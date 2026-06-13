Joze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdi
Jahon futbolining eng mashhur va sershovqin murabbiylaridan biri, mashhur «Special One» (Yagona) laqabli Joze Mourino Madridning «Real» klubi tepasiga qaytganidan so‘ng, transfer bozorini chinakamiga larzaga keltirishga kirishib ketdi. Oradan roppa-rosa 13 yillik uzoq tanaffus o‘tib, «Qirollik klubi» boshqaruvini qaytadan o‘z qo‘liga olgan portugaliyalik tajribali mutaxassis jamoani yangi zafarlar sari yetaklash uchun tarkibni mukammal ko‘rinishga keltirishni maqsad qilgan.
Ma’lumot uchun, portugaliyalik daho o‘tgan mavsumda o‘z vatanida «Benfika» klubini boshqargan edi. Endi esa u Madrid superklubida haqiqiy transfer inqilobini boshlab yubordi.
Madridda uch nafar jahon darajasidagi yulduz!
«Qirollik klubi» rahbariyati allaqachon yangi bosh murabbiyning istaklarini bajarishga kirishgan va joriy yozgi transfer oynasidayoq uch nafar mashhur futbolchi bilan yakuniy kelishuvga erishgan. Nufuzli sport nashrlari tarqatayotgan ma’lumotlarga ko‘ra, quyidagi yulduzlar tez orada rasman «Santyago Bernabeu» stadionida tanishtiriladi:
Bernardu Silva — yarim himoya chizig‘ida kreativlikni oshirish uchun;
Ibrohim Konate — mudofaa markazini yanada mustahkamlash maqsadida;
Denzel Dumfris — o‘ng qanot himoyasini dahshatli kuchga aylantirish uchun.
Ushbu uch yirik xarid amalga oshirilganiga qaramay, Joze Mourinoning kuchaytirish rejalari bu bilan to‘xtab qolgani yo‘q.
Quyidagi tahliliy jadval orqali «Real Madrid»ning yozgi transferlar oynasidagi hozirgi holati va Mourinoning tarkibni to‘ldirish bo‘yicha yangi talablari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Transferi hal bo‘lgan yulduzlar
Ularning asosiy pozitsiyasi
Mourino talab qilayotgan yangi pozitsiyalar
Murabbiyning asosiy maqsadi
Nufuzli manba
Bernardu Silva
Ibrohim Konate
Denzel Dumfris
Yarim himoyachi
Markaziy himoyachi
O‘ng qanot himoyachisi
1. Markaziy himoyachi
2. Chap qanot himoyachisi
Mudofaa chizig‘ida mutlaq ideallikni yaratish
ESPN (AQSH)
Mudofaa qo‘rg‘onini mukammallashtirish rejasi
AQSHning mashhur ESPN telekanali xabar berishicha, Joze Mourino tarkibga qo‘shilgan yangi futbolchilardan so‘ng, klub rahbariyati oldiga yana ikkita muhim transferni amalga oshirish vazifasini qo‘ygan. Portugaliyalik taktik himoya chizig‘idagi raqobatni maksimal darajaga yetkazmoqchi.
Mutaxassislar fikri: Mourino hamisha mustahkam himoyaga tayangan holda chempionlik jamoalarini qurishi bilan tanilgan. Konate va Dumfris kelganiga qaramay, u mudofaa markaziga yana bitta bahaybat himoyachi hamda chap qanotga tinimsiz yuguradigan yangi «dvigatel» so‘ramoqda. Agar «Real» rahbariyati ushbu ikki istakni ham bajarsa, yangi mavsumda Madrid klubini to‘xtatib qolishning umuman iloji bo‘lmaydi.
Joze Mourinoning «Real Madrid»dagi ikkinchi tarixiy yurishi, Madridga ko‘chib o‘tadigan yangi yashirin yulduzlar ismi, eksklyuziv mashg‘ulotlar va Yevropa futboliga oid eng issiq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…