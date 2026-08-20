Genoa hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi nomlarni koʻrib chiqmoqda

·1·Sport
Genoa hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi nomlarni koʻrib chiqmoqda
Qisqacha

Genoa bosh murabbiy Daniele De Rossi qo'l ostida tarkibni kuchaytirish uchun yozgi transfer oynasi yopilguniga qadar markaziy hujumchi izlamoqda. Klubning asosiy nishonlaridan biri 21 yoshli irlandiyalik Evan Ferguson bo'lib, uning to'pig'idagi og'ir jarohat va operatsiyadan keyingi tiklanish jarayoni transferni murakkablashtirmoqda.

Italiyaning A Seriyasida qatnashadigan Genoa klubi bosh murabbiy Daniele De Rossi qoʻl ostida tarkibni kuchaytirish maqsadida markaziy hujumchi izlash ishlarini davom ettirmoqda. Il Secolo XIX nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoa rahbariyati yozgi transfer oynasi yopilishiga qadar hujum chizigʻiga munosib nomzod topish uchun bir nechta futbolchilar variantini diqqat bilan oʻrganib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klubning asosiy nishonlaridan biri sifatida Evan Ferguson nomi tilga olinmoqda. 21 yoshli irlandiyalik futbolchi avvalroq Roma safida ham toʻp surgan va hozirda Brayton klubiga tegishli. Biroq ushbu transferni amalga oshirishda qator murakkabliklar mavjud, jumladan, futbolchining toʻpigʻidan olgan ogʻir jarohati tufayli operatsiya qilingani va uning yashil maydonga qaytishi uchun maʼlum vaqt kerakligi transfer jarayonini sekinlashtirmoqda.

Transfer bozoridagi muqobil variantlar

Genoa rahbariyati faqat bitta futbolchi bilan cheklanib qolmay, boshqa hujumchilar nomzodini ham koʻrib chiqmoqda. Jumladan, ijara asosida oʻz safiga qoʻshib olish mumkin boʻlgan futbolchilar qatorida Lorenzo Lucca ham asosiy nishonlardan biri sifatida turibdi. Shuningdek, klub rahbariyati xalqaro tajribaga ega boʻlgan boshqa hujumchilarni ham diqqat bilan kuzatmoqda.

GOAL.com xabar berishicha, oʻtgan mavsumda Olympiacos safida 16 ta gol kiritishga muvaffaq boʻlgan tajribali hujumchi Mehdi Taremi ham Genoa qiziqish doirasiga tushgan. Eronlik futbolchi hozirda klubning asosiy transfer ustuvorligi boʻlmasa-da, uning xizmatlariga boʻlgan qiziqish mavjud va genuyaliklar bu borada boshqa daʼvogarlar bilan raqobatlashishiga toʻgʻri keladi.

Xalqaro maydondagi iqtidorlar

Italiya klubi transfer bozorida nafaqat mahalliy chempionat, balki xorijiy chempionatlardagi yosh va istiqbolli oʻyinchilarga ham eʼtibor qaratmoqda. Xususan, transferlar roʻyxatidan quyidagi futbolchilar ham oʻrin olgan:

  • Chernogoriyalik hujumchi Milutin Osmajic (Preston klubi vakili)
  • Marokashlik futbolchi El Mehdi Bentayeb (Union Touarga jamoasi azosi)
A Seriyaning navbatdagi tur bahslariga tayyorgarlik koʻrayotgan Genoa uchun hujum chizigʻidagi muammolarni bartaraf etish mavsumdagi asosiy vazifalardan biridir. Rahbariyat tez orada yakuniy qarorga kelib, jamoaning hujum salohiyatini oshirishi kutilmoqda.

GenoaSerie AMehdi TaremiEvan FergusonTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jo Koul Chelsi belgilagan narxni keskin tanqid qildiJo Koul Chelsi belgilagan narxni keskin tanqid qildiBugun, 17:54Enzo Fernandes Rodri oʻrniga munosib nomzodmiEnzo Fernandes Rodri oʻrniga munosib nomzodmiBugun, 17:37Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...Bugun, 17:00Tarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangiTarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangiBugun, 16:51Jon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdiJon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdiBugun, 16:46Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Bugun, 16:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)