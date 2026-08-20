Yuventus yangi hujumchi qidirmoqda: Mateo Retegi asosiy nomzodlar qatorida

·1·Sport
Yuventus yangi hujumchi qidirmoqda: Mateo Retegi asosiy nomzodlar qatorida
Qisqacha

Yuventus transfer oynasining so'nggi kunlarida hujum chizig'ini kuchaytirish uchun yangi markaziy hujumchi izlamoqda, jamoaning asosiy maqsadi Joshua Zirkzee bo'lsa, Mateo Retegi muqobil nomzod sifatida ko'rilmoqda. Al-Qadisiya safida to'p surayotgan Mateo Retegi 2024–2025-yilgi mavsumda A Seriyaning eng yaxshi to'purariga aylangan va 20-aprel kuni olgan tizza suyagining sinishi jarohatidan so'ng Qirol kubogida ikkita gol urgan.

Turinning Yuventus klubi jamoa hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida transfer oynasining soʻnggi kunlarida yangi markaziy hujumchini izlamoqda. Tuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, “keksa sinyora” tarkibga muqobil variantlarni qoʻshish uchun bir nechta futbolchilar nomzodini koʻrib chiqmoqda. Ayni paytda jamoaning asosiy maqsadi Manchester Yunayted safidan ketishi kutilayotgan Joshua Zirkzee boʻlib turibdi, biroq alternativ variant sifatida Saudiya Arabistonida toʻp surayotgan Mateo Retegi ham diqqat markazida qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Al-Qadisiya sharafini himoya qilayotgan sobiq Atalanta va Jenoa hujumchisi Mateo Retegi Italiya chempionatini yaxshi bilishi bilan qadrlidir. U 2024–2025-yilgi mavsumda A Seriyaning eng yaxshi toʻpariga aylangan edi. Yuventus rahbariyati uni oʻtgan yilning yanvar oyidayoq kuzatib kelayotgan edi va soʻnggi kunlarda bu qiziqish yana jonlandi. Ayniqsa, futbolchi 20-aprel kuni olgan tizza suyagining sinishi jarohatini toʻliq davolatib, Qirol kubogida Al Tal darvozasiga ikkita gol urgani uning yaxshi sport formasiga qaytganini koʻrsatdi.

Moliyaviy toʻsiqlar va futbolchining niyati

Transferni amalga oshirish yoʻlida jiddiy moliyaviy muammolar mavjud. Yuventus mutasaddilari, jumladan Ottolini futbolchining xarajatlarini baholamoqda. Biroq Yevropadagi birorta klub unga Saudiya Pro Ligasida olayotgan yillik 20 million yevro sof maoshini kafolatlay olmasligini yaxshi tushunib turibdi. Shunga qaramay, 2029-yilgacha moʻljallangan shartnomaga ega boʻlgan hujumchi Italiyaga qaytishni va nufuzli klub safida oʻynashni xohlamoqda. U Roberto Manchinining terma jamoasidagi oʻrnini qayta tiklash uchun maoshini qisqartirishga ham tayyor.

Klub uchun Retegi, Zirkzee yoki Sorloth kabi futbolchilarni jalb etish hozircha faqat ijaraga olish yoki sotib olish sharti bilan mumkin. Ammo buning uchun birinchi navbatda hujum chizigʻidagi boshqa bir muammoni hal qilish talab etiladi. Xususan, bosh murabbiy rejasiga kirmayotgan kanadalik hujumchi hamon Turinda qolishni va oʻz oʻrni uchun kurashishni talab qilmoqda. Agar u klubni tark etmasa, Yuventusning yangi hujumchi boʻyicha rejalari moliyaviy jihatdan amalga oshmay qolishi mumkin.

YuventusMateo RetegiA SeriyaTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladiMaxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 10:07Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?Bugun, 10:02«Al-Qodisiya» 61 million yevroga Tijani Reyndersni sotib oldi«Al-Qodisiya» 61 million yevroga Tijani Reyndersni sotib oldiBugun, 09:56Sergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiSergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiBugun, 06:34Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Bugun, 06:27Jahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiJahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiBugun, 06:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi