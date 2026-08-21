Aleksey Batrakov «Galatasaroy»ga o‘tdi: transfer summasi ma’lum bo‘ldi

·5·Sport
Aleksey Batrakov «Galatasaroy»ga o‘tdi: transfer summasi ma’lum bo‘ldi
Qisqacha

Moskvaning «Lokomotiv» klubi yarim himoyachisi Aleksey Batrakov «Galatasaroy» bilan shartnoma imzolaydi. «Lokomotiv» futbolchining transferi uchun 25 million yevro oladi, bu mablag' ikki yil davomida to'lanadi, kelishuvda yana 4 million yevro bonus ko'zda tutilgan. Batrakovning mavsumlik maoshi bonuslar bilan birga 4 million yevrodan oshishi, shartnomada esa uni boshqa Yevropa klublariga sotish uchun 55 million yevrolik tovon puli belgilanishi aytilmoqda.

Moskvaning «Lokomotiv» klubi yarim himoyachisi Aleksey Batrakov faoliyatini Turkiya chempionatida davom ettiradi. 21 yoshli Rossiya terma jamoasi futbolchisi «Galatasaroy» bilan shartnoma imzolaydi.

Tomonlar futbolchining transferi bo‘yicha kelishuvga erishganini rasman ma’lum qildi.

Xabarlarga ko‘ra, «Lokomotiv» Batrakov uchun 25 million yevro oladi. Mazkur mablag‘ ikki yil davomida to‘lab beriladi. Shuningdek, kelishuvda yana 4 million yevro bonus ko‘zda tutilgan.

Batrakovning «Galatasaroy»dagi mavsumlik maoshi bonuslar bilan birga 4 million yevrodan oshishi aytilmoqda.

Shartnomada futbolchini Yevropaning boshqa klublariga sotish uchun 55 million yevrolik tovon puli ham belgilangan.

Ma’lumot uchun, Batrakov joriy mavsum Rossiya Premer-ligasida 4 ta uchrashuv o‘tkazib, 1 ta gol va 1 ta golli uzatma amalga oshirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Viktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqdaViktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqdaBugun, 09:19Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdiArsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdiBugun, 09:11Julian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaJulian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaBugun, 08:57O‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiO‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiBugun, 08:56ESPN reytingi: dunyodagi eng kuchli yarimhimoyachi kim?ESPN reytingi: dunyodagi eng kuchli yarimhimoyachi kim?Bugun, 06:20Flik yangi hujumchini kutmoqda: «Barselona»da transfer intrigasi kuchaydiFlik yangi hujumchini kutmoqda: «Barselona»da transfer intrigasi kuchaydiBugun, 06:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)