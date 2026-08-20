Yuventus yangi hujumchi qidirmoqda: Mateo Retegi asosiy nomzodlar qatorida
Yuventus transfer oynasining so'nggi kunlarida hujum chizig'ini kuchaytirish uchun yangi markaziy hujumchi izlamoqda, jamoaning asosiy maqsadi Joshua Zirkzee bo'lsa, Mateo Retegi muqobil nomzod sifatida ko'rilmoqda. Al-Qadisiya safida to'p surayotgan Mateo Retegi 2024–2025-yilgi mavsumda A Seriyaning eng yaxshi to'purariga aylangan va 20-aprel kuni olgan tizza suyagining sinishi jarohatidan so'ng Qirol kubogida ikkita gol urgan.
Turinning Yuventus klubi jamoa hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida transfer oynasining soʻnggi kunlarida yangi markaziy hujumchini izlamoqda. Tuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, “keksa sinyora” tarkibga muqobil variantlarni qoʻshish uchun bir nechta futbolchilar nomzodini koʻrib chiqmoqda. Ayni paytda jamoaning asosiy maqsadi Manchester Yunayted safidan ketishi kutilayotgan Joshua Zirkzee boʻlib turibdi, biroq alternativ variant sifatida Saudiya Arabistonida toʻp surayotgan Mateo Retegi ham diqqat markazida qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Al-Qadisiya sharafini himoya qilayotgan sobiq Atalanta va Jenoa hujumchisi Mateo Retegi Italiya chempionatini yaxshi bilishi bilan qadrlidir. U 2024–2025-yilgi mavsumda A Seriyaning eng yaxshi toʻpariga aylangan edi. Yuventus rahbariyati uni oʻtgan yilning yanvar oyidayoq kuzatib kelayotgan edi va soʻnggi kunlarda bu qiziqish yana jonlandi. Ayniqsa, futbolchi 20-aprel kuni olgan tizza suyagining sinishi jarohatini toʻliq davolatib, Qirol kubogida Al Tal darvozasiga ikkita gol urgani uning yaxshi sport formasiga qaytganini koʻrsatdi.
Moliyaviy toʻsiqlar va futbolchining niyatiTransferni amalga oshirish yoʻlida jiddiy moliyaviy muammolar mavjud. Yuventus mutasaddilari, jumladan Ottolini futbolchining xarajatlarini baholamoqda. Biroq Yevropadagi birorta klub unga Saudiya Pro Ligasida olayotgan yillik 20 million yevro sof maoshini kafolatlay olmasligini yaxshi tushunib turibdi. Shunga qaramay, 2029-yilgacha moʻljallangan shartnomaga ega boʻlgan hujumchi Italiyaga qaytishni va nufuzli klub safida oʻynashni xohlamoqda. U Roberto Manchinining terma jamoasidagi oʻrnini qayta tiklash uchun maoshini qisqartirishga ham tayyor.
Klub uchun Retegi, Zirkzee yoki Sorloth kabi futbolchilarni jalb etish hozircha faqat ijaraga olish yoki sotib olish sharti bilan mumkin. Ammo buning uchun birinchi navbatda hujum chizigʻidagi boshqa bir muammoni hal qilish talab etiladi. Xususan, bosh murabbiy rejasiga kirmayotgan kanadalik hujumchi hamon Turinda qolishni va oʻz oʻrni uchun kurashishni talab qilmoqda. Agar u klubni tark etmasa, Yuventusning yangi hujumchi boʻyicha rejalari moliyaviy jihatdan amalga oshmay qolishi mumkin.
…