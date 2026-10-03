«Fyuri talab qildi, men rozi bo‘ldim»: Joshua jang posteridagi bahsli holat sirini ochdi

·37·Sport
«Fyuri talab qildi, men rozi bo‘ldim»: Joshua jang posteridagi bahsli holat sirini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tayson Fyuri va Entoni Joshua o'rtasidagi jang posterida kimning ismi birinchi yozilishi borasida tortishuvlar davom etmoqda.
  • Entoni Joshuaning so'zlariga ko'ra, jang bekor bo'lmasligi uchun u Fyurining ismini birinchi yozishga rozi bo'lgan.
  • Tayson Fyuri esa Joshuani yolg'on gapirganlikda va jangdan qochishga uringanlikda aybladi.
  • Ushbu uzoq kutilgan jang 11 dekabr kuni Kardiffda bo'lib o'tadi.

Super og‘ir vazn toifasida yilning eng kutilgan to‘qnashuvi — Tayson Fyuri va Entoni Joshua o‘rtasidagi jang atrofida psixologik urush avjiga chiqdi. Britaniyalik sobiq chempion Entoni Joshua rasmiy anonsda nega Fyurining ismi birinchi qo‘yilganiga izoh berdi, Tayson esa bunga darhol javob qaytardi.

Britaniya derbisi oldidan bokschilar o‘rtasidagi tortishuvlar hatto rasmiy posterdagi ismlar ketma-ketligi ustida ham davom etmoqda.

«Jang bekor bo‘lmasin deb rozi bo‘ldim» — Joshuaning izohi

Entoni Joshuaning so‘zlariga ko‘ra, raqib tomon shartnoma imzolanishi uchun aynan «Fyuri» nomi birinchi ko‘rsatilishini qat’iy talab qilgan:

«Mendan: «Fyurining ismi birinchi yozilishiga qarshi emasmisan? Chunki agar shunday bo‘lmasa, u shartnomani imzolashga tayyor emas», deb so‘rashdi. Men esa: «Bu jang yana barbod bo‘lishini istamayman», deb javob berdim», — dedi Joshua.

Shu tariqa, Eyjey muxlislar yillar davomida kutgan jang tashkil etilishi uchun o‘z ambitsiyalarini bir chetga surib, raqibining shartiga ko‘nganini ma’lum qildi.

«Yolg‘on! Kichik qizlardek yig‘ladingiz» — Fyuridan keskin javob

«Lo‘lilar qiroli» laqabli Tayson Fyuri Joshuaning bu bayonotini odatdagidek keskin va kinoyali tarzda rad etdi:

«Yolg‘on! Sahna ortida sizlar kichik qizlardek: «Menga bu kerak, menga u kerak», deb yig‘ladingiz. Bu jangdan qochish uchun qo‘lingizdan kelgan barcha ishni qildingiz. Barcha mumkin bo‘lgan bahonalardan foydalanishga urindingiz», — deya munosabat bildirdi Fyuri.

Ma’lumot o‘rnida, uzoq kutilgan tarixiy bahs 11 dekabr kuni Uels poytaxti Kardiff shahrida bo‘lib o‘tadi.

Tayson FyuriEntoni JoshuaFyuri-Joshua jangKardiff
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dana Uayt Eddi Hirnni ayovsiz fosh qildi: Fyuri — Joshua jangi bekor bo‘lish yoqasidaDana Uayt Eddi Hirnni ayovsiz fosh qildi: Fyuri — Joshua jangi bekor bo‘lish yoqasida27 sentabr 23:10Asr jangi rasman tasdiqlandi: Fyuri va Joshua 11 dekabr kuni Kardiffda to‘qnashadi!Asr jangi rasman tasdiqlandi: Fyuri va Joshua 11 dekabr kuni Kardiffda to‘qnashadi!25 sentabr 13:27«Arsenal» anshlagi: Londonliklar «Siti»dan revansh olishga shaylanmoqda!«Arsenal» anshlagi: Londonliklar «Siti»dan revansh olishga shaylanmoqda!14 avgust 09:45Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...20 avgust 16:40Tayson Fyuri jangdan so‘ng: o‘ziga nisbatan jiddiy tanqid eʼlon qildi...Tayson Fyuri jangdan so‘ng: o‘ziga nisbatan jiddiy tanqid eʼlon qildi...10 aprel 17:30Markinos Hindistonga qarshi bahsni oltin imkoniyat deb atadiMarkinos Hindistonga qarshi bahsni oltin imkoniyat deb atadiBugun 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi