Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqqda
Turinning Yuventus klubi darvozabonlar tarkibida keskin oʻzgarishlarni amalga oshirishga tayyorgarlik koʻrmoqqda. Yangi posbon Guglielmo Vicario jamoaga asosiy darvozabon sifatida kelib qoʻshilishi kutilayotgani sababli, Mattia Perin va Michele Di Gregorio taqdiri savol ostida qoldi. Tuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Turin klubi ushbu ikki tajribali futbolchidan kamida bittasi bilan xayrlashishi aniq, biroq ularning ikkalasi ham klubni tark etish ehtimoli yuqori. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub tarkibida rejalashtirilayotgan bu oʻzgarishlar jamoaning yangi texnik loyihasi doirasida amalga oshirilmoqda. Yangi darvozabonning kelishi bilan darvoza chizigʻidagi raqobat va vazifalar taqsimoti oʻzgaradi, bu esa amaldagi posbonlarning kelajagiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.
Mattia Perin atrofidagi vaziyatMattia Perin xizmatiga Italiyaning Palermo klubi qiziqish bildirayotgan asosiy daʼvogarlardan biri boʻlib qolmoqda. Biroq, soʻnggi соatlar ichida mazkur transfer ehtimoli sezilarli darajada pasaydi. Asosiy muammo moliyaviy masalalarga borib taqalmoqda va Yuventus talab qilayotgan narx Palermo rahbariyati uchun yuqori deb baholanmoqda.
Shuningdek, City Football Group strategiyasi ham muzokaralarga oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. Mazkur guruh yoshroq futbolchilarga sarmoya kiritishni afzal koʻrayotgani sababli muzokaralar jarayoni sekinlashdi. Garchi Palermo darvozabon bilan ishlash imkoniyatini butunlay rad etmagan boʻlsa-da, hozirgi bosqichda kelishuvga erishish avvalgiga qaraganda murakkablashgan.
Michele Di Gregorio uchun yangi variantlarMichele Di Gregorioning holati boshqacha tus olgan boʻlib, u ham eʼtibordan chetda qolmayapti. Sobiq Monza futbolchisi Yuventusning yangi sport loyihasi rejalariga kirmayapti va rahbariyat unga munosib yangi jamoa qidirmoqda. Dastlab Fransiyaning Marsel klubi bilan boʻlgan aloqalar sovib qolgani sababli, futbolchining toʻgʻridan-toʻgʻri transferi qiyin kechmoqda.
Shunga qaramay, soʻnggi paytlarda Angliyaning Bornmut klubi qiziqish bildirayotgani maʼlum boʻldi. Shuningdek, Latsio klubi ham italiyalik darvozabonni oʻz safiga qoʻshib olish variantlarini koʻrib chiqmoqda. Yuventus futbolchiga oʻyin amaliyotini tiklab olishi uchun qulay sharoit yaratadigan va barcha tomonlarni qanoatlantiradigan yechim topish niyatida.
Agar har ikki darvozabon ham Turinni tark etadigan boʻlsa, bu klubning yozgi transfer oynasidagi eng muhim va kutilmagan qadamlaridan biriga aylanadi.
…