotli ssenariy: 59 yoshli Vin Dizel final filmi ssenariysining yakuniy variantini o‘qib chiqayotgan paytda ko‘z yoshlarini tiya olmaganini tan oldi.

  • Premera muddati: Yangi serialning ekranlarga chiqishi 2028 yilga mo‘ljallangan bo‘lib, u katta ehtimol bilan katta ekranlardagi yakuniy film premerasi bilan bir vaqtda tomoshabinlarga taqdim etiladi.

Forsaj serialVin DizelPeacockForsaj franshiza
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu serialga kirdi: u qanday rolda ko‘rinadi?Krishtianu Ronaldu serialga kirdi: u qanday rolda ko‘rinadi?27 iyul 22:54«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)3 sentabr 07:43Xonanda Azodadan yuraklarni larzaga solgan xushxabar: "Men faqat yig‘ladim. Shukr qilib yig‘ladim" (video)Xonanda Azodadan yuraklarni larzaga solgan xushxabar: "Men faqat yig‘ladim. Shukr qilib yig‘ladim" (video)19 sentabr 21:48«Emmi» intrigasi boshlandi: bir serial 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqda«Emmi» intrigasi boshlandi: bir serial 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqda9 iyul 10:24“Muhtasham yuz yil” aktyorlari gonorari: kim eng ko‘p olgan?“Muhtasham yuz yil” aktyorlari gonorari: kim eng ko‘p olgan?9 may 23:07Rashid Xoliqovning xonadonida to‘y tantanasi (video)Rashid Xoliqovning xonadonida to‘y tantanasi (video)Bugun 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)