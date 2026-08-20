Yuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqda
Yuventus transfer oynasi yopilishidan oldin 27 yoshli Mateo Retegini hujum chizig'ini kuchaytirish uchun tarkibiga qo'shib olish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Hozirda Al-Qadsiah safida o'ynayotgan futbolchi avval ham Turin klubi e'tiborida bo'lgan, bu safar esa qiziqish jiddiy tus olgan.
Italiyaning Yuventus klubi transfer oynasi yopilishidan oldin hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Italiya terma jamoasi hujumchisi Mateo Retegini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Tuttosport nashri xabar qilishicha, Turin klubi bosh murabbiyi hujum chizigʻiga yana bir markaziy hujumchi qoʻshilishini talab qilmoqda va 27 yoshli futbolchi bu vazifa uchun munosib nomzod sifatida qaralmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Al-Qadsiah sharafini himoya qilayotgan futbolchi avvalgi transfer oynalarida ham Yuventus eʼtiborida boʻlgan edi. Biroq bu galgi qiziqish ancha jiddiy tus olgan. Jamoa bosh murabbiyi futbolchining imkoniyatlarini Italiya terma jamoasidan yaxshi biladi hamda uning maydondagi harakatchanligi va jarima maydonchasidagi sezgirligini yuqori baholaydi.
Transferdagi asosiy toʻsiqlarTurin klubi bu yozda tarkibda qator oʻzgarishlarni amalga oshirdi. Xususan, jamoaga yangi futbolchilar kelib qoʻshilgan boʻlsa-da, Dusan Vlahovic tekinga qoʻyib yuborildi, Lois Openda эsa ijara asosida joʻnab ketdi. Shu sababli murabbiylar shtabi hujum chizigʻida chuqurlik yaratish uchun yana bir tajribali oʻyinchiga ehtiyoj sezmoqda.
Shunga qaramay, mazkur transfer yoʻlida jiddiy moliyaviy muammolar mavjud. Futbolchining Saudiya Arabistoni klubidagi yillik maoshi juda yuqori boʻlib, bu Turin klubi uchun asosiy toʻsiqlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, Yuventus qoʻshimcha xaridni amalga oshirishdan oldin hujumchi Jonatan Davidni sotishi talab etiladi.
Tomonlarning imkoniyatlariTuttosport maʼlumotiga koʻra, agar 27 yoshli hujumchi Italiya futboliga qaytishni istasa, Yuventus uni dastlab ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olish variantini afzal koʻradi. Sport direktori Marco Ottolini ham oʻz vaqtida futbolchini Jenoaga olib kelgan mutaxassis sifatida bu gʻoyani qoʻllab-quvvatlaydi.
Hozirda shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan hujumchi Saudiya Pro ligasining dastlabki turida Al-Qadsiah safida maydonga tushgan edi. Biroq uning yillik 20 million yevrolik ulkan maoshi Al-Qadsiah klubi maoshning salmoqli qismini qoplab berishga rozi boʻlmaguncha bu transfer amalga oshishini qiyinlashtiradi.
Transfer oynasining yakunlanishiga oz vaqt qolgan bir paytda, Yuventus rahbariyati vaqt bilan poyga oʻynamoqda. Agar moliyaviy shartlar kelishib olinmasa, Mateo Retegini Turinga olib kelish ehtimoli pastligicha qolmoqda.
…