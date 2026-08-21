Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqqda

·14·Sport
Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqqda

Turinning Yuventus klubi darvozabonlar tarkibida keskin oʻzgarishlarni amalga oshirishga tayyorgarlik koʻrmoqqda. Yangi posbon Guglielmo Vicario jamoaga asosiy darvozabon sifatida kelib qoʻshilishi kutilayotgani sababli, Mattia Perin va Michele Di Gregorio taqdiri savol ostida qoldi. Tuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Turin klubi ushbu ikki tajribali futbolchidan kamida bittasi bilan xayrlashishi aniq, biroq ularning ikkalasi ham klubni tark etish ehtimoli yuqori. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub tarkibida rejalashtirilayotgan bu oʻzgarishlar jamoaning yangi texnik loyihasi doirasida amalga oshirilmoqda. Yangi darvozabonning kelishi bilan darvoza chizigʻidagi raqobat va vazifalar taqsimoti oʻzgaradi, bu esa amaldagi posbonlarning kelajagiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Mattia Perin atrofidagi vaziyat

Mattia Perin xizmatiga Italiyaning Palermo klubi qiziqish bildirayotgan asosiy daʼvogarlardan biri boʻlib qolmoqda. Biroq, soʻnggi соatlar ichida mazkur transfer ehtimoli sezilarli darajada pasaydi. Asosiy muammo moliyaviy masalalarga borib taqalmoqda va Yuventus talab qilayotgan narx Palermo rahbariyati uchun yuqori deb baholanmoqda.

Shuningdek, City Football Group strategiyasi ham muzokaralarga oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. Mazkur guruh yoshroq futbolchilarga sarmoya kiritishni afzal koʻrayotgani sababli muzokaralar jarayoni sekinlashdi. Garchi Palermo darvozabon bilan ishlash imkoniyatini butunlay rad etmagan boʻlsa-da, hozirgi bosqichda kelishuvga erishish avvalgiga qaraganda murakkablashgan.

Michele Di Gregorio uchun yangi variantlar

Michele Di Gregorioning holati boshqacha tus olgan boʻlib, u ham eʼtibordan chetda qolmayapti. Sobiq Monza futbolchisi Yuventusning yangi sport loyihasi rejalariga kirmayapti va rahbariyat unga munosib yangi jamoa qidirmoqda. Dastlab Fransiyaning Marsel klubi bilan boʻlgan aloqalar sovib qolgani sababli, futbolchining toʻgʻridan-toʻgʻri transferi qiyin kechmoqda.

Shunga qaramay, soʻnggi paytlarda Angliyaning Bornmut klubi qiziqish bildirayotgani maʼlum boʻldi. Shuningdek, Latsio klubi ham italiyalik darvozabonni oʻz safiga qoʻshib olish variantlarini koʻrib chiqmoqda. Yuventus futbolchiga oʻyin amaliyotini tiklab olishi uchun qulay sharoit yaratadigan va barcha tomonlarni qanoatlantiradigan yechim topish niyatida.

Agar har ikki darvozabon ham Turinni tark etadigan boʻlsa, bu klubning yozgi transfer oynasidagi eng muhim va kutilmagan qadamlaridan biriga aylanadi.

YuventusSerie AMattia PerinMichele Di Gregoriotransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Julian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdiJulian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdiBugun, 15:38Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 15:33Joze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdiJoze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdiBugun, 15:16Mattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildiMattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildiBugun, 15:15Tottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiTottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 14:58Joze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiJoze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)