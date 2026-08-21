Kompani «Borussiya»ga qarshi Germaniya Superkubogi oldidan nimalar dedi?
Myunxenning «Bavariya» klubi bosh murabbiyi Vensan Kompani Germaniya Superkubogi doirasida azaliy raqib — Dortmundning «Borussiya» klubiga qarshi kechadigan bo‘lajak prinsipial to‘qnashuv haqida fikr bildirdi. Klub rasmiy saytiga intervyu bergan belgiyalik mutaxassis jamoa har bir sovrin uchun kurashishi va Dortmunddagi bahs jiddiy sinov bo‘lishini ta’kidladi.
«Har bir sovrinni yutmoqchimiz»: Kompanining bayonoti
Vensan Kompani musobaqaning ahamiyati va raqib maydonidagi final haqida to‘xtalib, quyidagi fikrlarni bildirdi:
"Men muhimlik darajasiga ko‘ra sovrinlarni ajratmayman. Ochig‘ini aytsam, ularning barchasini qo‘lga kiritishni istaymiz. Ertaga bizni haqiqiy final kutib turibdi.
Germaniya Superkubogi bahsining safarda o‘tishi meni tashvishga solayotgani yo‘q — bu ham Germaniyadagi o‘ziga xos an’ana (amaldagi chempion safarda o‘ynaydi). Dortmundda sovrinni yutish ajoyib hodisa bo‘lardi. Balki tribunalardagi muxlislar nisbati 50/50 bo‘lganida final ruhiyatiga ko‘proq mos kelardi, lekin Dortmundga safar uyushtirib kubokni olib ketish juda yoqimli. Biroq bu og‘ir vazifa — «Borussiya» yuqori sifat va katta kuchga ega. Bundesligada ulardan ko‘ra jiddiyroq raqib topilmasa kerak.", — dedi Vensan Kompani.
Germaniya Superkubogi–2026: «Der Klassiker» tafsilotlari
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Musobaqa
Germaniya Superkubogi (DFL-Supercup)
Juftlik
«Borussiya Dortmund» — «Bavariya Myunxen»
Sana va manzil
22 avgust, «Signal Iduna Park» («Borussiya» maydoni)
O‘yin an’anasi
Amaldagi chempion Superkubok bahsini safarda o‘tkazadi
Murabbiy maqsadi
Mavsumdagi barcha mumkin bo‘lgan sovrinlarni qo‘lga kiritish
Raqibga baho
Bundesligadagi eng jiddiy va sifatli raqib
Dortmunddagi prinsipial to‘qnashuv
22 avgust kuni Dortmund maydonida kechadigan mazkur klassik to‘qnashuvda yangi mavsumning ilk rasmiy sovrini o‘rtaga qo‘yiladi. Myunxenliklar raqib maydonidagi bosimga qaramay, sovrinni o‘z uyiga olib ketish uchun asosiy tarkib bilan maydonga tushishni rejalashtirmoqda.
Sizningcha, Vensan Kompani «Bavariya» bilan Dortmunddagi qaynoq atmosferada g‘alaba qozonib, yangi mavsumdagi ilk sovrinini qo‘lga kirita oladimi yoki «Borussiya» o‘z maydonida ustunlik qiladimi?
O‘z taxmin va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda nemis futboli ixlosmandlariga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!
…