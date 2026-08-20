Hamza Abdelkarim Barselona hujum chizigʻida: ishonchmi yoki sinov?

·29·Sport
Hamza Abdelkarim Barselona hujum chizigʻida: ishonchmi yoki sinov?
Qisqacha

Bir yil avval Al-Ahly safida zaxirada qolgan Hamza Abdelkarim hozir Barselona markaziy hujumidagi muammoni hal qilishi mumkin bo'lgan asosiy nomzodlardan biri sifatida ko'rilmoqda. Misr terma jamoasi bosh murabbiyi Hossam Xassan uni Jahon chempionati qaydnomasiga kiritdi va futbolchi turnirda 56 daqiqa harakat qildi, ammo gol yoki assist qayd etmadi.

Bir yil muqaddam Qohiraning Al-Ahly jamoasida zaxirada qolib ketgan yosh misrlik hujumchi Hamza Abdelkarim bugungi kunda Barselona klubida markaziy hujum muammosini hal qilishi mumkin boʻlgan asosiy nomzodlardan biri sifatida tilga olinmoqda. Ixbt.com va boshqa xalqaro sport manbalarining yoritishicha, futbolchining bir necha oy ichida bosib oʻtgan yoʻli nafaqat muxlislarni, balki mutaxassislarni ham hayratda qoldirdi. Qohiradan Yevropaga qilingan bu keskin sakrash oʻyinchi uchun ham, Kataloniya klubi uchun ham katta ahamiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hamza Abdelkarimning hozirgi mavqeini toʻgʻri tushunish uchun uning oʻtgan yilgi holatiga nazar tashlash lozim. Al-Ahly safida u asosiy tarkib azosi emas edi va uning statistikasi Barselona kabi grand jamoaga transfer qilinishiga asos boʻla olmasdi. U asosan kichikroq musobaqalarda maydonga tushar, uning Yevropaga koʻchib oʻtishi tayyor futbolchi uchun emas, balki xom iqtidor va salohiyatga qilingan tavakkal sarmoya sifatida baholangandi.

Misr terma jamoasi va Jahon chempionati tajribasi

Bunday keskin burilishlar davrida Misr terma jamoasi bosh murabbiyi Hossam Xassan yosh hujumchiga ulkan imkoniyat taqdim etdi va uni Jahon chempionati qaydnomasiga kiritdi. Tajribasi kam boʻlgan futbolchining bunday nufuzli musobaqaga chaqirilishi koʻpchilik uchun kutilmagan holat boʻldi. Turnir davomida u jami 56 daqiqa harakat qilib, gollar yoki assistlar qayd etmagan boʻlsa-da, bu tajriba uning kelajagi uchun bebaho maktab vazifasini oʻtadi.

Atigi 18 yoshida Muhammad Salah va Omar Marmoush kabi yulduzlar bilan birga toʻp tepish, jahon miqyosidagi bosimni his qilish Hammaning ruhiy jihatdan ulgʻayishiga yordam berdi. Ayniqsa, Misr terma jamoasi oʻz tarixida ilk bor Jahon chempionatining pley-off bosqichiga, yaʼni 1/8 finalga chiqqan musobaqada ishtirok etgani yosh hujumchi uchun katta motivatsiya boʻldi.

Barselona safidagi yorqin start

Kataloniyaga kelib qoʻshilgan Hamza Abdelkarim darhol oʻzini koʻrsata boshladi. Joan Gamper kubogi doirasida oʻzining sobiq jamoasi Al-Ahly darvozasiga gol urgan futbolchi, mavsumoldi yigʻinlarini Barselonaning eng yaxshi toʻpurari sifatida yakunladi. Bu esa klub rahbariyati va murabbiylar shtabida unga nisbatan ishonch uygʻotdi.

Shunga qaramay, mutaxassislar oldida haqli savol koʻndalang boʻlmoqda: Hamza Barselona kabi gigant jamoaning hujum chizigʻidagi ogʻir yukni toʻliq koʻtara oladimi yoki uning oldiga tajribaliroq hujumchi keltirilgani maʼqulroqmi? Agar jamoaga boshqa yulduz hujumchi keladigan boʻlsa, bu misrlik isteʼdod egasining kelajagini xavf ostiga qoʻyadimi yo aksincha, uni ortiqcha bosimdan asrab, sekin-asta rivojlanishiga zamin yaratadimi?

Hozirgi kunda Barselona rahbariyati va murabbiylar shtabi aynan mana shu nozik nuqtani muhokama qilmoqda. Hamza Abdelkarim uchun esa har bir daqiqa va har bir mashgʻulot oʻzining asosiy tarkibdagi oʻrnini saqlab qolish yoʻlidagi kurashga aylangan. Uning kelajagi qanday kechishi yaqin oylardagi rasmiy oʻyinlar va murabbiyning taktik qarorlariga bogʻliq boʻladi.

Hamza AbdelkarimBarselonaFutbolLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdiBavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdiBugun, 13:58Yuventus tarkibni kuchaytirish uchun Emerson Palmieri variantini oʻrganmoqdaYuventus tarkibni kuchaytirish uchun Emerson Palmieri variantini oʻrganmoqdaBugun, 13:53Arsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiArsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiBugun, 13:14Joau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiJoau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiBugun, 13:11Kavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldiKavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldiBugun, 12:58Barselona Julian Alvares transferidan voz kechdiBarselona Julian Alvares transferidan voz kechdiBugun, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi