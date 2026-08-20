Yuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqda

·14·Sport
Yuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqda
Qisqacha

Yuventus transfer oynasi yopilishidan oldin 27 yoshli Mateo Retegini hujum chizig'ini kuchaytirish uchun tarkibiga qo'shib olish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Hozirda Al-Qadsiah safida o'ynayotgan futbolchi avval ham Turin klubi e'tiborida bo'lgan, bu safar esa qiziqish jiddiy tus olgan.

Italiyaning Yuventus klubi transfer oynasi yopilishidan oldin hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Italiya terma jamoasi hujumchisi Mateo Retegini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Tuttosport nashri xabar qilishicha, Turin klubi bosh murabbiyi hujum chizigʻiga yana bir markaziy hujumchi qoʻshilishini talab qilmoqda va 27 yoshli futbolchi bu vazifa uchun munosib nomzod sifatida qaralmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Al-Qadsiah sharafini himoya qilayotgan futbolchi avvalgi transfer oynalarida ham Yuventus eʼtiborida boʻlgan edi. Biroq bu galgi qiziqish ancha jiddiy tus olgan. Jamoa bosh murabbiyi futbolchining imkoniyatlarini Italiya terma jamoasidan yaxshi biladi hamda uning maydondagi harakatchanligi va jarima maydonchasidagi sezgirligini yuqori baholaydi.

Transferdagi asosiy toʻsiqlar

Turin klubi bu yozda tarkibda qator oʻzgarishlarni amalga oshirdi. Xususan, jamoaga yangi futbolchilar kelib qoʻshilgan boʻlsa-da, Dusan Vlahovic tekinga qoʻyib yuborildi, Lois Openda эsa ijara asosida joʻnab ketdi. Shu sababli murabbiylar shtabi hujum chizigʻida chuqurlik yaratish uchun yana bir tajribali oʻyinchiga ehtiyoj sezmoqda.

Shunga qaramay, mazkur transfer yoʻlida jiddiy moliyaviy muammolar mavjud. Futbolchining Saudiya Arabistoni klubidagi yillik maoshi juda yuqori boʻlib, bu Turin klubi uchun asosiy toʻsiqlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, Yuventus qoʻshimcha xaridni amalga oshirishdan oldin hujumchi Jonatan Davidni sotishi talab etiladi.

Tomonlarning imkoniyatlari

Tuttosport maʼlumotiga koʻra, agar 27 yoshli hujumchi Italiya futboliga qaytishni istasa, Yuventus uni dastlab ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olish variantini afzal koʻradi. Sport direktori Marco Ottolini ham oʻz vaqtida futbolchini Jenoaga olib kelgan mutaxassis sifatida bu gʻoyani qoʻllab-quvvatlaydi.

Hozirda shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan hujumchi Saudiya Pro ligasining dastlabki turida Al-Qadsiah safida maydonga tushgan edi. Biroq uning yillik 20 million yevrolik ulkan maoshi Al-Qadsiah klubi maoshning salmoqli qismini qoplab berishga rozi boʻlmaguncha bu transfer amalga oshishini qiyinlashtiradi.

Transfer oynasining yakunlanishiga oz vaqt qolgan bir paytda, Yuventus rahbariyati vaqt bilan poyga oʻynamoqda. Agar moliyaviy shartlar kelishib olinmasa, Mateo Retegini Turinga olib kelish ehtimoli pastligicha qolmoqda.

YuventusMateo RetegiSerie ATransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangiTarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangiBugun, 16:51Jon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdiJon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdiBugun, 16:46Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Bugun, 16:40«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdi«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdiBugun, 16:38Messi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiMessi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 16:35Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Bugun, 16:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi