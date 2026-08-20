Yuventus tarkibni kuchaytirish uchun Emerson Palmieri variantini oʻrganmoqda

·19·Sport
Yuventus tarkibni kuchaytirish uchun Emerson Palmieri variantini oʻrganmoqda
Qisqacha

Yuventus qanot himoyasini kuchaytirish uchun Marselda to'p surayotgan Emerson Palmieri bo'yicha dastlabki aloqalarni boshladi. 2021-yilgi Yevropa chempioni bo'lgan 32 yoshli futbolchi Andrea Kambiaso va Zeki Cheliki bilan birga chap qanotdagi imkoniyatlarni kengaytirishi mumkin. Turin klubi yozgi transferlar davrida 100 million yevrodan ortiq mablag' sarflagani sababli arzonroq va universal futbolchi izlamoqda.

Italiyaning Yuventus klubi qanot himoyasini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol ish olib bormoqda. Turinliklar eʼtibori Marsel safida toʻp surayotgan tajribali himoyachi Emerson Palmieriga qaratilgan boʻlib, tomonlar oʻrtasida dastlabki aloqalar boshlangan. Bu haqda GOAL.com nashri xabar berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, Italiya terma jamoasi safida 2021-yilgi Yevropa chempioni boʻlgan 32 yoshli futbolchi jamoaning chap qanotidagi imkoniyatlarni kengaytirishi mumkin. Hozirgi kunda Yuventus tarkibida bu pozitsiyada Andrea Kambiaso va Zeki Cheliki oʻynay oladi, biroq murabbiylar shtabi zaxira variantlarini ham koʻrib chiqmoqda.

Marsel bilan muzokaralar va Di Gregorio masadasi

Turin klubi yozgi transferlar davrida 100 million yevrodan ortiq mablagʻ sarflagani sababli, chap qanot uchun katta mablagʻ talab qilmaydigan arzonroq va universal futbolchi izlamoqda. Shu bois Marselda toʻp surayotgan Emerson Palmieri qulay nomzod sifatida koʻrilmoqda. Fransuz klubi futbolchining yillik maoshidan xalos boʻlishni va yaxshi taklif tushsa uni qoʻyib yuborishga tayyor.

Ikki klub oʻrtasidagi muzokaralar faqatgina Emerson Palmieri bilan cheklanib qolmayapti. Manbaga koʻra, mazkur muloqotlar davomida darvozabon Michele Di Gregoriyoning Fransiyaga ehtimoliy transferi ham muhokama qilinmoqda. Guglielmo Vikario Tottenxemdan kelganidan soʻng, zaxirada qolishni istamagan Di Gregorio Velodromda oʻynash variantini maʼqul koʻrmoqda va Monzaning taklifini rad etgan.

Muqobil variantlar

Hozirgi bosqichda muzokaralar hali dastlabki bosqichda boʻlib, aniq kelishuvga erishilmagan. Taʼkidlash joizki, ijara asosidagi ayirboshlash bitimi amalga oshishi uchun Emerson Palmieri Marseldagi shartnomasini uzaytirishi talab etilishi mumkin.

Yuventus rahbariyati faqat bitta nomzod bilan cheklanib qolmayapti. Turinliklar transfer oynasining qolgan vaqtida boshqa futbolchilar variantlarini ham diqqat bilan oʻrganib chiqmoqda.

YuventusEmerson PalmieriMichele Di GregorioMarselTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus Jonatan Davidni sotishga tayyorlanmoqdaYuventus Jonatan Davidni sotishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:10Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirish uchun Manu Konechani nishonga oldiManchester Siti yarim himoyani kuchaytirish uchun Manu Konechani nishonga oldiBugun, 14:18Atletikoning La Ligadagi gʻalabasi va Simeone oʻzgarishlariAtletikoning La Ligadagi gʻalabasi va Simeone oʻzgarishlariBugun, 14:14Bavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdiBavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdiBugun, 13:58Arsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiArsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiBugun, 13:14Joau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiJoau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiBugun, 13:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)