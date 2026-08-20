Hamza Abdelkarim Barselona hujum chizigʻida: ishonchmi yoki sinov?
Bir yil avval Al-Ahly safida zaxirada qolgan Hamza Abdelkarim hozir Barselona markaziy hujumidagi muammoni hal qilishi mumkin bo'lgan asosiy nomzodlardan biri sifatida ko'rilmoqda. Misr terma jamoasi bosh murabbiyi Hossam Xassan uni Jahon chempionati qaydnomasiga kiritdi va futbolchi turnirda 56 daqiqa harakat qildi, ammo gol yoki assist qayd etmadi.
Bir yil muqaddam Qohiraning Al-Ahly jamoasida zaxirada qolib ketgan yosh misrlik hujumchi Hamza Abdelkarim bugungi kunda Barselona klubida markaziy hujum muammosini hal qilishi mumkin boʻlgan asosiy nomzodlardan biri sifatida tilga olinmoqda. Ixbt.com va boshqa xalqaro sport manbalarining yoritishicha, futbolchining bir necha oy ichida bosib oʻtgan yoʻli nafaqat muxlislarni, balki mutaxassislarni ham hayratda qoldirdi. Qohiradan Yevropaga qilingan bu keskin sakrash oʻyinchi uchun ham, Kataloniya klubi uchun ham katta ahamiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hamza Abdelkarimning hozirgi mavqeini toʻgʻri tushunish uchun uning oʻtgan yilgi holatiga nazar tashlash lozim. Al-Ahly safida u asosiy tarkib azosi emas edi va uning statistikasi Barselona kabi grand jamoaga transfer qilinishiga asos boʻla olmasdi. U asosan kichikroq musobaqalarda maydonga tushar, uning Yevropaga koʻchib oʻtishi tayyor futbolchi uchun emas, balki xom iqtidor va salohiyatga qilingan tavakkal sarmoya sifatida baholangandi.
Misr terma jamoasi va Jahon chempionati tajribasiBunday keskin burilishlar davrida Misr terma jamoasi bosh murabbiyi Hossam Xassan yosh hujumchiga ulkan imkoniyat taqdim etdi va uni Jahon chempionati qaydnomasiga kiritdi. Tajribasi kam boʻlgan futbolchining bunday nufuzli musobaqaga chaqirilishi koʻpchilik uchun kutilmagan holat boʻldi. Turnir davomida u jami 56 daqiqa harakat qilib, gollar yoki assistlar qayd etmagan boʻlsa-da, bu tajriba uning kelajagi uchun bebaho maktab vazifasini oʻtadi.
Atigi 18 yoshida Muhammad Salah va Omar Marmoush kabi yulduzlar bilan birga toʻp tepish, jahon miqyosidagi bosimni his qilish Hammaning ruhiy jihatdan ulgʻayishiga yordam berdi. Ayniqsa, Misr terma jamoasi oʻz tarixida ilk bor Jahon chempionatining pley-off bosqichiga, yaʼni 1/8 finalga chiqqan musobaqada ishtirok etgani yosh hujumchi uchun katta motivatsiya boʻldi.
Barselona safidagi yorqin startKataloniyaga kelib qoʻshilgan Hamza Abdelkarim darhol oʻzini koʻrsata boshladi. Joan Gamper kubogi doirasida oʻzining sobiq jamoasi Al-Ahly darvozasiga gol urgan futbolchi, mavsumoldi yigʻinlarini Barselonaning eng yaxshi toʻpurari sifatida yakunladi. Bu esa klub rahbariyati va murabbiylar shtabida unga nisbatan ishonch uygʻotdi.
Shunga qaramay, mutaxassislar oldida haqli savol koʻndalang boʻlmoqda: Hamza Barselona kabi gigant jamoaning hujum chizigʻidagi ogʻir yukni toʻliq koʻtara oladimi yoki uning oldiga tajribaliroq hujumchi keltirilgani maʼqulroqmi? Agar jamoaga boshqa yulduz hujumchi keladigan boʻlsa, bu misrlik isteʼdod egasining kelajagini xavf ostiga qoʻyadimi yo aksincha, uni ortiqcha bosimdan asrab, sekin-asta rivojlanishiga zamin yaratadimi?
Hozirgi kunda Barselona rahbariyati va murabbiylar shtabi aynan mana shu nozik nuqtani muhokama qilmoqda. Hamza Abdelkarim uchun esa har bir daqiqa va har bir mashgʻulot oʻzining asosiy tarkibdagi oʻrnini saqlab qolish yoʻlidagi kurashga aylangan. Uning kelajagi qanday kechishi yaqin oylardagi rasmiy oʻyinlar va murabbiyning taktik qarorlariga bogʻliq boʻladi.
…