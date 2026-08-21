Kompani «Borussiya»ga qarshi Germaniya Superkubogi oldidan nimalar dedi?

·12·Sport
Kompani «Borussiya»ga qarshi Germaniya Superkubogi oldidan nimalar dedi?

Myunxenning «Bavariya» klubi bosh murabbiyi Vensan Kompani Germaniya Superkubogi doirasida azaliy raqib — Dortmundning «Borussiya» klubiga qarshi kechadigan bo‘lajak prinsipial to‘qnashuv haqida fikr bildirdi. Klub rasmiy saytiga intervyu bergan belgiyalik mutaxassis jamoa har bir sovrin uchun kurashishi va Dortmunddagi bahs jiddiy sinov bo‘lishini ta’kidladi.

«Har bir sovrinni yutmoqchimiz»: Kompanining bayonoti

Vensan Kompani musobaqaning ahamiyati va raqib maydonidagi final haqida to‘xtalib, quyidagi fikrlarni bildirdi:

"Men muhimlik darajasiga ko‘ra sovrinlarni ajratmayman. Ochig‘ini aytsam, ularning barchasini qo‘lga kiritishni istaymiz. Ertaga bizni haqiqiy final kutib turibdi.

Germaniya Superkubogi bahsining safarda o‘tishi meni tashvishga solayotgani yo‘q — bu ham Germaniyadagi o‘ziga xos an’ana (amaldagi chempion safarda o‘ynaydi). Dortmundda sovrinni yutish ajoyib hodisa bo‘lardi. Balki tribunalardagi muxlislar nisbati 50/50 bo‘lganida final ruhiyatiga ko‘proq mos kelardi, lekin Dortmundga safar uyushtirib kubokni olib ketish juda yoqimli. Biroq bu og‘ir vazifa — «Borussiya» yuqori sifat va katta kuchga ega. Bundesligada ulardan ko‘ra jiddiyroq raqib topilmasa kerak.", — dedi Vensan Kompani.

Germaniya Superkubogi–2026: «Der Klassiker» tafsilotlari

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Musobaqa

Germaniya Superkubogi (DFL-Supercup)

Juftlik

«Borussiya Dortmund» — «Bavariya Myunxen»

Sana va manzil

22 avgust, «Signal Iduna Park» («Borussiya» maydoni)

O‘yin an’anasi

Amaldagi chempion Superkubok bahsini safarda o‘tkazadi

Murabbiy maqsadi

Mavsumdagi barcha mumkin bo‘lgan sovrinlarni qo‘lga kiritish

Raqibga baho

Bundesligadagi eng jiddiy va sifatli raqib

Dortmunddagi prinsipial to‘qnashuv

22 avgust kuni Dortmund maydonida kechadigan mazkur klassik to‘qnashuvda yangi mavsumning ilk rasmiy sovrini o‘rtaga qo‘yiladi. Myunxenliklar raqib maydonidagi bosimga qaramay, sovrinni o‘z uyiga olib ketish uchun asosiy tarkib bilan maydonga tushishni rejalashtirmoqda.

Sizningcha, Vensan Kompani «Bavariya» bilan Dortmunddagi qaynoq atmosferada g‘alaba qozonib, yangi mavsumdagi ilk sovrinini qo‘lga kirita oladimi yoki «Borussiya» o‘z maydonida ustunlik qiladimi?

O‘z taxmin va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda nemis futboli ixlosmandlariga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ajoyib himoyachilar: Harri Keyn faoliyatidagi eng kuchli raqiblari haqida gapirdiAjoyib himoyachilar: Harri Keyn faoliyatidagi eng kuchli raqiblari haqida gapirdiBugun, 18:26UFC 330 turniridan so‘ng Islam Maxachevning jarohati ma’lum bo‘ldiUFC 330 turniridan so‘ng Islam Maxachevning jarohati ma’lum bo‘ldiBugun, 18:07Ro‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdiRo‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdiBugun, 18:00Eng yaxshilar «Real»da o‘ynashi kerak: Mourino Vinisiusning yangi shartnomasi haqidaEng yaxshilar «Real»da o‘ynashi kerak: Mourino Vinisiusning yangi shartnomasi haqidaBugun, 17:46Toshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlariToshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlariBugun, 17:42Chelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydiChelsi hujumchisi Joao Pedro bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaydiBugun, 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)