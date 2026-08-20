Genoa hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi nomlarni koʻrib chiqmoqda
Genoa bosh murabbiy Daniele De Rossi qo'l ostida tarkibni kuchaytirish uchun yozgi transfer oynasi yopilguniga qadar markaziy hujumchi izlamoqda. Klubning asosiy nishonlaridan biri 21 yoshli irlandiyalik Evan Ferguson bo'lib, uning to'pig'idagi og'ir jarohat va operatsiyadan keyingi tiklanish jarayoni transferni murakkablashtirmoqda.
Italiyaning A Seriyasida qatnashadigan Genoa klubi bosh murabbiy Daniele De Rossi qoʻl ostida tarkibni kuchaytirish maqsadida markaziy hujumchi izlash ishlarini davom ettirmoqda. Il Secolo XIX nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoa rahbariyati yozgi transfer oynasi yopilishiga qadar hujum chizigʻiga munosib nomzod topish uchun bir nechta futbolchilar variantini diqqat bilan oʻrganib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klubning asosiy nishonlaridan biri sifatida Evan Ferguson nomi tilga olinmoqda. 21 yoshli irlandiyalik futbolchi avvalroq Roma safida ham toʻp surgan va hozirda Brayton klubiga tegishli. Biroq ushbu transferni amalga oshirishda qator murakkabliklar mavjud, jumladan, futbolchining toʻpigʻidan olgan ogʻir jarohati tufayli operatsiya qilingani va uning yashil maydonga qaytishi uchun maʼlum vaqt kerakligi transfer jarayonini sekinlashtirmoqda.
Transfer bozoridagi muqobil variantlarGenoa rahbariyati faqat bitta futbolchi bilan cheklanib qolmay, boshqa hujumchilar nomzodini ham koʻrib chiqmoqda. Jumladan, ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olish mumkin boʻlgan futbolchilar qatorida Lorenzo Lucca ham asosiy nishonlardan biri sifatida turibdi. Shuningdek, klub rahbariyati xalqaro tajribaga ega boʻlgan boshqa hujumchilarni ham diqqat bilan kuzatmoqda.
GOAL.com xabar berishicha, oʻtgan mavsumda Olympiacos safida 16 ta gol kiritishga muvaffaq boʻlgan tajribali hujumchi Mehdi Taremi ham Genoa qiziqish doirasiga tushgan. Eronlik futbolchi hozirda klubning asosiy transfer ustuvorligi boʻlmasa-da, uning xizmatlariga boʻlgan qiziqish mavjud va genuyaliklar bu borada boshqa daʼvogarlar bilan raqobatlashishiga toʻgʻri keladi.
Xalqaro maydondagi iqtidorlarItaliya klubi transfer bozorida nafaqat mahalliy chempionat, balki xorijiy chempionatlardagi yosh va istiqbolli oʻyinchilarga ham eʼtibor qaratmoqda. Xususan, transferlar roʻyxatidan quyidagi futbolchilar ham oʻrin olgan:
- Chernogoriyalik hujumchi Milutin Osmajic (Preston klubi vakili)
- Marokashlik futbolchi El Mehdi Bentayeb (Union Touarga jamoasi azosi)
…