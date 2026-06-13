Joze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdi

·86·Sport
Joze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdi

Jahon futbolining eng mashhur va sershovqin murabbiylaridan biri, mashhur «Special One» (Yagona) laqabli Joze Mourino Madridning «Real» klubi tepasiga qaytganidan so‘ng, transfer bozorini chinakamiga larzaga keltirishga kirishib ketdi. Oradan roppa-rosa 13 yillik uzoq tanaffus o‘tib, «Qirollik klubi» boshqaruvini qaytadan o‘z qo‘liga olgan portugaliyalik tajribali mutaxassis jamoani yangi zafarlar sari yetaklash uchun tarkibni mukammal ko‘rinishga keltirishni maqsad qilgan.

Ma’lumot uchun, portugaliyalik daho o‘tgan mavsumda o‘z vatanida «Benfika» klubini boshqargan edi. Endi esa u Madrid superklubida haqiqiy transfer inqilobini boshlab yubordi.

Madridda uch nafar jahon darajasidagi yulduz!

«Qirollik klubi» rahbariyati allaqachon yangi bosh murabbiyning istaklarini bajarishga kirishgan va joriy yozgi transfer oynasidayoq uch nafar mashhur futbolchi bilan yakuniy kelishuvga erishgan. Nufuzli sport nashrlari tarqatayotgan ma’lumotlarga ko‘ra, quyidagi yulduzlar tez orada rasman «Santyago Bernabeu» stadionida tanishtiriladi:

  • Bernardu Silva — yarim himoya chizig‘ida kreativlikni oshirish uchun;

  • Ibrohim Konate — mudofaa markazini yanada mustahkamlash maqsadida;

  • Denzel Dumfris — o‘ng qanot himoyasini dahshatli kuchga aylantirish uchun.

Ushbu uch yirik xarid amalga oshirilganiga qaramay, Joze Mourinoning kuchaytirish rejalari bu bilan to‘xtab qolgani yo‘q.

Quyidagi tahliliy jadval orqali «Real Madrid»ning yozgi transferlar oynasidagi hozirgi holati va Mourinoning tarkibni to‘ldirish bo‘yicha yangi talablari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Transferi hal bo‘lgan yulduzlar

Ularning asosiy pozitsiyasi

Mourino talab qilayotgan yangi pozitsiyalar

Murabbiyning asosiy maqsadi

Nufuzli manba

Bernardu Silva


Ibrohim Konate


Denzel Dumfris

Yarim himoyachi


Markaziy himoyachi


O‘ng qanot himoyachisi

1. Markaziy himoyachi


2. Chap qanot himoyachisi

Mudofaa chizig‘ida mutlaq ideallikni yaratish

ESPN (AQSH)

Mudofaa qo‘rg‘onini mukammallashtirish rejasi

AQSHning mashhur ESPN telekanali xabar berishicha, Joze Mourino tarkibga qo‘shilgan yangi futbolchilardan so‘ng, klub rahbariyati oldiga yana ikkita muhim transferni amalga oshirish vazifasini qo‘ygan. Portugaliyalik taktik himoya chizig‘idagi raqobatni maksimal darajaga yetkazmoqchi.

Mutaxassislar fikri: Mourino hamisha mustahkam himoyaga tayangan holda chempionlik jamoalarini qurishi bilan tanilgan. Konate va Dumfris kelganiga qaramay, u mudofaa markaziga yana bitta bahaybat himoyachi hamda chap qanotga tinimsiz yuguradigan yangi «dvigatel» so‘ramoqda. Agar «Real» rahbariyati ushbu ikki istakni ham bajarsa, yangi mavsumda Madrid klubini to‘xtatib qolishning umuman iloji bo‘lmaydi.

Joze Mourinoning «Real Madrid»dagi ikkinchi tarixiy yurishi, Madridga ko‘chib o‘tadigan yangi yashirin yulduzlar ismi, eksklyuziv mashg‘ulotlar va Yevropa futboliga oid eng issiq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

José MourinhoReal MadridBernardo SilvaIbrahima KonatéDenzel Dumfries
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiRui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiBugun, 07:36Angliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandiAngliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandiBugun, 07:35Florian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiFlorian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiBugun, 07:16«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...Bugun, 06:59Neymarning JChdagi ishtiroki soʻroq ostida: Braziliya yulduzi qachon qaytadi?Neymarning JChdagi ishtiroki soʻroq ostida: Braziliya yulduzi qachon qaytadi?Bugun, 06:52Cristiano Ronaldo jismoniy holati haqidagi shubhalarni rad etdiCristiano Ronaldo jismoniy holati haqidagi shubhalarni rad etdiBugun, 06:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi